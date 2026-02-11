Чем новый Galaxy S26 будет отличаться от Galaxy S25

В последние годы компания Samsung не делает революционных шагов, продолжая выпускать довольно скучные флагманы, которые почти не меняются по прошествии лет. Узнаваемый дизайн, старые камеры и акцент на искусственном интеллекте — вот, что характерно для смартфонов компании. Будут ли изменения с выходом Galaxy S26? Да, но назвать их существенными язык все равно не повернется. Тем не менее, мы решили собрать все отличия Galaxy S26 от Galaxy S25, чтобы иметь представление о том, к чему готовиться после презентации 25 февраля.

Новый дизайн серии Galaxy S26

Серия флагманов 2026 года будет состоять из трех моделей, в то время как от выпуска Galaxy S26 Edge корейцы пока решили отказаться:

Galaxy S26;

Galaxy S26+;

Galaxy S26 Ultra.

Первые изменения удастся заметить сразу после распаковки смартфона, ведь дизайн Galaxy S26 слегка изменится. Так, Samsung планирует объединить глазки камер в общий блок.

И, пожалуй, это самое крупное изменение, которое удастся заметить визуально. Но внутри нововведений будет больше, поэтому важно обратить внимание на характеристики Galaxy S26.

Обновление экранов Galaxy S26

Galaxy S26, долгое время остававшийся самым компактным флагманом на Android, немного увеличится в размерах. Произойдет это за счет роста диагонали экрана. Вместо 6.2-дюймовой матрицы новинка получит 6.3-дюймовый дисплей, чьи технические характеристики, впрочем, останутся без изменений. Учитывая размеры новинки, она будет чуточку шире (71.7 мм вместо 70.5 мм) и тяжелее (167 граммов вместо 162 граммов).

Технический апгрейд получит экран Galaxy S26 Ultra. Он обзаведется поддержкой технологии Privacy Screen, позволяющей защитить конфиденциальность контента пользователя от посторонних глаз.

Увы, фича останется эксклюзивом для Ultra-версии. Базовые модели будут иметь самый обычный экран, который мы видели еще несколько назад во флагманах предыдущих поколений.

Процессоры Exynos и Snapdragon

С выходом Galaxy S26 компания Samsung вступает в очередной цикл возвращения собственных процессоров Exynos. Если вся линейка прошлого года базировалась на чипах Qualcomm вне зависимости от региона, то новые Galaxy S26 и Galaxy S26+ получат Exynos 2600 в большинстве стран мира, включая Россию.

При этом Galaxy S26 Ultra везде будет поставляться с процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 — самым мощным и стабильным на сегодняшний день. Как бы то ни было, Samsung обещает, что даже Exynos 2600 будет мощнее прошлогоднего Snapdragon 8 Elite, а потому производительность всех смартфонов вырастет.

256 ГБ памяти в Galaxy S26

В смартфоне Galaxy S26 производитель наконец-то избавится от стыдной версии на 128 ГБ. Теперь даже базовые версии флагманов будут поставляться минимум с 256 ГБ встроенной памяти, а еще останется вариант на 512 ГБ для S26 и S26+. S26 Ultra также получит 256 ГБ в базе с наличием версии на 1 ТБ.

При этом вместе с памятью вырастет и цена Galaxy S26. Информаторы ожидают, что на территории Евросоюза компактный S26 будет продаваться по цене от 999 евро (~ 92 000 ₽), хотя его предшественник в версии на 128 ГБ стоил 899 евро (~ 83 000 ₽).

Скорость зарядки Galaxy S26

Оставив аккумуляторы на 4000 мАч, 4900 мАч и 5000 мАч для Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra соответственно, Samsung увеличит скорость зарядки. Так, все модели линейки получат поддержку новой беспроводной технологии Qi2, благодаря которой мощность зарядки по беспроводу достигнет аж 45 Вт.

Правда, нововведение коснется только Ultra-версии, которая к тому же получит поддержку более скоростной зарядки по проводу на 60 Вт. Младшие модели будут довольствоваться беспроводом на 15 Вт, а также проводной зарядкой на 25 Вт (S26) и 45 Вт (S26+), как и годом ранее.