Для этого достаточно приобрести антибактериальные салфетки, которые содержат 70% изопропилового спирта. Производители смартфонов советуют салфетки Clorox. Не забывайте, что спирт может негативно сказаться на олеофобном покрытии экрана, однако, когда заходит речь о здоровье, стоит опустить такие нюансы, ведь смартфон — это главный источник микробов и бактерий. Советуем при чистке телефона производить плавные движения по экрану, чтобы не повредить верхний слой и не нарушить плавность скольжения пальца по дисплею.

11 марта Всемирная организация здравоохранения официально объявила, что коронавирус переходит из статуса эпидемии в статус пандемии. Если вам интересно, в чём между ними разница, можете изучить недавний материал от наших коллег из Hi-News.ru. Заявление привело к существенному падению акций компаний по всему миру. Например, акции Аэрофлота упали сразу более чем на 7%. Вирус стал настоящей угрозой всему человечеству, а в последнее время он начал активно распространяться и на территории России, поэтому принимать определенные меры стоит уже сейчас. Кроме того, рекомендуем изучить материал, где наши коллеги рассказывают о том, что такое «коронавирус» и чем он опасен.

Одним из способов обезопасить себя может стать частое мытьё рук. Не бойтесь мыть руки сразу же после того как возвращаетесь домой. Не нужно раздеваться или идти ужинать — сразу идите в ванную и хорошо вымойте руки в горячей воде! Кроме того, старайтесь меньше трогать лицо, ведь коронавирус может находиться на поверхности сутки, и так как наши руки часто контактируют с разными предметами, не стоит лишний раз рисковать. В особенности это касается наших смартфонов, которые являются главными переносчиками бактерий.

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Телефон — наш главный враг в борьбе с коронавирусом. Коронавирус способен оставаться на поверхности телефона на протяжении 9 дней. А теперь вспомните, как часто вы разговаривали в последнее время по телефону, поднося устройство к лицу. И мы об этом! Смартфон, соприкасаясь с различными поверхностями, является нашим главным врагом.

Чем и как мыть смартфон от коронавируса?

Apple советует протирать телефон антибактериальными салфетками с 70% содержанием изопропилового спирта. Компания советуют салфетки Clorox. Samsung и другие производители по этому вопросу никаких рекомендаций пока не дают. Проблема в том, что спирт может стереть олеофобное покрытие телефона, однако безопасность на первом месте.

Возьмите салфетку и тщательно протрите экран телефона

Сложите её, чтобы грязная сторона находилась на внутренней стороне, и протрите торцы и заднюю часть устройства

Повторите операцию 2 раза с использованием чистых салфеток, чтобы убить все бактерии и вирусы на поверхности устройства

Многим интересно, можно ли дезинфицировать смартфон водкой? Можно, но смысла в этом мало, потому что для того, чтобы убить вирусы и микробы, необходимо, чтобы средство содержало в себе 60% спирта, между тем, водка содержит лишь 40% спирта. Конечно, это лучше, чем совсем ничего, но эффективность водки будет крайне низкой.

Но как же понять, что телефон пора дезинфицировать? Следует производить чистку устройства после посещения публичных мест, советуем вам протирать телефон 3 раза в день — после прихода на работу, до обеда и после прихода домой. Это позволит держать аппарат всегда в чистом состоянии. Еще один эффективный способ защиты от коронавируса — отказ от использования смартфона. Постарайтесь как можно реже его трогать, это сведет к минимуму риск заражения вирусом даже в том случае, если телефон будет недостаточно чистым.

Не давайте телефон пожилого человека детям

Симптомы коронавируса у детей проявляются не очень сильно, в большинстве случаев болезнь проходит незаметно для родителей, поэтому старайтесь не давать телефон пожилого человека вашему ребенку, ведь он может быть заражен коронавирусом. Кроме того, не допускайте ситуаций одновременного нахождения в одной комнате ребенка и человека старше 60-70 лет, так как есть риск, что ребенок может заразить пожилого человека.

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Кроме того, старайтесь не давать в руки устройство другим людям. Даже если предположить, что вы используете медицинскую маску — которая вам всё равно не поможет и не защитит от микрочастиц вируса — часто возникают ситуации, когда телефон необходимо отдать в руки другому человеку на короткое время, старайтесь избегать этих ситуаций, чтобы уберечь себя от вируса.

По статистике, от коронавируса погибает 3-4% зараженных, в основном это пожилые люди. В Италии смертность гораздо выше за счет того, что в основном там проживают старики. Поэтому стоит заняться дезинфекцией смартфонов ваших родителей, ведь именно они сильнее всего подвержены риску.

Предлагаем обсудить вопрос правильной дезинфекции телефона в нашем чате.