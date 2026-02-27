Чем Galaxy S26 отличается от Galaxy S25, и какой смартфон лучше в 2026 году

Герман Вологжанин

25 февраля компания Samsung показала новые смартфоны серии Galaxy S26, в которую традиционно вошли 3 модели. Цены объявлены, предзаказ уже вовсю идет, а главный вопрос сейчас — стоит ли оно того? Мы постарались ответить на него, проведя детальное сравнение Galaxy S25 и Galaxy S26. Оно подскажет, какой смартфон лучше, и поможет сделать правильный выбор в 2026 году.

Чем Galaxy S26 отличается от Galaxy S25, и какой смартфон лучше в 2026 году. Galaxy S25 — слева, S26 — справа. Изображение: Techmo. Фото.

Galaxy S25 — слева, S26 — справа. Изображение: Techmo

Сравнение характеристик Galaxy S25 и Galaxy S26

Флагманы Samsung стагнируют на протяжении всех последних лет. Изменения по большей части касаются программной части, в то время как сама начинка остается без изменений. Однако, если смотреть на базовые модели Galaxy S25 и Galaxy S26 соответственно, отличия видны невооруженным глазом.

ХарактеристикиGalaxy S25Galaxy S26
Экран6.2 дюйма, AMOLED (2340х1080), 1-120 Гц6.3 дюйма, AMOLED (2340х1080), 1-120 Гц
Основная камера50 + 12 + 10 МП50 + 12 + 10 МП
Фронтальная камера12 МП12 МП
ПроцессорSnapdragon 8 EliteExynos 2600
Память12/128, 12/256 или 12/512 ГБ12/256 или 12/512 ГБ
Аккумулятор4000 мАч4300 мАч
Зарядка25 Вт (проводная)
15 Вт (беспроводная)		25 Вт (проводная)
15 Вт (беспроводная)
Ценаот 57 000 ₽от 89 990 ₽

Мало того, что Galaxy S26 работает на более мощном процессоре (прирост +25%), так еще у него больше экран и аккумулятор, а главное — сразу 12/256 ГБ памяти по умолчанию. Galaxy S25 хоть и ощутимо дешевле, но за комфортные 256 ГБ придется доплатить.

А вот отличия между Galaxy S25+ и Galaxy S26+ минимальны. По сути, это один и тот же смартфон, только с другим процессором. Поменяли Snapdragon 8 Elite на Exynos 2600, и довольны.

ХарактеристикиGalaxy S25+Galaxy S26+
Экран6.7 дюйма, AMOLED (3120х1440), 1-120 Гц6.7 дюйма, AMOLED (3120х1440), 1-120 Гц
Основная камера50 + 12 + 10 МП50 + 12 + 10 МП
Фронтальная камера12 МП12 МП
ПроцессорSnapdragon 8 EliteExynos 2600
Память12/256 или 12/512 ГБ12/256 или 12/512 ГБ
Аккумулятор4900 мАч4900 мАч
Зарядка45 Вт (проводная)
15 Вт (беспроводная)		45 Вт (проводная)
15 Вт (беспроводная)
Ценаот 79 000 ₽от 104 990 ₽

К сравнению Galaxy S25 Ultra и Galaxy S26 Ultra стоит отнестись внимательнее. На первый взгляд, разница тоже заключается лишь в процессорах. Максимум — кто-то заметить увеличение мощности зарядки. Но на деле отличий больше.

ХарактеристикиGalaxy S25 UltraGalaxy S26 Ultra
Экран6.9 дюйма, AMOLED (3120х1440), 1-120 Гц6.9 дюйма, AMOLED (3120х1440), 1-120 Гц
Основная камера200 + 50 + 10 + 50 МП200 + 50 + 10 + 50 МП
Фронтальная камера12 МП12 МП
ПроцессорSnapdragon 8 EliteSnapdragon 8 Elite Gen 5
Память12/256, 12/512 или 12/1024 ГБ12/256, 12/512 или 12/1024 ГБ
Аккумулятор5000 мАч5000 мАч
Зарядка45 Вт (проводная)
15 Вт (беспроводная)		65 Вт (проводная)
45 Вт (беспроводная)
Ценаот 83 000 ₽от 124 990 ₽

В Galaxy S26 Ultra увеличена светосила ультраширокоугольной камеры и телеобъектива, а еще появилась технология Privacy Display. Она позволяет скрыть содержимое экрана от посторонних глаз, когда вы, например, едете в метро.

Отличия между Galaxy S25 и Galaxy S26

Отличия между Galaxy S25 и Galaxy S26. Визуальные отличия видны сразу. Изображение: Techmo. Фото.

Визуальные отличия видны сразу. Изображение: Techmo

Суммируя, можно выделить следующие отличия Galaxy S25 и Galaxy S26 во всех их проявлениях:

  • новый дизайн с плато для камер;
  • прирост производительности порядка 25%;
  • новое ПО и больше обновлений в будущем;
  • увеличенные экран и аккумулятор для Galaxy S26;
  • ускоренная зарядка для Galaxy S26 Ultra;
  • технология Privacy Display в Galaxy S26 Ultra.

Стоит ли это того, чтобы покупать смартфон серии Galaxy S26 в 2026 году? Давайте попробуем подвести некий итог, ответив на этот вопрос.

Какой смартфон купить: Galaxy S25 или Galaxy S26

Galaxy S25 дешевле Galaxy S26, что с учетом минимального количества отличий делает его более предпочтительным вариантов. Но давайте все-таки начистоту. Galaxy S25 в варианте на 12/256 ГБ стоит ~ 64 тысячи рублей, в то время как Galaxy S26 — 90. Ощутимо, однако новая модель предлагает увеличенные экран и аккумулятор при сохранении размеров, не говоря уже о современном процессоре. Так что тут стоит подумать.

При этом Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra в текущих ценовых реалиях не имеют никакого смысла. Они дороже своих предшественников на 30-40 тысяч рублей, но не дают существенного прироста в качестве. Правда, это только пока. Через несколько месяцев, когда цена упадет, выбор будет уже не столь очевидным.

