Чем Xiaomi 17 отличается от Xiaomi 15. Большое сравнение

Несмотря на то, что в сентябре были представлены сразу три модели смартфонов линейки Xiaomi 17, на глобальном рынке выйдет только базовая версия без второго экрана сзади. Причем случится это только через несколько месяцев, и сейчас у вас есть время взвесить все «за» и «против» относительно покупки нового флагмана. Чтобы вам было легче определиться, мы подготовили сравнение Xiaomi 15 и Xiaomi 17, в котором выяснили, чем отличаются устройства двух разных поколений.
Содержание
Дизайн смартфонов Xiaomi 15 и Xiaomi 17
Как и его предшественник, Xiaomi 17 является компактным смартфоном. Габариты по сравнению с устройством прошлого года почти не изменились:
- Xiaomi 15: 152.3х71.2х8.1 мм, 191 грамм;
- Xiaomi 17: 151.1х71.8х8.1 мм, 191 грамм.
Новый смартфон чуть уменьшился в длине, но в то же время увеличился в ширине. Это объясняется использованием нового соотношения сторон экрана. В Xiaomi 15 использовался стандарт 20:9, а в Xiaomi 17 — 19.5:9.
Хотя экран не изменился технически, у него уменьшились рамки: 1.18 мм против 1.38 мм. А еще скругления по краям стали более выраженными, если не сказать экстремальными. Эта разница отчетливо видна на прямом сравнении Xiaomi 17 и Xiaomi 15.
Сзади отличий еще больше. В новом смартфоне производитель решил иным образом оформить блок камер. По субъективным, он стал выглядеть более бюджетно, из-за чего Xiaomi 17 стал похож на HONOR X8b и десятки других недорогих устройств с «конфорками» сзади.
Сравнение характеристик Xiaomi 15 и Xiaomi 17
В техническом плане ключевых отличий два. Во-первых, Xiaomi 17 получил новый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Во-вторых, емкость аккумулятора выросла с 5400 мАч до 7000 мАч в китайской версии и с 5240 мАч до 6300 мАч в глобальной.
|Характеристики
|Xiaomi 15
|Xiaomi 17
|Экран
|6.36 дюйма, AMOLED (2670х1200), 1-120 Гц
|6.31 дюйма, AMOLED (2656х1220), 1-120 Гц
|Основная камера
|50 (OIS) + 50 + 50 (OIS) МП
|50 (OIS) + 50 + 50 (OIS) МП
|Фронтальная камера
|32 МП
|50 МП
|Процессор
|Snapdragon 8 Elite
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Аккумулятор
|5400 мАч
(5240 мАч)
|7000 мАч
(6300 мАч)
|Зарядка
|90 Вт (проводная)
50 Вт (беспроводная)
|100 Вт (проводная)
50 Вт (беспроводная)
|Размеры
|152.3х71.2х8.1 мм
|151.1х71.8х8.1 мм
|Вес
|191 грамм
|191 грамм
К сожалению, в интернете до сих пор нет объективных тестов автономности Xiaomi 17 в сравнении с Xiaomi 15, однако и без них очевидно: с увеличенным аккумулятором новый смартфон должен работать дольше во всех сценариях.
Snapdragon 8 Elite или Snapdragon 8 Elite Gen 5 — кто мощнее
Главное отличие Xiaomi 17 и Xiaomi 15 — переход на новый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, а также использование более современного типа накопителя UFS 4.1 (в Xiaomi 15 — UFS 4.0). Это обеспечивает смартфону 2025 года существенное преимущество в синтетических тестах.
При повседневном использовании разница незаметна, однако в играх Xiaomi 17 демонстрирует прирост в 3-10 FPS, что вполне логично, учитывая производительность нового процессора.
Камеры Xiaomi 15 и Xiaomi 17
На первый взгляд, камеры не претерпели изменений. Но дьявол кроется в деталях. Де-факто оставив неизменным сенсор основной камеры и телеобъектива, в большинстве сценариев Xiaomi 17 снимает так же, как и Xiaomi 15. Разве что новый процессор позволяет свежему смартфону делать снимки более яркими и контрастными.
При этом сильно отличаются фото, сделанные на сверхширокоугольный модуль. Из-за увеличения фокусного расстояния с 14 мм до 17 мм в Xiaomi 17 он стал практически бесполезным. Уж слишком узким получается угол захвата у нового сверхширика.
Зато в Xiaomi 17 свершился переход на более качественную фронтальную камеру. Размер ее сенсора увеличился в размерах (1/2.88″ против 1/3.14″), а еще она получила поддержку автофокуса. Так что селфи на новый смартфон получаются лучше.
Какой смартфон лучше: Xiaomi 15 или Xiaomi 17
С технической точки зрения Xiaomi 17 лучше Xiaomi 15:
- он работает на более мощном процессоре;
- лучше фотографирует;
- дольше держит заряд.
В то же время дизайн Xiaomi 15 многим может показаться более привлекательным, а преимущество в области производительности и камер не таким существенным.
Кроме того, важно понимать, что Xiaomi 17 выйдет на глобальный рынок не раньше 2026 года. То есть сейчас Xiaomi 15 является безальтернативным вариантом, а с учетом падения его цены — и более рациональным. Если нужен смартфон здесь и сейчас, лучше не ждать и брать Xiaomi 15. Дожидаться выхода глобалки Xiaomi 17 нужно только в том случае, если вы уверены, что в ближайшее время курс рубля по отношению к доллару не изменится в худшую сторону, а сроки покупки не поджимают.