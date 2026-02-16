Чем Xiaomi 18 будет отличаться от Xiaomi 17

Конвейер Xiaomi никогда не останавливается. Новые смартфоны компании появляются на прилавках ежесекундно, а в это время в главном офисе думают, каким сделать следующий смартфон. Серия Xiaomi 17, чей глобальный релиз ожидается в марте, уже снискала славу в Китае, но сейчас там думают о будущем. Подтверждение тому — усиление слухов относительно нового поколения флагманов. В сеть просочились ключевые характеристики Xiaomi 18, а это — повод узнать о главных отличиях от предшественника, чтобы оценить прогресс.

Новый дизайн Xiaomi 18

По слитому дизайну Xiaomi 18 очевидно: китайцы вновь не придумали ничего умнее, чем просто скопировать наработки Apple. Новое поколение флагманов из Поднебесной нагло копирует облик iPhone 16 Pro, с чем невозможно спорить, глядя на оформление блока камер.

Xiaomi уже давно считает себя главным конкурентом Apple, но не пора ли начать предлагать что-то свое? Похоже, китайцы пока предпочитают думать иначе, просто подстраиваясь под конкурентов.

Увеличенный дисплей смартфона

По аналогии с предыдущими поколениями Xiaomi 18 будет компактным смартфоном. Однако, как сообщает инсайдер Digital Chat Station, экран новинки может увеличиться с 6.3 до 6.4 дюйма.

Неясно, будет ли увеличение диагонали связано с размерами устройства, или Xiaomi сможет рекордно сузить рамки. Об этом узнаем только перед выходом Xiaomi 18 на рынок.

Мощный процессор Snapdragon

Как и прежде, Xiaomi 18 получит один из самых производительных процессоров на рынке. Однако это будет не Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, а базовый Snapdragon 8 Elite Gen 6 без приставки «Pro».

Вероятно, Pro-версию чипа оставят для старших моделей новой линейки. Ее отличия будут заключаться в поддержке новейших стандартов оперативной (LPDDR6) и постоянной (UFS 5.0). Если так, то компактный Xiaomi 18 должен выезжать на багаже LPDDR5X и UFS 4.1, обеспечивая быструю, но все-таки не максимальную скорость работы.

Какая камера будет в Xiaomi 18

Зато камеру Xiaomi 18 должны хорошенько прокачать. Главным нововведением, по информации Digital Chat Station, должен стать новый телеобъектив перископного типа с 5-кратным оптическим зумом.

Если информация подтвердится, то на фоне своего предшественника Xiaomi 18 сможет похвастать более широкими возможностями портретной съемки, а также сильным приближением на уровне Pro-моделей.

Когда выйдет Xiaomi 18

На данный момент дата выхода Xiaomi 18 остается покрыта тайной. Но, исходя из опыта прошлых лет, релиз смартфона стоит ожидать осенью 2026 года, а точнее — в сентябре.

При этом глобальная версия Xiaomi 18 появится значительно позже. Не забываем, что на международном рынке до сих пор не вышел Xiaomi 17, а потому раскатывать губу на следующий флагман преждевременно.