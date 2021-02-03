Чем российский Galaxy S21 отличается от американского

Уже давно никто не удивляется тому, что один и тот же смартфон может иметь несколько версий для разных стран. Например, iPhone XR с двумя сим-картами был выпущен для Китая в качестве альтернативы айфонам с eSIM, российский Honor 9X получил старый процессор, в отличие от китайской версии, из-за ограничений Google, а флагманы Samsung ежегодно выходят в версиях с процессорами Exynos и Snapdragon. Не очень понятно, почему корейцы поступают именно так, но из-за этого пользователи начали очень чётко их разделять, фактически принимая за разные смартфоны. Разберёмся, чем отличаются флагманы Galaxy 2021 года и что же лучше.

Samsung крупно прокололась на дизайне Galaxy S21

На самом деле Galaxy S21 на базе процессора Exynos 2100 поставляется не только в Россию, но и во все страны Европы, Ближнего Востока и, кажется, даже Африки. Несмотря на это у нас его почему-то принято называть российским, противопоставляя т.н. американскому – на базе процессора Snapdragon 888.

Автономность Galaxy S21

Долгое время флагманы Samsung на Snapdragon считались лучшим выбором, чем на Exynos, из-за более высокой производительности, энергоэффективности и оптимизации софта, но в этом году, кажется, статус-кво изменился.

На YouTube-канале PBKReview вышло сравнение автономности Galaxy S21 на Exynos 2100 и Snapdragon 888, в ходе которого выяснилось, что собственный процессор Samsung демонстрирует себя немного лучше детища Qualcomm.

Блогер просто запустил на обоих смартфонах белую картинку, выставил яркость на максимум и засёк время, которое им потребуется для разрядки. Бесспорно, способ проверки оказался довольно нетривиальным. Поэтому, чтобы хоть немного его разнообразить, было решено замерять температуру аппаратов.

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В самом начале разница была минимальной: 32.2 градуса Цельсия у Exynos и 31,7 градуса – у Snapdragon. Однако по ходу эксперимента расстановка сил изменилась. Snapdragon 888 разогрелся до 50 градусов, а Exynos – до 46,6. Очевидно, что это повлияло и на скорость разрядки, поскольку за полчаса Exynos разрядился на 11%, а Snapdragon – на 13%.

Это не критический показатель, но более чем заметный. Он указывает на то, что энергоэффективность российской версии Galaxy S21, которая работает на базе процессора Exynos 2100, всё-таки ненамного, но выше.

Какой Galaxy S21 мощнее

Что касается производительности, то тут тоже в лидерах оказался Exynos 2100. Проверка в бенчмарке Geekbench 5 показала, что собственный чип Samsung демонстрирует более высокие показатели синтетической мощности. Опять же: цифры некритичные, но достаточные для того, чтобы заявить о превосходстве чипа корейской компании.

А вот тест Speed Test G Benchmark расставил все точки над «ё», показав за счёт чего Exynos 2100 оказывается экономичнее Snapdragon 888. Если вычислительная мощность центральных процессоров оказалась примерно сопоставимой, то вот графика у Snapdragon 888 оказалась мощнее. Вероятно, из-за того, что на обеспечение её производительности требуется много ресурсов, по автономности версия Galaxy S21 с чипом Qualcomm оказалась менее выдающейся.

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Но если с точки зрения реального использования лишня пара-тройка процентов производительности не сделают погоды большинству владельцев, то вот улучшенная автономность будет заметна, как ни крути. В конце концов, даже лишние 20-30 минут работы без подзарядки могут выручить вас, особенно, если поблизости нет розетки, к которой можно было бы подключиться.

Другое дело, что процессор Exynos априори не поддерживает гугл камеру. Несмотря на то что Galaxy S21 из коробки фотографирует довольно хорошо, собственное приложение камеры от Google могло бы ещё больше улучшить качество съёмки. Но если на смартфоны со Snapdragon его установить вполне реально, то вот на Exynos – уже нет. И для многих это может стать настоящим разочарованием и причиной предпочесть именно американскую версию Galaxy S21.