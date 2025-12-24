Чем Xiaomi 17 Ultra by Leica отличается от обычного Xiaomi 17 Ultra

Компания Xiaomi не первый год сотрудничает с немецким производителем фототехники Leica в рамках выпуска своих флагманов. Однако немцы долгое время не позволяли размещать на корпусе китайских устройств свой шильдик. Да, была соответствующая надпись на блоке камер, однако характерный логотип в кружочке отсутствовал. Но под Новый год все меняется, и китайцы приготовили смартфон Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, который обзаведется как долгожданным шильдиком, так и другими фишками.

Что за смартфон Xiaomi 17 Ultra Leica Edition

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition — это специальное издание еще не выпущенного камерофона Xiaomi 17 Ultra. Новинка получит те же характеристики, включая чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 и тройную камеру с технологией LOFIC, а также подвижными линзами телеобъектива. Но будет доступна в расширенной версии памяти.

Кроме того, телефон Xiaomi 17 Ultra by Leica будет поставляться в специальной коробке, где, вероятно, найдется место для эксклюзивных аксессуаров. Но главной фишкой устройства станет поворотное кольцо блока камер.

Кольцо получило название Master Zoom Ring и является не только дизайнерской фишкой смартфона, но и полезным элементом, который позволяет настраивать зум, приближая и отдаляя объект съемки. Этакий аналог Action Button айфона, в отличие от других китайцев сделанный уникальным.

Когда выйдет Xiaomi 17 Ultra Leica Edition

Дата выхода Xiaomi 17 Ultra Leica Edition — 25 декабря 2025 года. Смартфон презентуют одновременно с базовой версией устройства. Очевидно, лимитированная версия будет дороже, но насколько — неизвестно.

Также неясно, выйдет ли глобальная версия Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, или смартфон останется эксклюзивом для китайского рынка. Однако базовая модель на международном рынке точно появится, но произойдет это лишь в 2026 году.