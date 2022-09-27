Чем realme GT Neo 3T лучше флагманов 2022 года. Спойлер: дело не только в цене

В линейке смартфонов realme есть не только бюджетные модели, но и настоящие флагманы. Взять, например, realme GT 2 Pro, который в нашей рознице оценили в 90 тысяч рублей. Согласитесь, цена, мягко говоря, не маленькая, но нет в GT 2 Pro ничего такого, чтобы отдавать за него сумму выше средней зарплаты по Москве. К счастью, в линейке китайского производителя есть пополнение – смартфон realme GT Neo 3T. Он почти не уступает флагманам realme и других производителей и даже превосходит их по некоторым аспектам. Все это за 20 тысяч рублей. Рассказываем, как такое возможно.

realme GT Neo 3T — характеристики

realme GT Neo 3T относится к категории устройств, именуемых в народе «убийцами флагманов». Под этим, откровенного говоря, набившем оскомину понятием по логике должен скрываться смартфон, предлагающий практически все то же самое, что и дорогие модели, но по более демократичной цене. И, знаете, характеристики realme GT Neo 3T действительно заставляют рассматривать новинку в качестве замены флагманам. Вот, что у него внутри:

Экран: 6,62 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц.

Основная камера: 64 МП + 8 МП + 2МП.

Фронтальная камера: 16 МП.

Процессор: Snapdragon 870.

Память: 8/128 или 8/256 ГБ.

Аккумулятор: 5000 мАч (зарядка — 80 Вт).

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Единственное, на чем был вынужден сэкономить производитель — камеры. realme GT Neo 3T получил набор сенсоров, свойственных среднебюджетному сегменту, но не более того. Даже камеры realme 9 с технической точки зрения смотрятся интереснее. Но, как мы уже рассказывали, на качество съемки фото и видео влияют далеко не только сенсоры, но и процессор обработки изображения. В этом отношении Snapdragon 870 показывает себя лучше среднебюджетных аналогов.

Если вынести камеры за скобки, то окажется, что realme GT Neo 3T — настоящий флагман. Мощности его железа достаточно для решения всех задач вплоть до хардкорного гейминга, матрица E4 AMOLED ничем не уступит дисплею того же realme GT 2, ну а зарядка мощностью 80 Вт заряжает realme GT Neo 3T на 50% всего за 18 минут.

Смартфон до 20 тысяч

Самое удивительное, что за все это производитель просит примерно 20 тысяч рублей. Именно за столько можно купить realme GT Neo 3T на AliExpress, если взять купон продавца на странице товара.

Купить realme GT Neo 3T

Откровенно говоря, в продаже уже было несколько смартфонов с похожими характеристиками. Наверное, вам на ум сразу пришел прошлогодний POCO F3, работающий на том же процессоре Snapdragon 870 и оцененный примерно в 20 тысяч рублей. Но, во-первых, его уже нет в продаже. Во-вторых, у POCO F3 есть проблемы с датчиком приближения. В-третьих, у конкурента ниже разрешение основной камеры. Наконец, емкость аккумулятора POCO F3 составляет всего 4500 мАч при мощности зарядки 33 Вт.

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Чем realme GT Neo 3T отличается от realme GT Neo 3

Говоря о смартфоне realme GT Neo 3T, важно напомнить о еще одной модели — realme GT Neo 3. На бумаге это более продвинутое устройство, предлагающее мощный чипсет Dimensity 8100 и основную камеру с оптической стабилизацией. Правда, цена realme GT Neo 3 составляет почти 30 тысяч рублей на том же AliExpress.

Купить realme GT Neo 3

Мощность Dimensity 8100 нивелируется плохой оптимизацией процессоров MediaTek в играх, что зачастую не дает возможность выставить максимальные настройки графики, а переход на 50-мегапиксельную камеру с OIS не даст такого прироста в качестве съемке, который вы хотели бы получить. Поэтому даже с учетом того, что в realme GT Neo 3T установлен чипсет 2-летней давности (Snapdragon 870 — фактически тот же Snapdragon 865, который был установлен в американской версии Samsung Galaxy Note 20), Neo 3T выглядит более выгодным приложением по соотношению цены и характеристик.

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Флагманы 2022 года

Если вы до сих пор не поняли, чем realme GT Neo 3T лучше флагманов 2022 года, то сделаю несколько пояснений. Ранее я уже отметил, что экран, выполненный по технологии E4 AMOLED, по качеству картинки и яркости соответствует флагманским матрицам.

Еще подробнее нужно остановиться на процессоре Snapdragon 870. Хотя на бумаге он менее мощный, чем тот же Snapdragon 8 Gen 1, но, в отличие от нового чипсета, SD870 не теряет производительность под нагрузками. Как доказательство — вот вам сравнение Snapdragon 870 и Snapdragon 8 Gen 1 на примере смартфонов Xiaomi 12X и Xiaomi 12.

Производительность Snapdragon 8 Gen 1 не стоит и ломанного гроша, так как на большинстве флагманов 2022 года она опускается до уровня Snapdragon 870 всего за 2 минуты. Единственное превосходство нового чипсета — обработка изображения. При прочих равных смартфоны на Snapdragon 8 Gen 1 снимают лучше realme GT Neo 3T. Но тут уж сами решайте: стоит ли переплачивать.

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Еще один плюс realme GT Neo 3T на фоне полноценных флагманов – время автономной работы. Мало того, что смартфон получил аккумулятор на 5000 мАч, а не привычные 4500 мАч, как на более дорогих устройствах, так еще и заряд новинка realme держит дольше за счет меньшей мощности процессора и его оптимизации.

Выбрав realme GT Neo 3T, вы не потеряете в игровой производительности, но в то же время ощутите прирост времени работы. Да, смартфон не может тягаться с флагманами в области мобильной фотографии, но кроме камеры у него есть все необходимые фишки, присущие дорогим моделям: сочный AMOLED-экран, быстрая зарядка, X-осевой вибромотор, стереозвук. Или вы думаете иначе?