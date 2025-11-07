Чем отличаются смартфоны Xiaomi, REDMI и POCO

Герман Вологжанин

Компания Xiaomi не первый год является лидером на российском рынке смартфонов. Ее устройства продаются намного активнее конкурентов, однако не все осознают, что подобный успех обусловлен наличием в линейке производителя двух суббрендов (REDMI и POCO), на которые и приходится большая часть продаж. Но для чего это нужно? Существуют ли принципиальные отличия между Xiaomi, REDMI и POCO, или перед нами действительно абсолютно идентичные устройства?

Чем отличаются смартфоны Xiaomi, REDMI и POCO. Разберемся, что и кто стоит за смартфонами разных брендов. Изображение: MendangMending. Фото.

Разберемся, что и кто стоит за смартфонами разных брендов. Изображение: MendangMending

Флагманские смартфоны Xiaomi

Компания Xiaomi начала набирать популярность за пределами Китая в конце 2010-х годов, и именно тогда она решила пересмотреть подход к позиционированию бренда. «Топ за свои деньги» — хорошо, но не очень прибыльно. Поэтому с целью увеличения доходов Xiaomi начала позиционировать себя как премиум-бренд, отдав статус «народных смартфонов» REDMI и POCO.

Смартфоны Xiaomi — это исключительно флагманы, то есть передовые устройства. Они оснащены топовой начинкой и в то же время являются самыми доходными для компании, поскольку имеют бешенную на фоне REDMI и POCO маржу (наценку). К примеру, на территории Евросоюза официальная цена Xiaomi 15 Ultra составляет 1499 € (~ 140 500 ₽), в то время как топовый iPhone 17 Pro Max там же продается за 1449 € (~ 136 000 ₽). И это не особенности сертификации, а сознательный шаг китайцев.

Флагманские смартфоны Xiaomi. Xiaomi — это что-то на богатом. Изображение: Xiaomi. Фото.

Xiaomi — это что-то на богатом. Изображение: Xiaomi

Своим единственным конкурентом бренд Xiaomi видит Apple, поскольку в глазах местных маркетологов уже давно обошел всех остальных. Чтобы это доказать, компания не только задирает цены до небес, но и синхронизируется с американцами. Так, в 2025 году она даже отказалась от выпуска линейки Xiaomi 16, сразу перейдя на Xiaomi 17 в пику iPhone 17.

Перед Xiaomi стояла сложная задача — оправдать заоблачный ценник перед покупателями. Для этого в ход пошли типичные для китайских брендов «понты». Например, в 2022 году для продвижения своих флагманов Xiaomi заключила контракт с немецким производителем фототехники Leica, чтобы тот разрешил наносить свой шильдик на блок камер. Смартфоны не стали снимать лучше, но в глазах рядовых покупателей их престиж определенно повысился.

Флагманские смартфоны Xiaomi. Xiaomi пытается повысить свой статус за счет Leica. Изображение: Xiaomi. Фото.

Xiaomi пытается повысить свой статус за счет Leica. Изображение: Xiaomi

Кроме того, за пределами Китая, где смартфоны Xiaomi дороже самых топовых айфонов, компания предлагает так называемое «VIP-обслуживание», которое включает в себя:

  • 2 года гарантии;
  • одна бесплатная замена экрана;
  • один бесплатный негарантийный ремонт.

Подобные обещания вкупе с именем известного немецкого бренда на корпусе, по мнению Xiaomi, должны заставить людей поверить, что китайский смартфон не хуже американского, а потому за него нужно платить больше.

Недорогие смартфоны REDMI

Линейка Redmi появилась аж в 2013 году, но отдельным брендом она стала лишь в 2019-м, а еще, чтобы подтвердить «независимость», в 2025-м Xiaomi переименовала Redmi в REDMI. Теперь название бренда пишется капсом.

