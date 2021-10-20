Чем отличаются смартфоны Самсунг для России и США. Будет сюрприз

Думаю, никто из вас не питает иллюзий по поводу того, что один и тот же смартфон для разных рынков должен быть одинаковым. Потому что это не так. Причины у существующих различий, как и сами различия, могут быть самыми разными: особенности местного рынка, проблемы с поставками тех или иных комплектующих, запросы аудитории и в, конце концов, законодательные и иные ограничения. Поэтому, например, в России не работает ни 5G, ни Ultra Wideband. Для первой технологии у нас просто нет необходимой инфраструктуры, а для второй — соответствующего разрешения от правоохранительных органов. Но такого, чтобы один смартфон для разных рынков различался настолько кардинально, как аппараты Samsung, кажется, ещё не было.

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Ключевым отличием американских смартфонов Samsung от российских всегда был процессор. Для рынка США корейцы стремились предложить аппараты на базе чипсетов Qualcomm, а в Россию везли «камни» собственного производства. Не сказать, что первый — однозначный лидер, а второй — аутсайдер. Всё-таки и тот, и другой — это флагманские процессоры. Однако устройства на Snapdragon, как показывают тесты, в большинстве сценариев превосходят Exynos.

Exynos или Snapdragon

Надо заметить, что отличия, о которых идёт речь, могут проявляться не сразу, а постепенно. Но спорить с их существованием просто нельзя. Вот несколько примеров того, как процессоры Snapdragon выигрывают у Exynos:

Более высокая производительность по итогам синтитических тестов;

Более длительное время работы под высокой нагрузкой без троттлинга;

Меньшая склонность к перегреву;

Более высокая эффективность распределения ресурсов при обработке изображений;

Более высокая автономность независимо от сценария использования.

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Отличия, будем честны, серьёзные. Но в стандартных сценариях использования и уж тем более без прямого сравнения американского смартфона с российским выявить разницу ну практически невозможно. Поэтому фанаты Samsung из России в большинстве своём не гонятся за аппаратами бренда, предназначенными для рынка США. Не только потому, что их ввозят к нам в страну в обход официальных каналов и такие устройства не купить в кредит или рассрочку, но и потому, что очевидных преимуществ это, по сути, им не даёт.

Однако, как неожиданно выяснилось, камера Galaxy S21 Ultra на Snapdragon 888 снимает заметно лучше, чем камера этого же смартфона, но на процессоре Exynos. Кто-то, возможно, скажет, что это странно — выявлять это различие по прошествии почти целого года после выхода аппаратов. Но в оправдание энтузиастов, которые это заметили, скажу, что обычно людям не приходит в голову проводить такие испытания напрямую. А без непосредственного сравнения выявить разницу крайне сложно, если не сказать невозможно. Но такое сравнение провели.

Galaxy S21 Ultra — тест камеры

Обратите внимание: изображения, которые вы видите, являются стоп-кадрами из видео, которые были сняты на камеры двух версий Galaxy S21 Ultra. Ролики были намеренно сняты в условиях недостаточного освещения, чтобы проверить устройства в стрессовых условиях. Таким образом удалось в полной мере задействовать чип обработки изображений, который в темноте обычно напрягается больше обычного, чтобы «вытянуть» кадр и сделать его более-менее приличным. Вот результаты:

Как видите, почти во всех случаях, Galaxy S21 Ultra на Exynos уступил своему близнецу на Snapdragon. Это заметно и по детализации объектов в кадре, в том числе травы, и по эффективности фокусировки, которая у российского экземпляра явно страдает, и по качеству цветопередачи. Обратите внимание на ржавую бочку на последней серии снимков. Galaxy S21 Ultra на Snapdragon передал оттенки более натурально, показав цветовой переход, а аппарат на Exynos просто окрасил её в коричневый цвет, сделав, по сути, однотонной.

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Проблема — в способности процессора Exynos обрабатывать графику. Его блок, отвечающий за этот процесс, оказался хуже, чем у Snapdragon, из-за чего ему банально тяжелее верно воспринимать цвета в условиях недостаточного освещения и уж тем более точно их передавать. Проблема точно не в камере, потому что и американские, и российские, и все остальные смартфоны Samsung используют одни и те же модули, которые не имеют друг от друга каких-либо отличий. А вот процессоры — имеют, и ещё какие.

Не нужно думать, что Samsung специально сливает шлак на российский рынок, продавая здесь то, что не пришлось кстати в других странах. Смартфоны на Exynos возят не только к нам, но и много куда ещё. Например, аппараты на базе собственных процессоров Samsung поставляются в Европу. Так что Snapdragon-версии — это скорее исключения, которые корейцы продают у себя на родине, в Японии, Океании и некоторых странах Северной Америки. Их однозначно меньше, чем стран, куда везут устройства на Exynos.