Чем смартфоны HUAWEI отличаются от всех остальных

На рынке Android-смартфонов нет ни одной другой марки, чьи устройства бы так сильно отличались от всех остальных, как HUAWEI. Обычно знания покупателей об этой компании ограничиваются базовой информацией об отсутствии Google-сервисов, но на самом деле разница с остальными представителями индустрии намного глубже. Смартфоны HUAWEI необычны во всех отношениях, и сейчас вы в этом убедитесь.

Процессоры Kirin на HUAWEI

Главной бедой смартфонов HUAWEI являются процессоры Kirin. До 2021 года эти чипы не уступали конкурентным решениям Samsung и даже по некоторым показателям превосходили чипы Qualcomm, но после ввода санкций китайские технологии буквально застыли на месте, и теперь между HUAWEI и другими брендами образовалась настоящая пропасть.

В 2025 году дошло до того, что даже POCO X7 Pro, который во время распродаж на AliExpress продают за 16-18 тысяч рублей, более чем на 50% мощнее самого навороченного флагмана HUAWEI Pura 80 Ultra за 120K в официальной рознице.

При этом многие ошибочно полагают, что производительность важна только в играх. Но нет: также от нее напрямую зависит работа алгоритмов обработки изображения с камеры, общая плавность интерфейса и автономность. А по всем из этих параметров смартфоны HUAWEI уступают своим конкурентам даже в среднеценовом сегменте.

Полностью китайские смартфоны

На презентации vivo X300 китайская компания vivo хвасталась, что сотрудничает с целым рядом брендов из разных стран:

MediaTek (Тайвань);

Samsung (Корея);

Sony (Япония);

ZEISS (Германия).

И vivo не является каким-то уникальным примером. Напротив, нет вообще ни одного китайского смартфона, где бы напрямую не использовались технологии из других стран. Ни одного, кроме HUAWEI.

Оказавшись под санкциями, HUAWEI стала вынуждена полагаться исключительно на отечественные технологии. В отличие от Xiaomi, OPPO, realme и других брендов из Поднебесной, смартфоны HUAWEI имеют не только китайские процессоры, но и экраны, камеры и объективы. В этом заключается уникальность устройств компании.

Смартфоны без сервисов Google

Но для большинства людей уникальность HUAWEI заключается в отсутствии сервисов Google. Так уж вышло, что Android напрямую зависит от них. Почти на каждом смартфоне есть Google Play для загрузки приложений, Google Drive для резервной копии данных, а также куча дополнительных функций от поиска потерянного устройства до предупреждения о землетрясениях.

На Xiaomi, Samsung, HONOR и других смартфонах все завязано на сервисах Google. И только HUAWEI полагается исключительно на собственные силы. С одной стороны, это похвально. С другой — доставляет серьезные неудобства для тех, кто однажды решит перейти на HUAWEI с обычного смартфона. Придется либо переучиваться пользоваться Android, либо обращаться к неказистым костылям вроде Gbox.

Смартфоны на Android 12

При этом на глобальном рынке смартфоны HUAWEI продолжают использовать в качестве программной базы операционную систему Android. Что интересно, весьма старую, а именно — Android 12. В своих рекламных материалах компания скрывает данный факт, но сегодня он известен всем, кто хоть раз изучал их смартфоны глубже запуска настроек.

Да, у HUAWEI есть собственная оболочка EMUI, частично компенсирующая недостаток встроенных функций современных версий Android. Но, во-первых, старый Android несет с собой риск скорого прекращения поддержки некоторых приложений. А во-вторых, сама оболочка EMUI развивается совсем не так, как хочется.

Отсутствие обновлений EMUI

В то время как остальные производители смартфонов регулярно увеличивают сроки поддержки своих устройств, выпуская обновления в течение 5-ти, а то и 7-ми лет, устройства HUAWEI остаются на той версии Android и EMUI, на которой они выходят.

Да, чем новее модель, тем современнее версия оболочки. Да, приходят небольшие апдейты безопасности. Однако функционально смартфоны HUAWEI остаются в том году, когда они вышли.

Экспериментальные технологии HUAWEI

Привлечь к себе внимание, компенсировав тем самым пропасть между собой и конкурентами, HUAWEI пытается за счет экспериментальных технологий. В частности, китайская компания первой выпустила смартфон, который складывается трижды (Mate XT Ultimate Design), и флагман с двойной оптикой камеры (Pura 80 Ultra).

Практическая польза от таких решений минимальна, но смелые эксперименты создают имидж инновационного бренда в глазах покупателей. А это — то, что позволяет HUAWEI продолжать оставаться на плаву, несмотря на все сложности.

Большая экосистема HUAWEI

Кроме того, HUAWEI старается развивать собственную экосистему умных устройств. В отсутствие сервисов Google она является почти такой же закрытой, как экосистема Apple.

Стоит признать, что качество взаимной интеграции у техники HUAWEI намного выше, чем у китайский конкурентов. Это помогает компании зарабатывать не только на смартфонах, но и на других устройствах от планшетов и ноутбуков до наушников и умных часов.