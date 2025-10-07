Чем Xiaomi 17 отличается от Xiaomi 15. Большое сравнение

Несмотря на то, что в сентябре были представлены сразу три модели смартфонов линейки Xiaomi 17, на глобальном рынке выйдет только базовая версия без второго экрана сзади. Причем случится это только через несколько месяцев, и сейчас у вас есть время взвесить все «за» и «против» относительно покупки нового флагмана. Чтобы вам было легче определиться, мы подготовили сравнение Xiaomi 15 и Xiaomi 17, в котором выяснили, чем отличаются устройства двух разных поколений.

Дизайн смартфонов Xiaomi 15 и Xiaomi 17

Как и его предшественник, Xiaomi 17 является компактным смартфоном. Габариты по сравнению с устройством прошлого года почти не изменились:

Xiaomi 15: 152.3х71.2х8.1 мм, 191 грамм;

152.3х71.2х8.1 мм, 191 грамм; Xiaomi 17: 151.1х71.8х8.1 мм, 191 грамм.

Новый смартфон чуть уменьшился в длине, но в то же время увеличился в ширине. Это объясняется использованием нового соотношения сторон экрана. В Xiaomi 15 использовался стандарт 20:9, а в Xiaomi 17 — 19.5:9.

Хотя экран не изменился технически, у него уменьшились рамки: 1.18 мм против 1.38 мм. А еще скругления по краям стали более выраженными, если не сказать экстремальными. Эта разница отчетливо видна на прямом сравнении Xiaomi 17 и Xiaomi 15.

Сзади отличий еще больше. В новом смартфоне производитель решил иным образом оформить блок камер. По субъективным, он стал выглядеть более бюджетно, из-за чего Xiaomi 17 стал похож на HONOR X8b и десятки других недорогих устройств с «конфорками» сзади.

Сравнение характеристик Xiaomi 15 и Xiaomi 17

В техническом плане ключевых отличий два. Во-первых, Xiaomi 17 получил новый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Во-вторых, емкость аккумулятора выросла с 5400 мАч до 7000 мАч в китайской версии и с 5240 мАч до 6300 мАч в глобальной.

Характеристики Xiaomi 15 Xiaomi 17 Экран 6.36 дюйма, AMOLED (2670х1200), 1-120 Гц 6.31 дюйма, AMOLED (2656х1220), 1-120 Гц Основная камера 50 (OIS) + 50 + 50 (OIS) МП 50 (OIS) + 50 + 50 (OIS) МП Фронтальная камера 32 МП 50 МП Процессор Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite Gen 5 Аккумулятор 5400 мАч

(5240 мАч) 7000 мАч

(6300 мАч) Зарядка 90 Вт (проводная)

50 Вт (беспроводная) 100 Вт (проводная)

50 Вт (беспроводная) Размеры 152.3х71.2х8.1 мм 151.1х71.8х8.1 мм Вес 191 грамм 191 грамм

К сожалению, в интернете до сих пор нет объективных тестов автономности Xiaomi 17 в сравнении с Xiaomi 15, однако и без них очевидно: с увеличенным аккумулятором новый смартфон должен работать дольше во всех сценариях.

Snapdragon 8 Elite или Snapdragon 8 Elite Gen 5 — кто мощнее

Главное отличие Xiaomi 17 и Xiaomi 15 — переход на новый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, а также использование более современного типа накопителя UFS 4.1 (в Xiaomi 15 — UFS 4.0). Это обеспечивает смартфону 2025 года существенное преимущество в синтетических тестах.

При повседневном использовании разница незаметна, однако в играх Xiaomi 17 демонстрирует прирост в 3-10 FPS, что вполне логично, учитывая производительность нового процессора.

Камеры Xiaomi 15 и Xiaomi 17

На первый взгляд, камеры не претерпели изменений. Но дьявол кроется в деталях. Де-факто оставив неизменным сенсор основной камеры и телеобъектива, в большинстве сценариев Xiaomi 17 снимает так же, как и Xiaomi 15. Разве что новый процессор позволяет свежему смартфону делать снимки более яркими и контрастными.

При этом сильно отличаются фото, сделанные на сверхширокоугольный модуль. Из-за увеличения фокусного расстояния с 14 мм до 17 мм в Xiaomi 17 он стал практически бесполезным. Уж слишком узким получается угол захвата у нового сверхширика.

Зато в Xiaomi 17 свершился переход на более качественную фронтальную камеру. Размер ее сенсора увеличился в размерах (1/2.88″ против 1/3.14″), а еще она получила поддержку автофокуса. Так что селфи на новый смартфон получаются лучше.

Какой смартфон лучше: Xiaomi 15 или Xiaomi 17

С технической точки зрения Xiaomi 17 лучше Xiaomi 15:

он работает на более мощном процессоре;

лучше фотографирует;

дольше держит заряд.

В то же время дизайн Xiaomi 15 многим может показаться более привлекательным, а преимущество в области производительности и камер не таким существенным.

Кроме того, важно понимать, что Xiaomi 17 выйдет на глобальный рынок не раньше 2026 года. То есть сейчас Xiaomi 15 является безальтернативным вариантом, а с учетом падения его цены — и более рациональным. Если нужен смартфон здесь и сейчас, лучше не ждать и брать Xiaomi 15. Дожидаться выхода глобалки Xiaomi 17 нужно только в том случае, если вы уверены, что в ближайшее время курс рубля по отношению к доллару не изменится в худшую сторону, а сроки покупки не поджимают.