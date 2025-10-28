Чем смартфоны Xiaomi отличаются от всех остальных

Несмотря на то, что большинство современных смартфонов работает на операционной системе Android, каждый из них уникален. Поэтому, если вы будете переходить с модели одной компании на другую, то можете испытать дискомфорт или, напротив, приятно удивиться наличию интересных функций, которых нет больше нигде. Чтобы доказать уникальность Android-устройств внутри одной операционной системы, мы расскажем об особенностях наиболее популярных брендов. И в первую очередь определим, чем смартфоны Xiaomi отличаются от остальных.

Модели смартфонов Xiaomi

Ни один другой производитель не выпускает так много смартфонов за единицу времени, как это делает Xiaomi. Причем у компании есть устройства абсолютно на любой вкус и кошелек. Можно взять хоть POCO C61 за 3 тысячи рублей, хоть раскошелиться на Xiaomi 15 Ultra за 150K. И все это будут устройства одной и той же компании.

Тут важно заметить, что Xiaomi выпускает смартфоны под разными брендами:

Xiaomi — флагманская линейка с передовыми функциями;

REDMI — бюджетные устройства с акцентом на камеры;

POCO — разноплановые смартфоны с упором на производительность.

Кроме того, в Китае устройства компании может продаваться под одним именем, а за пределами поднебесной — под совершенно другим. Все это создает путаницу, разобраться в которой поможет наш текст про отличия смартфонов Xiaomi.

Чем смартфоны Xiaomi отличаются друг от друга

Фирменная оболочка HyperOS

Хотя все смартфоны Xiaomi работают на базе Android, поверх операционной системы компания накатывает фирменную оболочку HyperOS. Внешне она очень напоминает iOS, из-за чего Xiaomi часто называют айфоном для бедных. При этом внутри есть ряд уникальных фишек, которых нет ни на Apple iPhone, ни на голом Android:

клонирование приложений;

второе пространство;

установка пароля на приложения;

фоторедактор с искусственным интеллектом и многое другое.

Также HyperOS как ни одна другая оболочка делает упор на тактильную отдачу при использовании смартфона. Обладатели устройств Xiaomi среднего и флагманского уровня могут почувствовать кончиками пальцев даже действие «Назад» внутри системы, а еще переключение зума камеры.

Реклама на телефонах Xiaomi

Главный недостаток HyperOS — это реклама Xiaomi. Она присутствует во всех системных приложениях, что сильно портит общее впечатление от устройств компании. Только представьте: вы настраиваете будильник, а после каждой смены сигнала на экране появляется реклама. Это просто какое-то издевательство!

Однако не все так страшно. Во-первых, на флагманах компании встроенных баннеров меньше. Во-вторых, рекламу на Xiaomi можно отключить, чему был посвящен один из наших предыдущих материалов.

Экосистема Xiaomi и взаимодействие

Помимо смартфонов Xiaomi выпускает огромное количество других устройств, стараясь объединить их в общую экосистему. Иногда это хорошо получается. Например, при подключении фирменных Bluetooth-наушников появляется анимация а-ля AirPods, а при помощи функции Взаимосвязанность Xiaomi можно управлять смартфоном с планшета.

Увы, даже при наличии таких фишек взаимная интеграция устройств системы все еще сильно уступает не только Apple, но и Samsung на пару с HUAWEI. Компания постепенно исправляет ситуацию, однако для подключения многих фирменных гаджетов до сих пор приходится скачивать специальные программы, работающие через раз.

Смартфоны с ИК-портом

Xiaomi — один из немногих производителей, которые продолжают выпускать смартфоны с ИК-портом. В наше время большинство уже отказалось от этой технологии, но поскольку в линейке устройств компании есть много домашней техники, управляемой посредством инфракрасного излучения, от ИК-порта Xiaomi не отказывается.

Также на всех смартфонах компании есть приложение Mi Пульт. Именно через него работает ИК-порт для управления техникой Xiaomi и устройств любой другой компании. Главное — правильно настроить подключение.

Камера Leica на Xiaomi

В 2022 году Xiaomi соглашение с немецкой компанией Leica, которая занимается производством профессиональной фототехники. В рамках сотрудничества фотобренд делает эксклюзивные фильтры для флагманов Xiaomi.

К сожалению, на смартфонах REDMI и POCO их нет, но, покупая любую свежую модель бренда Xiaomi, вы можете рассчитывать на камеру Leica. Что она дает? Пожалуй, лишь иллюзию того, что вы пользуетесь профессиональным устройством для фото.

Быстрая зарядка Mi Turbo Charge

Наконец, смартфоны Xiaomi поддерживают эксклюзивную технологию быстрой зарядки. Да, сегодня почти все устройства китайских брендов заряжаются на высокой скорости, но Xiaomi использует собственный протокол, которого нет больше нигде.

Это важно учитывать, ведь зарядка от другого смартфона если и подойдет, то будет восстанавливать энергию Xiaomi очень долго. Впрочем, почти всегда компания кладет в комплект поставки максимально быстрое ЗУ, благодаря чему нет необходимости заниматься самостоятельным поиском совместимых аксессуаров.