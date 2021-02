Чего я жду от OnePlus в 2021 году. И чего ждете вы?

Прошлый год был, наверное, самым важным для китайского производителя смартфонов OnePlus. Обладая семилетним опытом, компания использовала 2020 год для закрепления своих амбиций. Теперь бренд официально отошел от ниши продуктов, в которой он был представлен, и стал практически массовым производителем. Правда, пока с не самыми высокими продажами. Но появление новых устройств в разных категориях должно исправить положение дел. Только так можно было навязать конкуренцию более серьезным игрокам и тем, кто уже давно производит смартфоны и другую технику. У каждого есть свои требования к OnePlus, но я хотел бы поделиться тем, что думаю об этом я, а в конце как обычно выслушать ваши мнения.

Что поменялось в OnePlus

Переход на большое количество телефонов и других гаджетов в 2020 году был невозможен без некоторой потери уровня качества. Компания выпустила больше телефонов, чем когда-либо ранее, и это вынудило ее немного снизить свою же планку.

Одно только обновление Oxygen OS несколькими необычными способами чего стоило. Это вызвало некоторые споры среди пользователей. А еще компания потеряла Карла Пея, который был не просто основателем компании, но и тем человеком, который представлял собой молодую, готовую к риску половину руководства бренда. Теперь он создал свою компанию ”Nothing” и, возможно, сможет порадовать нас своими новыми продуктами. Пока давайте вернемся к ОnePlus, которая своими действиями и сложным для нее годом заложила план развития на годы, если не десятилетия вперед.

Что нужно поменять в OnePlus

Не копировать, а создавать

С самого начала своей истории устройства OnePlus не создавали никаких трендов. В OnePlus One не было ничего, чего мы еще не видели в других телефонах. Тем не менее, именно с тех пор пошло словосочетание ”убийца флагманов”.

Постепенно OnePlus начала создавать что-то свое. Так OnePlus 5 одним из первых в мире был представлен с двумя камерами (но в продажу поступил не первым), а OnePlus 6T был первым устройством, которое поразило США датчиком отпечатков пальцев в дисплее.

Главными особенностями OnePlus 8 Pro были беспроводная зарядка и рейтинг IP — ни то, ни другое не было чем-то революционным. Сверхбыстрая проводная зарядка OnePlus 8T мощностью 65 Вт — это, безусловно, круто, но несколько телефонов уже предлагают что-то близкое. Даже самое заметное обновление Oxygen OS 11 не стало революцией, просто позаимствовав несколько функций других устройств.

Хочется верить, что в 2021 OnePlus году OnePlus вернется к агрессивному расширению возможностей своих продуктов. Компания достигла сегодняшнего уровня, пытаясь быть похожей на Samsung, Apple или Huawei.

Часы OnePlus

OnePlus подтвердила, что выпустит умные часы в 2021 году. Будем надеяться, что ничего не изменится, и они действительно будут запущены в начале года. Если мы не увидим умные часы до осени, это может быть плохой новостью для OnePlus.

Запуск умных часов важен для этой компании по нескольким причинам. Во-первых, продажи смартфонов сильно падают, а продажи носимых устройств сильно растут и OnePlus надо закрепиться на рынке, пока не стало слишком поздно.

Во-вторых, OnePlus имеет возможность превзойти конкурентов. Носимые устройства Samsung хороши, но их дизайн нельзя назвать чем-то фантастическим. И пусть Apple лидирует в сегменте умных часов, но для Android это ”другая планета” — они работают только с iPhone. Значит в рамках ”своей песочницы” надо успеть что-то сделать, пока время еще не упущено.

Сохранить уникальнось Oxygen OS

Как отметили разбирающиеся в смартфонах люди, во многом некоторые элементы Oxygen OS заимствованы из One UI от Samsung. Это не так плохо, но дополнительная аутентичность не повредит ни одной ОС.

За последние несколько лет спор Oxygen OS против One UI разросся до масштабов Mac против ПК или Xbox против PlayStation. На самом деле преданность Oxygen OS является важной причиной, по которой потребители придерживаются OnePlus после того, как попробуют его. Поэтому OnePlus надо придерживаться своих ценностей и не переходить к фанатичному копированию лучших решений конкурентов.

Oxygen OS не идеальна, и OnePlus должна обязательно обновлять ее и экспериментировать, но не заигрываться с этим. Главное, и самое сложное, не сломать построенное, пытаясь что-то улучшить, и не отпугнуть старых фанатов, рискуя не получить новых.

Развитие линейки OnePlus Nord

Запуск OnePlus Nord — первой модели новой линейки Nord — был немного скомканным. Многие вообще не поняли, что произошло. То ее активно тизерили, то, наоборот, замалчивали уже после выхода. В итоге своего фурора она не произвела, хотя и была довольно неплохой.

Менее чем за 500 долларов покупатели получили большинство вещей, которые они хотели бы получить от отличного смартфона 2020 года: доступ к 5G, несколько фронтальных и основных камер, отличный дисплей, огромную батарею и многое другое. Даже если бы в телефоне не было Oxygen OS, его все равно было бы легко рекомендовать большинству покупателей. Но у него есть еще Oxygen OS, что лично я считаю плюсом.

Nord сам по себе хорош, но его младшие версии выполнены не в духе высоких стандартов OnePlus и могут отпугнуть многих пользователей. Будем считать, что запуск с натяжкой можно назвать хорошим, но при этом каждый год штамповать дежурные обновления не стоит. Модельный ряд надо развивать. Путь у ”норда” непростой, но перспективный.

Новый путь развития OnePlus

Когда OnePlus впервые появилась на сцене, ее мантра ”Never Settle” была невероятно мощной. Наряду с вышеупомянутым слоганом ”Убийца флагманов”, Never Settle закрепила сущность бренда OnePlus двумя очень простыми и понятными словами.

С годами Never Settle перестала иметь позитивный оттенок. Когда OnePlus 2 вышел без NFC, это было большим ударом для сущности Never Settle. Уменьшенная батарея OnePlus 3, выемка на OnePlus 6, удаление разъема для наушников в OnePlus 6T и даже отсутствие телеобъектива в OnePlus 8T в этом году — все это еще больше подорвало авторитет слогана. На данный момент Never Settle потерял всю свою былую силу и магию. Лично для меня эти два слова, наоборот, уже давно начали обретать негативный оттенок.

В 2021 году OnePlus предстоит принять важное решение: либо отказаться от Never Settle, поскольку он больше не имеет отношения к бренду, либо снова пойти ва-банк. Второй пусть сложен, так как заставит снова предлагать все самое лучшее за бесценок, а с годами делать это все сложнее.

Наверное, OnePlus 7T является последним телефоном бренда, который соответствует духу Never Settle. Если схема не работает, может уже пора ”закапывать стюардессу”?

А что по поводу вышесказанного думаете вы? Да, OnePlus официально не продаются в России, но купить их можно, и многие это делают. Расскажите, пользуетесь ли вы ее смартфонами, пользовались ли до этого, планируете ли и что вообще думаете о будущем бренда? Куда ему надо двигаться?