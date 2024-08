Чем отличаются смартфоны Nothing, и какой Nothing Phone лучше купить

В 2022 году сооснователь OnePlus Карл Пей знатно переворошил рынок смартфонов, зарегистрировав в Великобритании бренд Nothing и выпустив под его началом Nothing Phone (1). Пока остальные производители делали однотипные устройства и старались приблизить внешний облик своей оболочки к iOS, выходцы из Китая предложили действительно нечто уникальное, а пользователи оценили их старания. С тех пор вышло уже 5 смартфонов Nothing, каждый из которых доступен для покупки в 2024 году.

Телефоны Nothing объединяет необычный дизайн с сегментированными светодиодами на спинке, а также оболочка Nothing OS, не похожая ни на какую другую и сдобренная фишками искусственного интеллекта, включая встроенный ChatGPT. Вместе с тем они сильно отличаются внутренне, а наличие сразу нескольких моделей заставляет задуматься, какой Nothing Phone лучше купить.

Недорогой смартфон CMF Phone 1

CMF Phone — смартфон суббренда Nothing, относящийся к головной фирме так же, как, например, Redmi к Xiaomi. Он работает на той же оболочке Nothing OS, но в то же время имеет самодостаточный дизайн. В отличие от других представителей компании, смартфон CMF Phone 1 лишен глифов и предлагает вместо них корпус со сменными крышками, чего мы не видели со времен Nokia Lumia.

Более подробно о конструкции CMF Phone 1 мы рассказывали в отдельном материале, а сейчас остановимся на характеристиках устройства. Будучи сравнительно недорогим смартфоном, эта модель имеет AMOLED-экран с частотой 120 Гц и работает на мощном чипе Dimensity 7300 (почти 700K в AnTuTu).

CMF Phone 1 на Яндекс Маркете

CMF Phone 1 на AliExpress

Без минусов, увы, не обошлось. Хороший с технологической точки зрения экран имеет слишком широкие рамки, а, вроде бы, неплохая камера Sony IMX882 на 50 МП лишена оптической стабилизации. Но, пожалуй, главный недостаток — отсутствие NFC для бесконтактной оплаты покупок.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Сравнение Nothing Phone (2a) vs Nothing Phone (2a) Plus

Чуть больше стоят Nothing Phone (2a) и Nothing Phone (2a) Plus — два внешне неотличимых смартфона. На фоне CMF Phone они выделяются характерными для компании глифами на спинке, показывающими, в частности, отсчет таймера. Nothing Phone (2a) был представлен в марте 2024 года, а Nothing Phone (2a) Plus — в июле и поступит в продажу только осенью.

Внутренние отличия Nothing Phone (2a) и Nothing Phone (2a) Plus тоже минимальны. Оба смартфона выполнены из пластика, имеют AMOLED-экран со сравнительно тонкими рамками основную камеру на 50 МП с оптической стабилизацией и сверхширик с аналогичным разрешением, но без автофокуса.

Nothing Phone (2a) на Яндекс Маркете

Nothing Phone (2a) на AliExpress

Разница заключается в процессоре и фронтальной камере. Новый смартфон работает на чуть более мощном чипе Dimensity 7350 Pro, который опережает Dimensity 7200 Pro из Nothing Phone (2a) в AnTuTu (800K баллов против 700K), а фронталка имеет разрешение на 50 МП вместо 32 МП. Plus-версия немного дороже, а базовая модель, в свою очередь, стоит на 5-6 тысяч больше, чем CMF Phone 1, что вполне оправданно.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Стоит ли покупать Nothing Phone (1) в 2024 году

Nothing Phone (1) — первый смартфон компании, представленный еще в начале 2022 года. Тем не менее, он до сих пор остается актуальным во-многом благодаря снизившейся цене. Сейчас Nothing Phone (1) стоит примерно столько же, сколько Nothing Phone (2a), а местами даже меньше.

Nothing Phone (1) на Яндекс Маркете

Nothing Phone (1) на AliExpress

В отличие от «двойки» с приставкой «a», Nothing Phone (1) имеет относительно компактный корпус из стекла и металла в более привычном дизайне, такую же основную камеру и улучшенный сверхширик (оснащен автофокусом). А работает старичок на процессоре Snapdragon 778G Plus, выдающем производительность на уровне Dimensity 7200 Pro, но в то же время оснащенном более шустрым накопителем стандарта UFS 3.1 вместо UFS 2.2.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Nothing Phone (2) — самый мощный Nothing

Самым продвинутым смартфоном компании на сегодняшний день является Nothing Phone (2), появившийся в июле 2023 года. От Nothing Phone (1) он отличается более крупными размерами и увеличенным количеством светодиодных сегментов, экраном с поддержкой технологии LTPO, а главное — почти двукратно превосходящим по производительности процессором Snapdragon 8+ Gen 1 (1.2 миллиона баллов в AnTuTu).

Nothing Phone (2) на Яндекс Маркете

Nothing Phone (2) на AliExpress

Имея на борту аналогичный набор камер со слегка улучшенной фронталкой, Nothing Phone (2) стоит в два раза больше. Его цена практически не изменилась с момента выхода и составляет в среднем 60 тысяч рублей. Откровенно говоря, за эти деньги можно найти более интересные в техническом плане модели от других брендов. Например, OnePlus 12.

Какой Nothing Phone лучше выбрать

Как ни странно, на момент публикации материала самым выгодным смартфоном компании представляется Nothing Phone (1), вышедший более года назад. Он имеет все фишки, характерные для британского бренда, его начинка полностью оправдывает стоимость, а придраться можно разве что к малому количеству обновлений. После Nothing OS 3 он вряд ли будет получать крупные апдейты.

Также интерес представляет CMF Phone 1 — первый смартфон от суббренда компании, предлагающий интересную концепцию сменных крышек и сбалансированные характеристики, но без NFC. В нынешних реалиях определенно не стоит своих денег Nothing Phone (2), который можно было бы рассматривать для покупки за 40-45 тысяч рублей, но никак не за 60.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Nothing Phone (2a) — спорная модель как с точки зрения дизайна, так и в плане соотношения цена/характеристики. Однако, если вам просто нужен современный смартфон, который еще долго будет получать обновления, этот аппарат точно не разочарует.