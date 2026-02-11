Чем Samsung до сих пор лучше китайских смартфонов

Герман Вологжанин

На протяжении последних лет смартфоны Samsung принято критиковать буквально за все. И за отсутствие изменений от поколения к поколению, и за маленькие аккумуляторы, и за медленные зарядки, которые к тому же приходится покупать отдельно. Но вместе с тем во многих аспектах Samsung лучше китайских смартфонов. И это не слова фаната K-pop, а мнение последовательного критика корейской компании.

Чем Samsung до сих пор лучше китайских смартфонов. Порой лучше купить Samsung, чем китайский смартфон. Изображение: Lim Reviews. Фото.

Порой лучше купить Samsung, чем китайский смартфон. Изображение: Lim Reviews

Дизайн смартфонов Samsung

Китайские смартфоны сегодня безлики. Из года в год их производители то копируют дизайн очередного айфона, то выдумывают откровенную дичь, и обывателю становится практически невозможно отличить условный Xiaomi от realme.

Samsung в этом смысле идет своим путем. Ее смартфоны самобытны и выглядят уникально, поскольку используют единый дизайн-код с камерой-светофором.

Дизайн смартфонов Samsung. Смартфоны Samsung узнаваемы. Изображение: Arstayl. Фото.

Смартфоны Samsung узнаваемы. Изображение: Arstayl

Смартфоны Samsung можно считать визуально скучными, но они самобытны. Поэтому, глядя на Galaxy A56 или Galaxy S25, ты понимаешь: перед тобой Samsung, а не какой-то очередной «китаец».

Стабильная оболочка One UI

В то время как китайские производители смартфонов засоряют свои оболочки рекламой и кучей ненужных приложений, полностью забывая про оптимизацию, Samsung делает одну из самых стабильных прошивок One UI.

Причем она не скучная, как можно было бы подумать, учитывая ее стабильность. Напротив, функциональность One UI превосходит большинство оболочек на Android, а еще фирменная прошивка Samsung регулярно получает обновления с поддержкой на протяжении 5-7 лет.

Искусственный интеллект Galaxy AI

В последнее время производители смартфонов делают акцент на искусственном интеллекте, и Samsung не является исключением. Однако корейская компания, пожалуй, единственная, которая предлагает реально работающий ИИ, а не пародию на него.

Искусственный интеллект Galaxy AI. Galaxy AI реально работает. Изображение: Samsung. Фото.

Galaxy AI реально работает. Изображение: Samsung

Нейросети Galaxy AI от Samsung уже сейчас умеют:

  • детально редактировать фото, удаляя лишние объекты;
  • искать снимки в Галерее по описанию;
  • переводить звонки с английского на русский и другие языки;
  • расшифровывать речь, записанную на микрофон;
  • переделывать написанный текст под нужный формат;
  • создавать обои с помощью ИИ.

Причем это — лишь малая часть функций, которые, к слову, почти в полном объеме работают на территории России. А чем готовы похвастать «китайцы»? Исключительно словами про искусственный интеллект и отсутствием реальных дел.

Экосистема умных устройств Samsung

Также ни один производитель китайских смартфонов не имеет экосистему, сопоставимую с Samsung. Xiaomi может выпускать сколько угодно гаджетов от умных весов до портативных принтеров, но, если для подключения каждого из них требуется отдельное приложение, говорить о какой-то экосистеме попросту глупо.

Samsung использует другой подход. Корейская компания выпускает не так много разновидностей умных устройств, однако все от смартфонов и планшетов до компьютеров и телевизоров работает в связке с общим буфером обмена.

Сколько стоят смартфоны Samsung

Наконец, не стоит воспринимать Samsung как производителя дорогих смартфонов. Да, на старте продаж многие новинки корейского бренда продают по оверпрайсу, но со временем его устройства становятся даже дешевле китайских конкурентов. К примеру, это касается Galaxy S25.

Сколько стоят смартфоны Samsung. Китайские смартфоны еще дороже. Фото.

Китайские смартфоны еще дороже

Смартфоны Samsung быстро дешевеют. С одной стороны, это проблема для тех, кто покупает их ради шильдика, а потом кусает локти, пытаясь перепродать на вторичном рынке. С другой — знающий человек выждет время и купит Samsung на стабильной прошивке по отличной цене вместо лагающего Xiaomi.

Apple назвала неожиданную причину, обновить любой старый айфон на iPhone 17
Почему в Саудовской Аравии передумали строить дом на миллионы жителей, хотя уже начали
КРИПТОЖМЫХ / Медвежий тренд в крипте, Биткоин по 60 тысяч и файлы Эпштейна
