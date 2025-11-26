Чем отличаются складные смартфоны Flip и Fold. Какой лучше купить?

Герман Вологжанин

К концу 2025 года уже никого не удивить складными смартфонами. Устройства с гибкими экранами сегодня делают Samsung, Google, Xiaomi, HUAWEI, TECNO и другие бренды. Вообще, каждая уважающая себя компания считает такое устройство обязательным в своей линейке. И, как правило, ведущие бренды выпускают два типа складных телефонов: Flip и Fold. Оба форм-фактора основаны на технологии гибких экранов, однако работают и ощущаются они по-разному.

Чем отличаются складные смартфоны Flip и Fold. Какой лучше купить? Главные отличия двух популярных форм-факторов. Изображение: Tech with Ashley. Фото.

Главные отличия двух популярных форм-факторов. Изображение: Tech with Ashley

Что такое смартфон Flip

Смартфоны Flip — это преемники кнопочных телефонов-раскладушек. Но если в 2000-е их дисплей находится лишь на одной половине корпуса, то теперь — на всей площади. При этом складка располагается по горизонтали.

В разложенном виде Flip-модель напоминает обычный моноблочный смартфон, разве что немного более вытянутый, а в сложенном виде он похож на пудреницу или косметическое зеркало — тут уж все зависит от вашей фантазии. Очевидным достоинством телефонов Flip является их компактность. Они легко помещаются в дамскую сумочку и не занимают много места в кармане.

Что такое смартфон Flip. Flip-смартфоны компактны. Изображение: The Tech Chap. Фото.

Flip-смартфоны компактны. Изображение: The Tech Chap

Словом, смартфон Flip позволяет немного поностальгировать по былым временам, и в то же время он предлагает возможности современного устройства, дополненные вспомогательным экраном снаружи.

Из-за своих размеров Flip-телефоны не могут порадовать автономностью, ведь производителю приходится устанавливать два отдельных элемента АКБ. Кроме того, столь скромные габариты не позволяют оснастить такие устройства по-настоящему флагманскими камерами, а еще при использовании многих людей раздражают зазубрены, расположенные по краям от шарнира.

Чем отличаются смартфоны Fold

Fold — это гибрид смартфона и планшета. Если Flip напоминает классический моноблок в разложенном виде, то Fold становится таковым в сложенном. Его складка располагается вертикально, а потому раскрывается такое устройство как книга.

Чем отличаются смартфоны Fold. У Fold-смартфона (справа) полноценный внешний экран. Изображение: Shane Symonds. Фото.

У Fold-смартфона (справа) полноценный внешний экран. Изображение: Shane Symonds

У каждого смартфона Fold есть два полноценных экрана. Главный (гибкий) прячется внутри, а дополнительный (обычный) — снаружи. Это позволяет использовать Fold на повседневной основе как обычный смартфон, а раскладывать его только при необходимости.

Отличие Fold и Flip заключается не только в форм-факторе, но и в особенностях характеристик. Смартфоны Fold за счет своих размеров имеют более крупные аккумуляторы и оснащаются флагманскими камерами, пускай и не такими передовыми, как у моноблочных камерофонов.

Какой смартфон лучше: Flip или Fold

Смартфоны Flip и Fold — это устройства для решения разных задач. Если Flip скорее про стиль, то Fold позиционирует себя как вариант для работы. Кроме того, сильно отличается их цена. Так, если мы возьмем актуальные складные смартфоны Samsung, то увидим, что Fold дороже Flip-модели почти в два раза:

Столь впечатляющая разница объясняется двумя вещами. Во-первых, смартфоны Fold сами по себе дороже. Во-вторых, спрос на них выше, несмотря на изначальную цену, ведь Fold-модели намного более полезны при повседневном использовании, в отличие от Flip-конкурентов.

Как бы то ни было, любой складной смартфон — это эксперимент. Несмотря на их широкое распространение, такие устройства продолжают оставаться уделом энтузиастов. Они слишком дорогие, а их недостатки в лице складки посреди экрана и сравнительно невысокой надежности до сих пор не устранены полностью.

