Чем смартфоны Samsung отличаются от всех остальных

Герман Вологжанин

Какими бы скучными нам ни казались современные смартфоны, они все-таки отличаются друг от друга. Это особенно заметно, когда берешь в руки устройство от двух разных компаний. Недавно мы рассказывали об уникальности Xiaomi, а сегодня поговорим о том, чем телефоны Samsung отличаются от других. Поверьте: Galaxy — это не обычный Android, а поистине самобытное устройство, у которого есть как минусы, так и недостатки.

Чем смартфоны Samsung отличаются от всех остальных. Смартфоны Samsung уникальны, и скоро вы в этом убедитесь. Изображение: GSMArena Official. Фото.

Смартфоны Samsung уникальны, и скоро вы в этом убедитесь. Изображение: GSMArena Official

Содержимое коробки Samsung

Главный недостаток Samsung вы заметите сразу, как только возьмете в руки коробку с новым устройством. В отличие от китайцев, корейский производитель поставляет смартфоны с максимально урезанной комплектацией, где помимо документов вы найдете разве что ключ для извлечения лотка под SIM да USB-кабель.

Чем смартфоны Xiaomi отличаются от всех остальных

Зарядка и чехол остаются на ваших плечах, как и базовая защита экрана. Samsung не удосуживается даже наклеить пленку, а потому каждый ее смартфон может потерять товарный вид уже в первый день эксплуатации.

Медленная зарядка смартфонов Samsung

Какую зарядку ни купи для Samsung, смартфон все равно будет заряжаться медленно. Во всяком случае по нынешним меркам. Пока китайцы соревнуются в мощности зарядки, Samsung ограничивается максимальными 45 Вт, а чаще всего быстрой в понимании корейской компании считается зарядка на 25 Вт.

Медленная зарядка смартфонов Samsung. Смартфоны Samsung заряжаются долго и мучительно. Изображение: Tech Bunny. Фото.

Смартфоны Samsung заряжаются долго и мучительно. Изображение: Tech Bunny

Из-за ограничений контроллера питания смартфон Samsung с типичным аккумулятором на 5000 мАч будет заряжаться целую вечность, а точнее — более часа. Параллельно с этим какой-нибудь Xiaomi 14T Pro зарядится всего за 25 минут.

Скромные, но долговечные аккумуляторы Samsung

В целом, быстрая зарядка смартфонам Samsung и не требуется, ведь устройства корейской компании получают скромные по нынешним меркам аккумуляторы. 5000 мАч — это максимум для подавляющего большинства Galaxy, а компактные и тонкие флагманы вроде Galaxy S25 и Galaxy S25 Edge вообще ограничиваются батареями на 3900-4000 мАч, из-за чего Samsung разряжается быстрее конкурентов.

Впрочем, у такого подхода есть свои плюсы. Из-за отказа от кремний-углеродных АКБ и по-настоящему быстрой зарядки аккумуляторы смартфонов Samsung живут дольше остальных. Батареи корейских устройств среднего класса и флагманов выдерживают 2000 полных циклов зарядки, прежде чем энергоемкость АКБ падает до 80%, а обладатели бюджеток могут рассчитывать на 1200 циклов. Для сравнения: iPhone 17 живет 800 циклов, а Xiaomi 15 — 1000.

Фирменный стиль смартфонов Samsung

В то время как другие бренды постоянно экспериментируют с дизайном, Samsung за последние годы выработала фирменный стиль. Большинство ее смартфонов вне зависимости от ценовой категории очень похожи друг на друга. Их выдает сочетание рубленных граней а-ля iPhone, а также вертикально расположенные камеры, которые напоминают светофор.

Фирменный стиль смартфонов Samsung. Все смартфоны Samsung похожи как две капли воды. Изображение: Arstayl. Фото.

