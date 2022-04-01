Чем новый Galaxy A53 отличается от Galaxy A52 и что лучше купить

Новый Galaxy A53 вышел заметно позже, чем следовало. Его релиза ждали ещё в конце прошлого года, учитывая, что Galaxy A52 представили в декабре 2020-го. Но Samsung не стала форсировать события, а сделала по-своему, сместив запуск новинки почти на 3 месяца. Зачем это было нужно, дело десятое. Главное, что смартфон, во-первых, поступил в продажу, а, во-вторых, получился лучше, чем его предшественник сразу по нескольким показателям. Разберёмся, чем Galaxy A53 отличается от Galaxy A52 и какой из них лучше купить в 2022.

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Несмотря на то что у Galaxy A52 есть две модификации, — обычная и с поддержкой 5G, которая отличается от классической технически, — мы будем сравнивать базовые версии, чтобы было честнее. Поэтому готовьтесь к тому, что разрыв между ними может оказаться более существенным. Но принципиально это ничего не меняет, поскольку и цена моделей тоже разнится более чем ощутимо.

Сравнение Galaxy A53 и A52

Я перечислю все характеристики, даже те, которыми Galaxy A52 и A53 не отличаются друг от друга. Мало ли, вы не знаете:

Дисплей : A52 — 6,5 дюймов, 90 Гц; A53 — 6,5 дюймов, 120 Гц

: A52 — 6,5 дюймов, 90 Гц; A53 — 6,5 дюймов, 120 Гц Процессор : A52 — Snapdragon 720G (8 нм); A53 — Exynos 1280 (5 нм)

: A52 — Snapdragon 720G (8 нм); A53 — Exynos 1280 (5 нм) Память : A52 — 6/128, 8/256 ГБ; A53 — 6/128, 8/256 ГБ

: A52 — 6/128, 8/256 ГБ; A53 — 6/128, 8/256 ГБ Камера : A52 — 64/5/5 Мп; A53 — 64/5/5 Мп

: A52 — 64/5/5 Мп; A53 — 64/5/5 Мп Аккумулятор : A52 — 4500 мА*ч, 25 Вт; A53 — 5000 мА*ч, 25 Вт

: A52 — 4500 мА*ч, 25 Вт; A53 — 5000 мА*ч, 25 Вт ОС: A52 — Android 11 (3 обновления ОС), A53 — Android 12 (4 обновления ОС)

Как видите, отличия между моделями есть, и они весьма заметны, если немного абстрагироваться от цифр, которые смешиваются и сбивают с толку. Так что предлагаю остановиться на каждом пункте отличий подробнее и разобраться, что это значит для нас с вами, как пользователей.

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Во-первых, увеличенная частота обновления экрана Galaxy A53 работает постоянно, вне зависимости от сценария использования. Таким образом вы сможете не только смотреть фильмы и играть, но и даже перемещаться по интерфейсу с более плавной картинкой.

Во-вторых, более новый процессор Exynos 1280 имеет более совершенный техпроцесс производства, за счёт чего он имеет а) большую производительность и б) большую энергоэффективности, за счёт чего смартфон разряжается медленнее вкупе с аккумулятором на 5000 мА*ч.

В-третьих, большое значение имеет поддержка. Как по мне, это даже более важный аспект, чем производительность. Ведь Galaxy A53 будет обновляться в течение минимум 5 лет. Из них 4 года — это новые версии Android по одной каждый год. Таким образом Samsung вплотную приблизилась к Apple по срокам поддержки смартфонов, фактически оставшись без конкурентов.

Стоит ли покупать Galaxy A53

Если так разобраться, то становится понятно, что Samsung реально обновляет свои смартфоны дольше всех. Даже Google, которая разрабатывает Android и может делать с этой ОС всё, что угодно, обновляет фирменные «пиксели» по 3 года, то ли экономя на апдейтах, то ли реально не представляя, как это можно сделать. Поэтому, если хотите смартфон на долгосрок, берите Galaxy A53. Он того точно стоит.

Впрочем, без недостатков тоже не обошлось. Я не буду критиковать простецкий дизайн и пластик, из которого сделан корпус новинки. Я остановлюсь на чём-то куда более важном для потребителя. А именно на цене Galaxy A53. В этом году Samsung впервые повысила прайс на A53 и стала просить за него не 399 долларов, как раньше, а 429. Прирост, в общем говоря, небольшой — меньше 10%. Но для многих он может стать серьёзной причиной, чтобы не купить новинку.

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Например, покупать Galaxy A53 в России, когда он сюда приедет, явно будут менее охотно из-за наложения. Мало того, что розничные сети повысили цены из-за роста курса доллара, так теперь ещё и собственный прирост стоимости будет влиять на итоговый прайс. В результате цена Galaxy A53 вполне может составить плюс-минус 35 тысяч рублей, если Samsung не станет сдерживать рост.

Очевидно, что Samsung — конечно, если она не уйдёт из России — будет и дальше субсидировать стоимость Galaxy A53 на нашем рынке. Так было со всеми предыдущими моделями линейки, которые продавали даже дешевле, чем в США. Если там за аппараты прошлых поколений просили 400 долларов, то в России при прямом пересчёте выходило что-то около 300. Просто Samsung понимала, что ей нужно как-то бороться с китайскими брендами, и она осознанно шла на такой шаг. Надеюсь, в этом году ничего не поменяется, и A53 поступит к нам в розницу хотя бы за 30-32 тысяч рублей.