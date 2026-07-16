На этой неделе Xiaomi представила в Китае Redmi Note 17 и Note 17 Pro. Но эти модели служат лишь ориентиром и будут отличаться от тех, которые поступят в российскую розницу. Тем временем известный инсайдер уже раскрыл, какой будет глобальная версия Redmi Note 17. По традиции международные модели получают урезанные батареи, но есть и приятный сюрприз по камере. Разбираемся, что это значит для покупателя за пределами Китая.
Откуда новости о глобальном Redmi Note 17
Источник информации — Кацпер Скшипек, инсайдер, который специализируется на поиске данных о будущих смартфонах Xiaomi. Он изучает исходный код фирменной оболочки HyperOS и достаёт оттуда сведения о ещё не вышедших устройствах. То есть это утечка, а не официальный анонс, поэтому финальные характеристики могут отличаться.
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Тем не менее у метода есть своя репутация: данные из кода оболочки обычно ближе к реальности, чем абстрактные слухи. Но пока Xiaomi официально не показала глобальные версии, любые цифры стоит держать в голове с пометкой «предварительно».
Глобальная версия Redmi Note 17 — какой будет батарея
Главное отличие — снова аккумулятор. По данным инсайдера, младший Redmi Note 17 получит 7700 мАч вместо 8000 мАч в китайской версии, а старший Note 17 Pro — 8340 мАч вместо 9000 мАч.
На словах разница выглядит заметной, но на практике это не катастрофа. Даже урезанные батареи здесь крупнее, чем у большинства конкурентов, так что на автономности это скажется минимально. Если сравнивать с прошлыми поколениями, где расхождения бывали куда серьёзнее — а это порой два совершенно разных смартфона.
Какой будет камера Redmi Note 17 Global
Редкий случай, когда глобальная модель выигрывает. Redmi Note 17 Pro за пределами Китая получит 8-Мп широкоугольную камеру на месте почти бесполезного 2-Мп датчика глубины, который стоит в китайской версии.
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Разница здесь реальная: 2-Мп «затычка» для боке практически ничего не снимает и служит лишь для размытия фона на портретах. А полноценный ширик позволяет уместить в кадр больше — например, снять здание целиком или большую компанию. Так что для покупателя вне Китая это плюс, а не минус. Похожая логика с наборами камер прослеживалась и у прошлого поколения — мы разбирали все отличия Redmi Note 15.
Redmi Note 17 под брендом POCO
Помимо глобальной серии Redmi Note 17, готовятся упрощённые версии под брендом POCO. Вот что известно из утечки:
- младшая модель выйдет как POCO M8 Power, но, судя по данным, только в Индии;
- старшая станет POCO X8 на глобальном рынке;
- POCO X8, в отличие от глобального Redmi Note 17 Pro, сохранит ту самую 2-Мп «затычку» вместо широкоугольной камеры.
Иными словами, если для вас важен нормальный ширик, глобальный Redmi Note 17 Pro выглядит предпочтительнее, чем POCO X8. Это тот случай, когда переименование в POCO приносит не только другой дизайн, но и урезанный набор камер.
Стоит ли ждать глобальную версию Redmi Note 17
Пока речь идёт об утечке, но выводы для покупателя уже понятны. Уменьшение батарей минимальное и в реальном использовании почти не заметно, а замена бесполезного 2-Мп датчика на ширик в Note 17 Pro — однозначно хорошая новость. Проблема в другом: представители новой линейки по многим параметрам, включая процессор, оказались хуже Redmi Note 15 5G и Redmi Note 15 Pro 5G, которые сейчас доступны на AliExpress со скидкой.
Тем, кто выбирает между Redmi Note 17 Pro и POCO X8, стоит помнить: широкоугольную камеру получит именно версия Redmi. Финальную картину прояснит официальный анонс глобальных моделей. Но и он лишь подтвердит опасения, вызванные кризисом на рынке памяти, из-за которого новые смартфоны становятся хуже прошлогодних.
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