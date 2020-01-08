Пожалуй, единственным недостатком современных смартфонов, который портит их внешний вид, является фронтальная камера. С одной стороны, производители не могут отказаться от неё совсем, а, с другой, не могут сделать так, чтобы она выглядела на экране, занимающем всю фронтальную панель, сколь-нибудь уместно. Так начали появляться всевозможные козырьки, чёлки, островки и другие уродства, избавиться от которых ни у кого не получилось до сих пор. Что и говорить про основные камеры, которые занимают так много места, что даже сделать их вровень с корпусом стало серьёзным вызовом для дизайнеров, не говоря о том, чтобы скрыть их. Но OnePlus приняла этот вызов.

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На выставке CES’2020, которая в эти дни проходит в Лас-Вегасе, OnePlus показала свой первый концептфон с незамысловатым названием Concept One. Но его концептуальность состоит вовсе не в наименовании, а в том, что производитель научил его скрывать основную камеру. Не в смысле, что камера имеет механизм и, подобно перископу, выезжает из корпуса, а потом прячется обратно, а в смысле, что смартфон просто затемняет область, где размещёна фотографическая система и скрывает её наличие. Выглядит это очень футуристично, хотя по большому счёту ничего невероятного там нет.

Как работает ND-фильтр

Затемнение происходит благодаря применению ND-фильтра. По сути, это что-то вроде солнечных очков для объектива, которые, однако, не изменяют оттенка цветов видимой картинки, а просто уменьшают их интенсивность. В традиционной фотосъёмке ND-фильтры – это вполне себе физический объект, который надевается на объектив, а в Concept One его встроили в конструкцию сразу. Для этого OnePlus пришлось применить несколько слоёв стекла, прикрывающего основную камеру, и подвести к нему ток. Когда ток подаётся, стекло светлеет и камеру становится видно, а когда подача тока прекращается, стекло темнеет и скрывает объективы.

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В результате фильтр работает и как инструмент фотографирования, позволяя вести съёмку при ярком освещении, и как инструмент сокрытия камеры, позволяя при необходимости включать или отключать его в настройках. А поскольку затемнение происходит всего за 0,7 секунды, никакого дискомфорта переход не доставит, например, если нужно срочно достать смартфон и начать вести съёмку.

Как скрыть камеру

По словам OnePlus, основополагающая цель исчезающих камер состоит в том, чтобы повысить эстетическую привлекательность современных смартфонов. Ведь если раньше, когда двойные камеры только стали появляться на рынке, это было признаком инновационности, то теперь, когда количество камер достигло пяти, выглядит такое сочетание уже довольно странно, вызывая даже приступы трипофобии у некоторых людей. Поэтому было бы логично начать прятать объективы, чтобы их не было видно, а смартфоны выглядели более минималистично, заключили в OnePlus.

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Несмотря на то что OnePlus Concept One не поступит в свободную продажу, OnePlus планирует начать применять наработки, которые использовались при его создании, в коммерческих устройствах. Правда, пока неизвестно, когда на рынок начнут выходить смартфоны со встроенными ND-фильтрами. Возможно, первые эксперименты мы увидим уже к концу этого года. Другое дело, что сама технология пока нуждается в доработке, ведь под определёнными углами объективы даже с включённым ND-фильтром всё равно можно увидеть. А значит, что стопроцентного эффекта разработка OnePlus пока не даёт.