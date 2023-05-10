Чем так хороши новые смартфоны серии POCO F5

Серия смартфонов POCO F, как правило, предлагает большую эффективность потраченных средств. То есть вы платите меньше, чем могли бы за подобные характеристики и чем если бы покупали модели конкурентов. Они хорошо работают, имеют неплохой дизайн, красивые OLED-экраны и многое другое. В любом случае они являются одними из самых универсальных телефонов среднего класса, которые вы можете купить. Но пока ни у кого не слиплось от такого сладкого начала, давайте поговорим подробнее о новинках, которые вышли под этим брендом и уже вызвали немало интереса.

Вышел новый POCO

Теперь, после нескольких недель тизеров и слухов, суббренд Xiaomi наконец выпустил POCO F5 и F5 Pro. И тот, кто ищет мощность при ограниченном бюджете, должен добавить эти телефоны в свой список интересов.

Poco F5 фактически представляет собой переименованную версию Redmi Note 12 Turbo только для Китая, который был первым телефоном с процессором Snapdragon 7 Plus Gen 2. Теперь этот смартфон предлагает этот процессор первым на мировых рынках.

Какой процессор в новом POCO

Многочисленные тесты, которые проводили журналисты и просто энтузиасты в Интернете, однозначно говорят о том, что Snapdragon 7 Plus Gen 2 может превзойти некоторые телефоны серии Snapdragon 8 Gen 1, когда речь идет о производительности при выполнении сложных задач. Но ожидать пиковой производительности от графического процессора не стоит. Она находится на уровне прошлогодних флагманов. Это тоже неплохо, но завышать ожидания явно не стоит.

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В числе других основных характеристик стоит отметить 6,67-дюймовый OLED-экран с частотой 120 Гц (FHD +, Gorilla Glass 5), аккумулятор емкостью 5000 мАч и проводную зарядку мощностью 67 Вт. Адаптер питания, поддерживающий такой режим зарядки, включен в комплект.

Камера в телефоне получилась неплохой, но ожидать от нее возможностей флагманского уровня едва ли стоит. Тем не менее, телефон оснащен основным модулем на 64 Мп. Он имеет систему оптической стабилизации изображения (OIS), а кроме него, в телефоне есть сверхширокоугольный объектив на 8 Мп и макрокамера на 2 Мп.

На лицевой стороне расположилась фронталка с довольно высоким разрешением 16 Мп. Но как она снимает, еще только предстоит узнать.

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Чем POCO F5 Pro отличается от POCO F5

POCO F5 Pro фактически представляет собой переименованную версию Redmi K60 только для Китая, хотя и с одним существенным изменением — батарея K60 емкостью 5500 мАч уступает чуть более скромной, но все еще достаточной, на 5160 мАч.

В отличие от обычной версии, POCO F5 Pro по-прежнему сохраняет процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1. Это должно позволить ему превзойти обычную модель, когда дело доходит до классических тестов графического процессора. При этом, чтобы система не перегревалась, Poco добавляет, что использует технологию «LiquidCool 2.0» для контроля температуры.

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POCO F5 Pro также впервые в истории Poco оснащен экраном QHD+ (OLED, 120 Гц) и беспроводной зарядкой (30 Вт). Эти функции являются редкостью на телефонах субфлагманского уровня и даже для некоторых топовых устройств. Но в любом случае у вас будет еще проводная зарядка мощностью 67 Вт, если надо зарядить телефон максимально быстро.

Pro-версия нового POCO оснащена системой тройной задней камеры 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Фронталка так же получила разрешение 16 Мп. Что касается видео, то на основную камеру его можно снимать с разрешением 8K.

Среди других функций серии POCO F5 можно отметить: Bluetooth 5.3, рейтинг IP53, MIUI 14 для оболочки Poco и двойные динамики. Тем не менее, Poco F5 также получил порт 3,5 мм, в Pro-версия предлагает датчик отпечатков пальцев на дисплее. В обычном F5 только боковой сканер.

Сколько стоит новый POCO F5

Если вам понравился POCO F5, придется подождать, пока он появится в России. Какая цена будет у нас, сказать сложно, но официальная цена POCO F5 составит 379 долларов (примерно 29 000 рублей по курсу) для версии 8/256 ГБ. На POCO F5 Pro повесили официальный ценник 449 долларов (примерно 35 000 рублей по курсу) за модель начального уровня 8/256 ГБ. Пока все это выглядит как интересное предложение. Что думаете?