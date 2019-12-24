2019 год стал лучшим для рынка смартфонов. И вот почему

2019 год можно с уверенностью называть самым интересным. Я слежу за рынком с 2011 года, поэтому в своей правоте даже не сомневаюсь. 2013 год до недавнего времени казался мне самым запоминающимся, благодаря Moto X и One M7, но сейчас очевидно, что именно 19 год произвёл больше впечатлений за счёт более революционных аппаратов. В этом материале представлены 5 вещей, которые порадовали в 2019 году.



Складные смартфоны

Начнём мы, как уже многие догадались, с гибких устройств. Не сомневаюсь в том, что именно гибкие аппараты и старт их продаж сыграл ключевую роль в вопросе оценки уходящего года. Уже сейчас мы можем купить Galaxy Fold, а продажи Motorola Razr стартуют уже совсем скоро в январе 2020 года, поэтому его выход можно причислять к этому году.

Конечно, пока стоимость слишком высока, чтобы всерьёз рассматривать их покупке, однако новые технологии и новые решения всегда высоко оцениваются. Со временем стоимость гибких устройств будет сравнима со стоимостью обычных аппаратов.

Смартфоны с мощным железом

В этом году производители радовали нас не только дизайном и камерами, но и железом. Сложно назвать Snapdragon 855 недостойным продолжением линейки флагманских чипсетов. То же касается и процессора от Apple. К тому же в 2019 году на рынке стали популярны решения с повышенной частотой кадров дисплея: OnePlus 7 (90 Гц), ROG Phone (120 Гц), Razer Phone (120 Гц). 3 аппарата это, конечно, не так уж и много, но тренд очевиден.

Смартфоны с лучшей камерой

За последние несколько лет производители серьезным образом улучшили качество камер. Не последнюю роль в этом вопросе играет машинное обучение и нейросети. Именно благодаря им из миниатюрных модулей камер удается выжать максимум информации. В 2019 год в области камер ключевую роль занимает именно обработка изображений.

7 мая этого года Google представила Pixel 3a. Это дешёвый телефон с флагманской камерой, которая выдаёт результаты, сравнимые с результатами других флагманских аппаратов компании.

В 2019 году больше внимания было уделено ночному режиму, и, опять же, спасибо нейросетям. Также порадовал выход Xiaomi Mi Note 10, оснащенный 108-мегапиксельной камерой. Хотя, конечно, мегапиксели не главное, и было неплохо, если бы в 2020 году компании больше внимания уделяли размеру пикселей, а не их количеству.

Бюджетные смартфоны с флагманским железом

Многие китайские производители не стесняются радовать нас не только мощным процессором за 250 долларов, но теперь еще и AMOLED-дисплеем, что ранее было невозможно. Всё больше премиальных особенностей появляется среди бюджетных гаджетов, и в 2019 году AMOLED-аппараты буквально ворвались в эту категорию устройств, что не может не радовать.

Радует, к слову, и то, что крупные игроки поняли превосходство низкой стоимости и предлагают относительно бюджетные варианты своих устройств. Например, Samsung представила Galaxy S10e, а iPhone 11 стоит «всего» 699 долларов.

Смартфоны с ёмким аккумулятором

Да, решений с 4000-6000 мАч в 2019 году стало еще больше. Производители не стесняются использовать настолько ёмкие батареи, закрывая глаза на вес гаджетов. Даже iPhone 11 Pro Max оснастили батареей на 4000 мАч, что является победой для купертиновцев.

Не так давно я приобрел Redmi 8 для своих знакомых, устройство стоит всего 8 тысяч рублей, и при этом оснащено аккумулятором на 6000 мАч. Конечно, его вес при этом значительно увеличился и держать в руках такое устройство больше 5 минут попросту неприятно, но сам факт удивляет.

А какие решения, по вашему мнению, стали лучшими в 2019 году. И считаете ли вы 2019 год лучшим для рынка современных смартфонов? Давайте обсудим это в Телеграм.

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Я бы хотел отметить одну важную деталь. В 2019 меня всё еще не устраивает качество софта. Особенно плоха ситуация с китайскими производителями, чьи оболочки имеют не очень плавные анимации и в целом работают не так хорошо даже в сравнении с One UI от Samsung. Всем стоит понять, что главное не производительность, а качество софта, ведь именно оболочка и операционная система — главное, с чем взаимодействуют потребители.