Если попытаться охарактеризовать этот бренд в двух-трех словах, то лучше всего подойдет описание «Xiaomi для бедных». Если Xiaomi закрывает ниши флагманов и субфлагманов, то REDMI выпускает среднебюджетные (REDMI Note), бюджетные (REDMI) и ультрабюджетные (REDMI A) модели.

Недорогие смартфоны REDMI. Бюджетные смартфоны работают хуже дорогих, а потому для них Xiaomi сделала отдельный бренд, чтобы не портить репутацию. Изображение: Xiaomi. Фото.

Бюджетные смартфоны работают хуже дорогих, а потому для них Xiaomi сделала отдельный бренд, чтобы не портить репутацию. Изображение: Xiaomi

За счет своей цены они намного популярнее истинных Xiaomi. Однако и исполнение здесь соответствующее. REDMI хоть и пытается доказать, что предлагает то же самое по более низкой цене, но ее смартфоны имеют целый ряд упрощений:

  • пластиковый корпус;
  • нет поддержки беспроводной зарядки и других флагманских фишек;
  • слабые процессоры.

При этом REDMI не экономит на емкости аккумуляторов и скорости зарядки, а еще периодически знакомит своих пользователей с флагманскими фишками. Так, некоторые модели бренда имеют полноценную влагозащиту, а кое-где даже есть eSIM. В целом, смартфоны REDMI предлагают хороший баланс цены и характеристик без перекоса в одну из сторон.

Мощные смартфоны POCO

POCO стал отдельным брендом в 2021 году, хотя экспериментальный Pocophone F1 появился еще в 2018-м. Своими устройствами он закрывает почти все категории смартфонов вплоть до субфлагманов, но из-за особенностей позиционирования не выпускает полноценные флагманы.

POCO — это бренд, ориентированный на молодую аудиторию, которая сильнее погружена в технические аспекты и реже ведется на «понты» с Leica и премиальным обслуживанием. POCO делает упор на производительность, предлагая реально мощные устройства по адекватной цене.

Мощные смартфоны POCO. POCO делает акцент на производительном железе. Изображение: Xiaomi. Фото.

POCO делает акцент на производительном железе. Изображение: Xiaomi

К примеру, POCO X7 Pro работает на том же процессоре Dimensity 8400-Ultra, что и Xiaomi 15T, однако стоит в два раза меньше. И это не аттракцион невиданной щедрости, а разница в подходе. Ведь помимо мощного процессора Xiaomi 15T предлагает улучшенную основную камеру, которая дополняется телеобъективом с оптическим зумом. Кроме того, у нее есть шильдик Leica и премиальное обслуживание.

При этом нельзя сказать, что POCO — это всегда про мощность. Подобный тезис соответствует линейкам «X» (среднебюджетники) и «F» (субфлагманы), а представители бюджетных серий «M» и «C» дают баланс и зачастую просто являются клонами смартфонов REDMI под другим именем (REDMI 15 и POCO M7, REDMI 15C и POCO C85).

Отличия Xiaomi, REDMI и POCO

Xiaomi, REDMI и POCO — это смартфоны одного производителя. Все они (за исключением ультрабюджетных моделей) работают на фирменной оболочке HyperOS и собираются на одних и тех же заводах, а вся разница заключается в подходе и позиционировании.

СмартфоныКласс устройствПозиционирование
XiaomiФлагманы и субфлагманыСмартфоны премиум-класса
REDMIСреднебюджетники, бюджетники и ультрабюджетникиНедорогие смартфоны для народа
POCOСубфлагманы, среднебюджетники, бюджетники и ультрабюджетникиМощные смартфоны за недорого

Рассуждать о том, кто из них лучше, бессмысленно. Все это — одного поля ягоды, пускай и разных сортов. Если для вас смартфон — признак статуса, то вы, скорее, возьмете Xiaomi. Смартфон POCO купит мобильный геймер, а REDMI выберет тот, кто хочет Xiaomi, но не может себе позволить флагман.

