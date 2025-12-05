Чем отличается новый Samsung Galaxy Z Trifold от складных смартфонов Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip

Samsung давно выпускает складные смартфоны и по праву является одним из самых опытных игроков на рынке. При этом устройства компании построены на одной и той же платформе, имеют схожие механизмы. Вариантов не так много — либо смартфон-книжка Z Fold, либо классическая раскладушка Z Flip. Новый Galaxy Z TriFold серьезно отличается от предыдущих смартфонов — давайте посмотрим, чем именно.

Как выглядит Galaxy Z TriFold

Базовый Galaxy Z Fold состоит из двух частей, двух экранов и одного шарнира. В то же время, трикладушка Самсунг имеет три части и два шарнира, а при раскладывании три дисплея превращаются в один 10-дюймовый. Может показаться, что это просто увеличенный Z Fold, но в реальности все намного сложнее: инженерам ппришлось заморочиться с выравниванием шарниров и панелей, а также решить проблему с долговечностью.

В итоге, шарнир в Самсунге переработали, поставив титановые направляющие для уменьшения люфта и зазора между сложенными частями. Кроме того, в закрытом состоянии ни одна часть не остается открытой, что значительно безопаснее и не создает проблем в использовании.

Еще одна фишка Samsumg Galaxy Z Trifold — смартфон по сути может заменить компьютер. Если Z Fold был альтернативой планшету, но новая трикладушка выходит на новый уровень хотя бы за счет того, что она ее экране можно одновременно запустить до трех приложений. И пользоваться ими будет максимально удобно за счет адаптированной операционки.

У One UI для складных смартфонов интерфейс напоминает файловый менеджер как на Windows — можно легко перетягивать файлы, переходить к разным папкам и разделами. Фактически даже для работы с Samsung DeX вам больше не нужен внешний монитор, ведь у вас уже есть 10-дюймовый экран в кармане.

Недостатки Samsung Galaxy Z Trifold

Как бы круто ни выглядел Samsung Galaxy Z Trifold, у него есть масса недостатков, присущих подобным устройствам. В целом, для самой первой версии это вполне естественно.

Трикладушка Samsung толще Z Fold . Даже несмотря на толщину в 3,9 мм в раскрытом виде, в сложенном формате он становится крупнее.

. Даже несмотря на толщину в 3,9 мм в раскрытом виде, в сложенном формате он становится крупнее. Samsung Galaxy Z Trifold тяжелый — весит 309 г. Для сравнения Galaxy Z Fold 7 — 215 г, а iPhone 17 Pro Max — 233 г. По весу смартфон ближе к планшетам вроде iPad mini 7 с его 293 г.

— весит 309 г. Для сравнения Galaxy Z Fold 7 — 215 г, а iPhone 17 Pro Max — 233 г. По весу смартфон ближе к планшетам вроде iPad mini 7 с его 293 г. Складка на экране есть, более того — их теперь две. Тройное сложение дает о себе знать, пусть такой нюанс и виден под определенным углом. Мешает ли это использованию — еще предстоит узнать.

есть, более того — их теперь две. Тройное сложение дает о себе знать, пусть такой нюанс и виден под определенным углом. Мешает ли это использованию — еще предстоит узнать. Samsung Galaxy Z Trifold не работает с S Pen. Аксессуар не самый практичный для обычных смартфонов, но у трикладушки точно должна быть поддержка. Вероятно, это связано с конструкцией дисплея, где нет нужного слоя.

Ну и еще один недостаток Galaxy Z Trifold — цена. За него просят порядка 2,5 тысяч долларов (~190 000 рублей), а в России он будет явно дороже. Кроме того, достать его даже за эти деньги сложно: компания продает его только в Южной Корее, наполняя внутренний рынок, поэтому до России глобальная версия нового Самсунга доберется еще не скоро.