Чем Galaxy A51 отличается от Galaxy A71 и что лучше купить

Далеко не все могут позволить себе купить дорогой смартфон. Поэтому всё больше производителей сегодня переориентируются на выпуск бюджетных аппаратов, которые можно купить здесь и сейчас, не прибегая к помощи кредитов и рассрочек. Другое дело, что со временем доступных смартфонов стало так много, что выбрать из них что-нибудь подходящее для многих стало совершенно нетривиальной задачей. Конечно, выход супер-классных Galaxy A51 и A71 сильно облегчил задачу, но из-за их схожести друг с другом пользователи банально перестали понимать, какой из них лучше.

Почему я не куплю Galaxy S20 FE, а выберу OnePlus 8T

Начнём с того, что Galaxy A51 и A71 выглядят практически одинаково. Samsung не стала заморачиваться и просто оснастила их корпусами в стиле Galaxy S20, применив разве что более простые материалы корпуса – у бюджеток это не металл и стекло, а самый обычный пластик. Объективно говоря, не самый приятный материал с точки зрения тактильных ощущений, но уж точно более практичный. Пластик не бьётся, не трескается и лучше демпфирует удар. Зато в остальном – всё то же самое: классный безрамочный экран, ёмкие аккумуляторы, камера в островной выемке.

Что лучше: Galaxy A51 или Galaxy A71

Но различий тоже хватает:

Кстати, у меня есть опыт использования Galaxy A51. Камера у него и правда классная, поэтому бежать ради неё за Galaxy A71 скорее всего не стоит. По крайней мере, если вы не пользуетесь Google Camera.

Дисплей: Galaxy A51 – 6,5 дюйма, Galaxy A71 – 6,7 дюйма;

Плотность пикселей на экране: Galaxy A51 – 405 ppi, Galaxy A71 – 393 ppi;

Камера (основная): Galaxy A51 – 48 Мп, Galaxy A71 – 64 Мп;

Процессор: Galaxy A51 – Exynos 9611, Galaxy A71 – Snapdragon 730;

Память (минимум): Galaxy A51 – 4/64 ГБ, Galaxy A71 – 6/128 ГБ;

Аккумулятор: Galaxy A51 – 4000 мА*ч, Galaxy A71 – 4500 мА*ч;

Цена (по Я.Маркету): Galaxy A51 – от 17 500 рублей, Galaxy A71 – от 25 300 рублей.

Этот смарт — просто пушка! Выяснилось, каким будет новый Galaxy A52

Как видите, отличий между Galaxy A51 и A71 довольно много, и все они довольно ощутимые. Единственным преимуществом младшей модели перед старой является более высокая плотность пикселей. Это связано с тем, что при одинаковом разрешении экранов они имеют разные диагонали. Но поскольку вы вряд ли сможете разглядеть эту разницу невооружённым глазом, этим фактом в принципе можно пренебречь. А вот аппаратным оснащением – нельзя. Особенно когда речь идёт о процессоре, камере и батарее.

Что лучше: Snapdragon или Exynos

Кстати, о процессоре. Несмотря на то что Snapdragon 730, которым оснащён Galaxy A71, нельзя назвать топовым чипом, нет никаких сомнений в том, что он на голову выше Exynos 9611, составляющего аппаратную основу A51. Вот его преимущества:

Производительность процессоров Qualcomm традиционно выше, чем у решений Samsung;

Как правило, смартфоны с процессорами Snapdragon получают фото-модули ISOCELL, у которых немного выше светочувствительность, чем у решений Sony;

Благодаря совместимости с чипами Snapdragon пользователи могут устанавливать приложение Гугл камеры;

У процессоров Snapdragon традиционно выше качество приёма сигнала сотовой связи;

У смартфонов на базе процессоров Exynos традиционно нет поддержки FM-радио, а у Snapdragon – есть.

Стоит ли переплачивать за Galaxy A71

На мой взгляд, Galaxy A71 – это объективно лучший смартфон, чем Galaxy A51. Однако нужно учитывать аспект цены. Несмотря на то что на Я.Маркете цены отличаются на 8 тысяч рублей, в традиционной рознице – например, в Эльдорадо – разница достигает 10 тысяч. То есть если Galaxy A51 стоит 20 тысяч, то Galaxy A71 – уже 30 тысяч, что практически на треть больше. А есть ли смысл в том, чтобы переплачивать?

Когда выйдет Galaxy S21 и чем он будет отличаться от Galaxy S20

Ну, весь нужно отталкиваться от своих финансовых возможностей, потому что для многих такая разница может быть очень заметна и недоступна. Поэтому, если вы выбираете между этими двумя моделями, ответьте себе на простой вопрос: можете ли вы доплатить 10 тысяч? Если да, и вас кошелёк от этого не опустеет, — берите Galaxy A71, а если не можете – возьмите A51. Это отличный аппарат с качественным дисплеем, отличной камерой и передовыми возможностями современных флагаманов, который к тому же позволит вам неплохо сэкономить.