28 февраля состоялся глобальный выход Xiaomi 17. Флагманы, которые появились в Китае еще в сентябре 2025 года, наконец-то появились на международном рынке. И сейчас возникла ситуация, когда на маркетплейсах есть китайская и глобальная версия Xiaomi 17. Казалось бы, это одинаковые смартфоны, а отличаются лишь версии. Но так ли все просто в данном сравнении? Давайте разбираться.

Чем глобальная версия Xiaomi 17 отличается от китайской. Какой смартфон будем брать? Фото.

Какой смартфон будем брать?

Какие смартфоны Xiaomi 17 существуют

На момент публикации материала серия Xiaomi 17 состоит уже из четырех смартфонов, а именно:

Однако глобальная версия Xiaomi 17 представлена только двумя моделями: базой и Ultra. Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max, которые заинтересовали аудиторию вторым экраном, доступны только в Поднебесной. Их можно заказать на AliExpress, но это будут смартфоны для Китая со всеми вытекающими последствиями.

Отличия китайской и глобальной версии Xiaomi 17

Отличия китайской и глобальной версии Xiaomi 17. Расцветки глобальной версии Xiaomi 17. Фото.

Расцветки глобальной версии Xiaomi 17

Китайская и глобальная версия Xiaomi 17 — это действительно два почти одинаковых смартфонов. У них идентичный дизайн и характеристики, включая процессор и камеры. Однако небольшие отличия Xiaomi 17 в вариантах для разных рынков могут оказаться критическими.

Отличия Xiaomi 17Китайская версияГлобальная версия
Аккумулятор7000 мАч6330 мАч
Память12/256, 12/512 или 16/512 ГБ12/256 или 12/512 ГБ
Поддержка eSIMНетЕсть
Русский языкНетЕсть
Сервисы GoogleНетЕсть
ЦветаЧерный, белый, голубой, розовыйЧерный, голубой, розовый, темно-зеленый
ЦенаОт ¥4499 (~ 51 000 ₽)От $999 (~ 77 000 ₽)

Китайская версия Xiaomi 17

Глобальная версия Xiaomi 17

Технически единственным отличием является аккумулятор, который больше у китайской версии Xiaomi 17. Однако отсутствие eSIM и русского языка делает смартфон для Поднебесной малопригодным для использования в нашей стране.

Разница между Xiaomi 17 Ultra Global и China

Разница между Xiaomi 17 Ultra Global и China. Расцветки глобальной версии Xiaomi 17. Фото.

Расцветки глобальной версии Xiaomi 17

Плюс-минус то же самое касается китайской и глобальной версии Xiaomi 17 Ultra. Международный вариант самого продвинутого смартфона получил урезанный аккумулятор, но зато он полностью адаптирован к нашим реалиям.

Отличия Xiaomi 17 UltraКитайская версияГлобальная версия
Аккумулятор6800 мАч6000 мАч
Память12/512, 16/512 или 16/1024 ГБ16/512 или 16/1024 ГБ
Поддержка eSIMНетЕсть
Русский языкНетЕсть
Сервисы GoogleНетЕсть
ЦветаЧерный, белый, светло-фиолетовый, темно-зеленыйЧерный, белый, темно-зеленый
ЦенаОт ¥6999 (~ 79 000 ₽)От $1499 (~ 116 000 ₽)

Китайская версия Xiaomi 17 Ultra

Глобальная версия Xiaomi 17 Ultra

Разумеется, важным фактором является цена Xiaomi 17 Ultra. В глобальном исполнении она намного выше. Но стоит ли экономить, зная об ограничениях китайской версии смартфона?

Что лучше: глобальная или китайская версия Xiaomi 17

Да, китайская версия Xiaomi 17 дешевле. Причем значительно. Но, приобретая ее, вы сталкиваетесь с целым рядом проблем от отсутствия русского языка до необходимости вручную устанавливать сервисы Google и удалять хлам из прошивки.

То есть главное отличие китайской и глобальной версии Xiaomi 17 заключается в удобстве, за которого, как мы понимаем, нужно платить. И платить много, так что готовьте свои кошельки.