Все смартфоны Samsung похожи как две капли воды. Изображение: Arstayl

Никакого смещения в центр, «шайб» и прочих экспериментов. Только «светофор», делающий дорогой Galaxy S25+ и бюджетный Galaxy A16 почти неотличимыми друг от друга.

Смартфоны Samsung без нововведений

Традиционный дизайн соседствует с отсутствием значимых аппаратных изменений. Новые смартфоны Samsung, уж простите за тавтологию, не предлагают ничего нового. Достаточно сравнить Galaxy S22 и Galaxy S25, чтобы в этом убедиться.

И, если отказ от кремний-углеродных аккумуляторов и быстрой зарядки можно объяснить стремлением Samsung сделать смартфоны более долговечными, то использование одних и тех сенсоров камеры, а также стагнация дисплеев, — это яркое свидетельство экономии ради сохранения текущих цен.

Процессоры Exynos и разогнанные чипы Snapdragon

Возможно, главная уникальность Samsung заключается в использовании фирменных процессоров Exynos, которые установлены более чем в половине устройств бренда. С одной стороны, похвально, что разработкой занимается одна и та же компания. С другой — процессоры Exynos так сильно уступают конкурентам от Qualcomm, что на приоритетных рынках (США и Республика Корея) флагманы Samsung всегда поставляются с чипами Snapdragon.

Процессоры Exynos и разогнанные чипы Snapdragon. Exynos — ахиллесова пята Samsung. Изображение: Samsung. Фото.

Exynos — ахиллесова пята Samsung. Изображение: Samsung

Кстати, о чипах Qualcomm. Флагманы Samsung (серия Galaxy S) эксклюзивно получают разогнанные версии процессоров Snapdragon. Если в Xiaomi 15 Snapdragon 8 Elite и большинстве других смартфонов чип работает на тактовой частоте до 4.32 ГГц, то на Samsung разгоняется до 4.47 ГГц.

Хорошая экосистема Samsung

Одно из главных достоинств Samsung — экосистема фирменных продуктов. Помимо смартфонов корейская компания выпускает планшеты, ноутбуки, телевизоры, часы и наушники, которые взаимодействуют друг с другом не хуже, чем устройства Apple.

В частности, на Galaxy S есть режим Samsung DeX, превращающий смартфон в полноценный компьютер, а полноценное раскрытие наушников корейской компании с музыкальной точки зрения доступно только на ее устройствах.

Оболочка One UI с нейросетями Galaxy AI

Также нельзя обойти стороной оболочку One UI, которую часто называют лучшей версией Android. Пока китайцы захламляют свои прошивки мусором, а Google тупо выкатывает на Pixel голый Android, Samsung предлагает визуально приятную, функциональную и вместе с тем стабильную оболочку.

Оболочка One UI с нейросетями Galaxy AI. Такого ИИ нет у китайцев. Изображение: 1Galaxy_ru. Фото.

Такого ИИ нет у китайцев. Изображение: 1Galaxy_ru

Ее главной особенностью является искусственный интеллект Galaxy AI, включающий в себя множество функций, работающих в том числе на русском языке:

  • переводчик телефонных звонков;
  • расшифровка записей диктофона;
  • форматирование текста;
  • расширение фото, удаление лишних объектов и перетаскивание;
  • удаление шумов на видео;
  • интеллектуальный поиск в Галерее и многое другое.

Ни один ИИ конкурентов среди представленных на международном рынке не может ничего противопоставить Galaxy AI. И, хотя корейская компания отстает в аппаратных инновациях, она дает фору своим ПО.

Срок поддержки смартфонов Samsung

Наконец, смартфоны Samsung — лидеры в области программной поддержки. Флагманы компании получают 7 крупных апдейтов Android, а бюджетные модели продолжают обновляться не менее впечатляющие 6 лет.

Почему я никогда не куплю смартфон Samsung и никому не посоветую

С Samsung вы можете быть уверены, что покупаете смартфон на многие годы вперед, а переход на новое устройство будет обусловлен лишь желанием заполучить более мощный аппарат.

