Конвейер Xiaomi никогда не останавливается. Новые смартфоны компании появляются на прилавках ежесекундно, а в это время в главном офисе думают, каким сделать следующий смартфон. Серия Xiaomi 17, чей глобальный релиз ожидается в марте, уже снискала славу в Китае, но сейчас там думают о будущем. Подтверждение тому — усиление слухов относительно нового поколения флагманов. В сеть просочились ключевые характеристики Xiaomi 18, а это — повод узнать о главных отличиях от предшественника, чтобы оценить прогресс.

Чем Xiaomi 18 будет отличаться от Xiaomi 17. Вот так будет выглядеть Xiaomi 18. Фото.

Вот так будет выглядеть Xiaomi 18

Новый дизайн Xiaomi 18

По слитому дизайну Xiaomi 18 очевидно: китайцы вновь не придумали ничего умнее, чем просто скопировать наработки Apple. Новое поколение флагманов из Поднебесной нагло копирует облик iPhone 16 Pro, с чем невозможно спорить, глядя на оформление блока камер.

Xiaomi уже давно считает себя главным конкурентом Apple, но не пора ли начать предлагать что-то свое? Похоже, китайцы пока предпочитают думать иначе, просто подстраиваясь под конкурентов.

Увеличенный дисплей смартфона

По аналогии с предыдущими поколениями Xiaomi 18 будет компактным смартфоном. Однако, как сообщает инсайдер Digital Chat Station, экран новинки может увеличиться с 6.3 до 6.4 дюйма.

Неясно, будет ли увеличение диагонали связано с размерами устройства, или Xiaomi сможет рекордно сузить рамки. Об этом узнаем только перед выходом Xiaomi 18 на рынок.

Мощный процессор Snapdragon

Как и прежде, Xiaomi 18 получит один из самых производительных процессоров на рынке. Однако это будет не Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, а базовый Snapdragon 8 Elite Gen 6 без приставки «Pro».

Мощный процессор Snapdragon. Xiaomi 18 получит не самый мощный процессор Snapdragon. Фото.

Xiaomi 18 получит не самый мощный процессор Snapdragon

Вероятно, Pro-версию чипа оставят для старших моделей новой линейки. Ее отличия будут заключаться в поддержке новейших стандартов оперативной (LPDDR6) и постоянной (UFS 5.0). Если так, то компактный Xiaomi 18 должен выезжать на багаже LPDDR5X и UFS 4.1, обеспечивая быструю, но все-таки не максимальную скорость работы.

Какая камера будет в Xiaomi 18

Зато камеру Xiaomi 18 должны хорошенько прокачать. Главным нововведением, по информации Digital Chat Station, должен стать новый телеобъектив перископного типа с 5-кратным оптическим зумом.

Если информация подтвердится, то на фоне своего предшественника Xiaomi 18 сможет похвастать более широкими возможностями портретной съемки, а также сильным приближением на уровне Pro-моделей.

Когда выйдет Xiaomi 18

На данный момент дата выхода Xiaomi 18 остается покрыта тайной. Но, исходя из опыта прошлых лет, релиз смартфона стоит ожидать осенью 2026 года, а точнее — в сентябре.

Когда выйдет Xiaomi 18. Ждем презентацию осенью этого года. Изображение: Xiaomi. Фото.

Ждем презентацию осенью этого года. Изображение: Xiaomi

При этом глобальная версия Xiaomi 18 появится значительно позже. Не забываем, что на международном рынке до сих пор не вышел Xiaomi 17, а потому раскатывать губу на следующий флагман преждевременно.

