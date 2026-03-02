Чем глобальная версия Xiaomi 17 отличается от китайской

28 февраля состоялся глобальный выход Xiaomi 17. Флагманы, которые появились в Китае еще в сентябре 2025 года, наконец-то появились на международном рынке. И сейчас возникла ситуация, когда на маркетплейсах есть китайская и глобальная версия Xiaomi 17. Казалось бы, это одинаковые смартфоны, а отличаются лишь версии. Но так ли все просто в данном сравнении? Давайте разбираться.

Какие смартфоны Xiaomi 17 существуют

На момент публикации материала серия Xiaomi 17 состоит уже из четырех смартфонов, а именно:

Однако глобальная версия Xiaomi 17 представлена только двумя моделями: базой и Ultra. Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max, которые заинтересовали аудиторию вторым экраном, доступны только в Поднебесной. Их можно заказать на AliExpress, но это будут смартфоны для Китая со всеми вытекающими последствиями.

Отличия китайской и глобальной версии Xiaomi 17

Китайская и глобальная версия Xiaomi 17 — это действительно два почти одинаковых смартфонов. У них идентичный дизайн и характеристики, включая процессор и камеры. Однако небольшие отличия Xiaomi 17 в вариантах для разных рынков могут оказаться критическими.

Отличия Xiaomi 17 Китайская версия Глобальная версия Аккумулятор 7000 мАч 6330 мАч Память 12/256, 12/512 или 16/512 ГБ 12/256 или 12/512 ГБ Поддержка eSIM Нет Есть Русский язык Нет Есть Сервисы Google Нет Есть Цвета Черный, белый, голубой, розовый Черный, голубой, розовый, темно-зеленый Цена От ¥4499 (~ 51 000 ₽) От $999 (~ 77 000 ₽)

Китайская версия Xiaomi 17

Глобальная версия Xiaomi 17

Технически единственным отличием является аккумулятор, который больше у китайской версии Xiaomi 17. Однако отсутствие eSIM и русского языка делает смартфон для Поднебесной малопригодным для использования в нашей стране.

Разница между Xiaomi 17 Ultra Global и China

Плюс-минус то же самое касается китайской и глобальной версии Xiaomi 17 Ultra. Международный вариант самого продвинутого смартфона получил урезанный аккумулятор, но зато он полностью адаптирован к нашим реалиям.

Отличия Xiaomi 17 Ultra Китайская версия Глобальная версия Аккумулятор 6800 мАч 6000 мАч Память 12/512, 16/512 или 16/1024 ГБ 16/512 или 16/1024 ГБ Поддержка eSIM Нет Есть Русский язык Нет Есть Сервисы Google Нет Есть Цвета Черный, белый, светло-фиолетовый, темно-зеленый Черный, белый, темно-зеленый Цена От ¥6999 (~ 79 000 ₽) От $1499 (~ 116 000 ₽)

Китайская версия Xiaomi 17 Ultra

Глобальная версия Xiaomi 17 Ultra

Разумеется, важным фактором является цена Xiaomi 17 Ultra. В глобальном исполнении она намного выше. Но стоит ли экономить, зная об ограничениях китайской версии смартфона?

Что лучше: глобальная или китайская версия Xiaomi 17

Да, китайская версия Xiaomi 17 дешевле. Причем значительно. Но, приобретая ее, вы сталкиваетесь с целым рядом проблем от отсутствия русского языка до необходимости вручную устанавливать сервисы Google и удалять хлам из прошивки.

То есть главное отличие китайской и глобальной версии Xiaomi 17 заключается в удобстве, за которого, как мы понимаем, нужно платить. И платить много, так что готовьте свои кошельки.