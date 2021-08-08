Чем отличаются линейки Samsung Galaxy

Иногда за обедом я делаю то, чего не рекомендую делать другим — я смотрю YouTube во время еды. С одной стороны, это не очень полезно, с другой — весьма познавательно, особенно если речь про смартфоны. Очень часто попадаются обзоры на Samsung Galaxy, но у меня стойкое ощущение, что каждый раз я смотрю видео про один и тот же телефон. Честно говоря, сложнее разобраться только с новой нумерацией моделей Nokia. Линейки Galaxy — что-то очень похожее на то, как Xiaomi разделяет свои смартфоны на разные категории. Постоянно попадается реклама про доступный, но якобы очень мощный Samsung серии А. В этом непросто разобраться, но давайте расставим все по своим местам раз и навсегда.

Недорогой Samsung Galaxy A

Это самая широкая и самая доступная линейка Samsung. Есть недорогие модели, так и среднебюджетные. Их объединяет то, что все они сделаны из недорогих материалов и с недорогими процессорами. Характеристики вполне добротные, но у YouTube-блогеров, специализирующихся на технике, особой популярностью не пользуются. Эта линейка — самая популярная среди покупателей смартфонов Samsung.

В то же время, несмотря на недорогую отделку корпуса, у смартфонов этой серии стоят добротные Super-AMOLED дисплеи — это огромный плюс, если собираетесь приобрести что-то не очень дорогое. Самые недорогие смартфоны Galaxy A компания отдает на аутсорс китайским компаниям, но Samsung уверяет, что они контролируют качество сборки, хотя, кто его знает. Кстати, о будущем бюджетных смартфонов не так давно мы писали в нашем Яндекс.Дзен — не забудьте подписаться!

Что хорошего в Samsung Galaxy M

Все смартфоны в 2021 году внешне похожи друг на друга, но серии Galaxy А и Galaxy М — как две капли воды. Зато есть разница в экранах: в одном IPS-матрица, а в другом недорогой AMOLED. Самое интересное дальше: эти две серии не нужно сравнивать друг с другом, ведь они отличаются начинкой и емкостью аккумулятора. В общем, если не поняли, то это нормально, это две одинаковых серии бюджетных смартфонов, только в смартфонах M-серии мощнее аккумулятор.

Честно говоря, простому обывателю сложно понять отличия этих линеек, но будем считать, что отличие в аккумуляторах. Интересный факт: название линейки «M» расшифровывается как «millenial» и нацелена на активных молодых людей.

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Флагманы Samsung Galaxy S

Начну с того, что это плюс-минус понятная мне линейка смартфонов Samsung. В ней всегда воплощали лучшие задумки, что есть у компании. Смартфоны этой линейки всегда хвалят за отличную камеру, которая даже лучше, чем у iPhone. Как правило, у Galaxy S самые большие экраны, которые занимают всю переднюю панель. У флагмана S21 Ultra мощнейший процессор, который в разы лучше, чем у серии A и M.

Что меня запутало еще сильнее, так это то, что у S21 Ultra тоже есть стилус как у Galaxy Note. Что здесь вообще происходит?

Зачем нужен Galaxy Note

Стилус — главная зацепка в том, чтобы хоть как-то отличать смартфоны Galaxy. Но наличие стилуса у S21 Ultra спутало все карты. У Galaxy Note огромный дисплей — это еще одно отличие от остальных смартфонов Samsung. Если S21 Ultra подходит тем, кто любит самые продвинутые технологии, то Galaxy Note для людей с творческой профессией, кому по долгу службы необходим большой экран и мощная начинка вкупе. Обязательно почитайте материал Артема Сутягина, что произошло с Galaxy Note.

Раскладной Samsung Galaxy Fold

Вот уж точно, где не запутаться — это один из самых необычных смартфонов на рынке. Устройство оценили неоднозначно, назвав складным планшетом. Главное отличие этой линейки не только в складном экране, но и в цене — вертикально раскладывающаяся модель Z Fold 2 стоит в районе 140 тысяч. А ведь есть еще чуть более компактная версия Z Flip, которая раскладывается горизонтально и стоит на порядок дешевле.

Теперь все более-менее понятно: A — это самая дешевая линейка смартфонов, Galaxy M — то же самое, что А, только с мощным аккумулятором, S — это флагманы и Note — флагманы с большим экраном и стилусом. Да, есть еще загадочные складные Z Fold и Z Flip, которые отличаются форм-фактором и высокой ценой. Это здорово, что у Samsung так много разных линеек, но очень сложно привыкнуть к их отличиям. А как вы ориентируетесь в мире Samsung Galaxy? Поделитесь опытом в нашем Telegram-чате.