Чем отличается новый Samsung Galaxy Z Trifold от складных смартфонов Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip

  2. Темы
  3. Смартфоны
Иван Герасимов

Samsung давно выпускает складные смартфоны и по праву является одним из самых опытных игроков на рынке. При этом устройства компании построены на одной и той же платформе, имеют схожие механизмы. Вариантов не так много — либо смартфон-книжка Z Fold, либо классическая раскладушка Z Flip. Новый Galaxy Z TriFold серьезно отличается от предыдущих смартфонов — давайте посмотрим, чем именно.

Чем отличается новый Samsung Galaxy Z Trifold от складных смартфонов Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip. Рассказываем, чем отличается Galaxy Trifold от остальных складных смартфонов Samsung. Фото: bloomberg.com. Фото.

Рассказываем, чем отличается Galaxy Trifold от остальных складных смартфонов Samsung. Фото: bloomberg.com

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В ТЕЛЕГРАМ И УЗНАВАЙ О СКИДКАХ НА КРУТЫЕ ТОВАРЫ САМЫМ ПЕРВЫМ

Как выглядит Galaxy Z TriFold

Базовый Galaxy Z Fold состоит из двух частей, двух экранов и одного шарнира. В то же время, трикладушка Самсунг имеет три части и два шарнира, а при раскладывании три дисплея превращаются в один 10-дюймовый. Может показаться, что это просто увеличенный Z Fold, но в реальности все намного сложнее: инженерам ппришлось заморочиться с выравниванием шарниров и панелей, а также решить проблему с долговечностью.

Как выглядит Galaxy Z TriFold. Для Trifold пришлось переработать складной механизм. Фото: gizmochina.com. Фото.

Для Trifold пришлось переработать складной механизм. Фото: gizmochina.com

В итоге, шарнир в Самсунге переработали, поставив титановые направляющие для уменьшения люфта и зазора между сложенными частями. Кроме того, в закрытом состоянии ни одна часть не остается открытой, что значительно безопаснее и не создает проблем в использовании.

Почему нельзя устанавливать много приложений на Android-смартфон

Смартфон или планшет — что лучше

Еще одна фишка Samsumg Galaxy Z Trifold — смартфон по сути может заменить компьютер. Если Z Fold был альтернативой планшету, но новая трикладушка выходит на новый уровень хотя бы за счет того, что она ее экране можно одновременно запустить до трех приложений. И пользоваться ими будет максимально удобно за счет адаптированной операционки.

Смартфон или планшет — что лучше. Операционка доработана специально под Trifold и теперь напоминает компьютер. Фото: gizmochina.com. Фото.

Операционка доработана специально под Trifold и теперь напоминает компьютер. Фото: gizmochina.com

У One UI для складных смартфонов интерфейс напоминает файловый менеджер как на Windows — можно легко перетягивать файлы, переходить к разным папкам и разделами. Фактически даже для работы с Samsung DeX вам больше не нужен внешний монитор, ведь у вас уже есть 10-дюймовый экран в кармане.

Работает ли нейросеть Gemini в России

Недостатки Samsung Galaxy Z Trifold

Недостатки Samsung Galaxy Z Trifold. К сожалению, смартфон достаточно проблемный и дорогой. Фото: hardwarezone.com. Фото.

К сожалению, смартфон достаточно проблемный и дорогой. Фото: hardwarezone.com

Как бы круто ни выглядел Samsung Galaxy Z Trifold, у него есть масса недостатков, присущих подобным устройствам. В целом, для самой первой версии это вполне естественно.

  • Трикладушка Samsung толще Z Fold. Даже несмотря на толщину в 3,9 мм в раскрытом виде, в сложенном формате он становится крупнее.
  • Samsung Galaxy Z Trifold тяжелый — весит 309 г. Для сравнения Galaxy Z Fold 7 — 215 г, а iPhone 17 Pro Max — 233 г. По весу смартфон ближе к планшетам вроде iPad mini 7 с его 293 г.
  • Складка на экране есть, более того — их теперь две. Тройное сложение дает о себе знать, пусть такой нюанс и виден под определенным углом. Мешает ли это использованию — еще предстоит узнать.
  • Samsung Galaxy Z Trifold не работает с S Pen. Аксессуар не самый практичный для обычных смартфонов, но у трикладушки точно должна быть поддержка. Вероятно, это связано с конструкцией дисплея, где нет нужного слоя.

Ну и еще один недостаток Galaxy Z Trifold — цена. За него просят порядка 2,5 тысяч долларов (~190 000 рублей), а в России он будет явно дороже. Кроме того, достать его даже за эти деньги сложно: компания продает его только в Южной Корее, наполняя внутренний рынок, поэтому до России глобальная версия нового Самсунга доберется еще не скоро.

Теги
Новости по теме
Раскрыта главная фишка Samsung Galaxy S27 Ultra. Что такое Polar ID?
Сколько памяти будет у нового смартфона Galaxy S26
Samsung опять будет ставить Exynos в Galaxy S26. Как это повлияет на флагманы компании?
Лонгриды для вас
Чем новый Samsung Galaxy A07 лучше недорогих Redmi и POCO

Устраивая масштабные презентации, компания Samsung преимущественно уделяет внимание флагманским моделям, однако в России больше популярностью пользуются недорогие устройства, чьи анонсы проходят без особой помпы. То же самое произойдет со смартфоном Galaxy A07, который был представлен чуть ли не в тайне, но наверняка станет одним из главных хитов следующих месяцев. Ведь он, несмотря на свою кажущуюся невзрачность, во многом лучше конкурентов от Xiaomi.

Читать далее
Samsung нашла способ сделать складные смартфоны дешевле, но не в России

Складные смартфоны долгое время оставались дорогим удовольствием для энтузиастов мобильных технологий. Однако Samsung нашла способ сделать свои инновационные устройства более доступными для широкой аудитории. Компания впервые включила складные телефоны в программу сертифицированных восстановленных устройств, что открывает новые возможности для тех, кто мечтал о Galaxy Z серии. Так как они официально не продаются в России, купить их будет довольно сложно, но можно. В любом случае это хороший знак, который говорит о том, что купить топовую раскладушку можно будет дешевле рынка.

Читать далее
One UI 8.5 принесет одно из самых больших визуальных обновлений смартфонов Samsung

Компания Samsung готовится представить одно из самых значительных изменений в интерфейсе за последние годы — обновление панели быстрых настроек в One UI 8.5. Это обновление не только изменит внешний вид системы, но и сделает её значительно удобнее в повседневном использовании благодаря гибким возможностям кастомизации. Данного изменения ждали многие и теперь компания готова сделать важный шаг на встречу людям.

Читать далее
Новости партнеров
Roblox не работает в России. Роскомнадзор подтвердил блокировку
Roblox не работает в России. Роскомнадзор подтвердил блокировку
Когда лучше кормить собаку: до прогулки или после?
Когда лучше кормить собаку: до прогулки или после?
Австралийский медиагигант ABC назвал Биткоин инструментом мошенников. В ответ на компанию подали жалобу
Австралийский медиагигант ABC назвал Биткоин инструментом мошенников. В ответ на компанию подали жалобу