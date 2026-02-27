Чем Galaxy S26 отличается от Galaxy S25, и какой смартфон лучше в 2026 году

25 февраля компания Samsung показала новые смартфоны серии Galaxy S26, в которую традиционно вошли 3 модели. Цены объявлены, предзаказ уже вовсю идет, а главный вопрос сейчас — стоит ли оно того? Мы постарались ответить на него, проведя детальное сравнение Galaxy S25 и Galaxy S26. Оно подскажет, какой смартфон лучше, и поможет сделать правильный выбор в 2026 году.
Сравнение характеристик Galaxy S25 и Galaxy S26
Флагманы Samsung стагнируют на протяжении всех последних лет. Изменения по большей части касаются программной части, в то время как сама начинка остается без изменений. Однако, если смотреть на базовые модели Galaxy S25 и Galaxy S26 соответственно, отличия видны невооруженным глазом.
|Характеристики
|Galaxy S25
|Galaxy S26
|Экран
|6.2 дюйма, AMOLED (2340х1080), 1-120 Гц
|6.3 дюйма, AMOLED (2340х1080), 1-120 Гц
|Основная камера
|50 + 12 + 10 МП
|50 + 12 + 10 МП
|Фронтальная камера
|12 МП
|12 МП
|Процессор
|Snapdragon 8 Elite
|Exynos 2600
|Память
|12/128, 12/256 или 12/512 ГБ
|12/256 или 12/512 ГБ
|Аккумулятор
|4000 мАч
|4300 мАч
|Зарядка
|25 Вт (проводная)
15 Вт (беспроводная)
|25 Вт (проводная)
15 Вт (беспроводная)
|Цена
|от 57 000 ₽
|от 89 990 ₽
Мало того, что Galaxy S26 работает на более мощном процессоре (прирост +25%), так еще у него больше экран и аккумулятор, а главное — сразу 12/256 ГБ памяти по умолчанию. Galaxy S25 хоть и ощутимо дешевле, но за комфортные 256 ГБ придется доплатить.
А вот отличия между Galaxy S25+ и Galaxy S26+ минимальны. По сути, это один и тот же смартфон, только с другим процессором. Поменяли Snapdragon 8 Elite на Exynos 2600, и довольны.
|Характеристики
|Galaxy S25+
|Galaxy S26+
|Экран
|6.7 дюйма, AMOLED (3120х1440), 1-120 Гц
|6.7 дюйма, AMOLED (3120х1440), 1-120 Гц
|Основная камера
|50 + 12 + 10 МП
|50 + 12 + 10 МП
|Фронтальная камера
|12 МП
|12 МП
|Процессор
|Snapdragon 8 Elite
|Exynos 2600
|Память
|12/256 или 12/512 ГБ
|12/256 или 12/512 ГБ
|Аккумулятор
|4900 мАч
|4900 мАч
|Зарядка
|45 Вт (проводная)
15 Вт (беспроводная)
|45 Вт (проводная)
15 Вт (беспроводная)
|Цена
|от 79 000 ₽
|от 104 990 ₽
К сравнению Galaxy S25 Ultra и Galaxy S26 Ultra стоит отнестись внимательнее. На первый взгляд, разница тоже заключается лишь в процессорах. Максимум — кто-то заметить увеличение мощности зарядки. Но на деле отличий больше.
|Характеристики
|Galaxy S25 Ultra
|Galaxy S26 Ultra
|Экран
|6.9 дюйма, AMOLED (3120х1440), 1-120 Гц
|6.9 дюйма, AMOLED (3120х1440), 1-120 Гц
|Основная камера
|200 + 50 + 10 + 50 МП
|200 + 50 + 10 + 50 МП
|Фронтальная камера
|12 МП
|12 МП
|Процессор
|Snapdragon 8 Elite
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Память
|12/256, 12/512 или 12/1024 ГБ
|12/256, 12/512 или 12/1024 ГБ
|Аккумулятор
|5000 мАч
|5000 мАч
|Зарядка
|45 Вт (проводная)
15 Вт (беспроводная)
|65 Вт (проводная)
45 Вт (беспроводная)
|Цена
|от 83 000 ₽
|от 124 990 ₽
В Galaxy S26 Ultra увеличена светосила ультраширокоугольной камеры и телеобъектива, а еще появилась технология Privacy Display. Она позволяет скрыть содержимое экрана от посторонних глаз, когда вы, например, едете в метро.
Отличия между Galaxy S25 и Galaxy S26
Суммируя, можно выделить следующие отличия Galaxy S25 и Galaxy S26 во всех их проявлениях:
- новый дизайн с плато для камер;
- прирост производительности порядка 25%;
- новое ПО и больше обновлений в будущем;
- увеличенные экран и аккумулятор для Galaxy S26;
- ускоренная зарядка для Galaxy S26 Ultra;
- технология Privacy Display в Galaxy S26 Ultra.
Стоит ли это того, чтобы покупать смартфон серии Galaxy S26 в 2026 году? Давайте попробуем подвести некий итог, ответив на этот вопрос.
Какой смартфон купить: Galaxy S25 или Galaxy S26
Galaxy S25 дешевле Galaxy S26, что с учетом минимального количества отличий делает его более предпочтительным вариантов. Но давайте все-таки начистоту. Galaxy S25 в варианте на 12/256 ГБ стоит ~ 64 тысячи рублей, в то время как Galaxy S26 — 90. Ощутимо, однако новая модель предлагает увеличенные экран и аккумулятор при сохранении размеров, не говоря уже о современном процессоре. Так что тут стоит подумать.
При этом Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra в текущих ценовых реалиях не имеют никакого смысла. Они дороже своих предшественников на 30-40 тысяч рублей, но не дают существенного прироста в качестве. Правда, это только пока. Через несколько месяцев, когда цена упадет, выбор будет уже не столь очевидным.