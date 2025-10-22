Чем хорош защищенный смартфон Blackview XPLORE 2 и где его купить с топовой скидкой

Кирилл Пироженко

Компания Blackview решила порадовать поклонников защищенных смартфонов хорошей скидкой на модель XPLORE 2. Это устройство создано для тех, кто хочет получить нормальную производительность, современный экран и максимальное время работы. Смартфон одинаково уверенно чувствует себя в экстремальных условиях и в повседневной работе, предлагая отличную функциональность.

Чем хорош защищенный смартфон Blackview XPLORE 2 и где его купить с топовой скидкой. Смартфон можно кидать в воду, и с ним ничего не случится. Изображение: techradar.com. Фото.

Смартфон можно кидать в воду, и с ним ничего не случится. Изображение: techradar.com

Экран Blackview XPLORE 2 получил AMOLED-матрицу диагональю 6,73 дюйма и разрешением QHD. Частота обновления достигает 120 Гц, что обеспечивает плавные анимации и отличную читаемость в любых условиях. Смартфон подходит как для игр, так и для просмотра контента в высоком качестве.

Чем хорош защищенный смартфон Blackview XPLORE 2 и где его купить с топовой скидкой. У аппарата качественный экран, который выдает хорошую картинку. Изображение: techradar.com. Фото.

У аппарата качественный экран, который выдает хорошую картинку. Изображение: techradar.com

Главное внимание уделено производительности. В основе устройства лежит 4-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 8300 с поддержкой 5G. Пользователю доступно несколько конфигураций памяти: до 48 ГБ оперативной (конечно же, с учётом виртуального расширения) и до 1 ТБ встроенной. Такой запас позволяет работать с тяжёлыми приложениями, хранить огромные объёмы данных и использовать смартфон как портативный компьютер.

Одним из самых впечатляющих параметров стала батарея ёмкостью 20 000 мАч. Она обеспечивает несколько дней активной работы без подзарядки. А технология быстрой зарядки мощностью 120 Вт позволяет восстановить энергию за адекватное для такого аккумулятора время. Это особенно важно для тех, кто часто бывает вдали от розетки.

Защита корпуса выполнена на профессиональном уровне. Смартфон соответствует военному стандарту MIL-STD-810H и имеет сертификацию IP68 и IP69K, что гарантирует устойчивость к пыли, воде и ударам. XPLORE 2 можно брать с собой в поход, на стройку или в путешествие — устройство выдержит даже экстремальные испытания.

Чем хорош защищенный смартфон Blackview XPLORE 2 и где его купить с топовой скидкой. Камера позволит делать неплохие снимки. Изображение: techradar.com. Фото.

Камера позволит делать неплохие снимки. Изображение: techradar.com

Фотографические возможности также неплохи. Основная камера Samsung на 50 МП обеспечивает чёткие и детализированные снимки, а 20-мегапиксельный модуль ночного видения позволяет снимать в полной темноте. Фронтальная камера на 50 МП подойдёт для качественных селфи и видеосвязи. Для повышения четкости изображения используется двойная система стабилизации OIS и EIS, которая помогает избежать смазывания даже при движении.

Blackview XPLORE 2 стал универсальным решением для тех, кто хочет получить защищённый смартфон без компромиссов. Он сочетает неплохие характеристики, внушительную автономность и прочный корпус, что делает его одним из самых интересных аппаратов в своем классе в 2025 году. Так что не стоит ждать, а надо заказывать Blackview XPLORE 2. Тем более, что с 20 по 24 октября на AliExpress на него действует специальная цена 28 734 рубля.

