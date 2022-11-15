Черная пятница в России уже началась: вот 3 лучших смартфона realme с большой скидкой

Ноябрь — время больших распродаж. Главной среди них традиционно считается Черная пятница. В ближайшие дни вы сможете купить смартфон с большой скидкой. В акции принимают участие самые известные бренды, включая realme. В этом году компания выпустила несколько доступных моделей, чьим характеристикам могут позавидовать многие конкуренты из мира Android. Мы выбрали для вас 3 лучших смартфона realme, каждый из которых уникален по-своему и обладает фишкой, способной перевернуть ваше представление о недорогих телефонах.

realme 9 5G — хороший мощный телефон

Несмотря на то, что в наших реалиях мобильные сети 5-го поколения не столь актуальны, именно телефон realme 9 5G может стать вашей желанной покупкой на Черную пятницу. И виной тому его мощность, позволяющая решать любые задачи. Сердцем этой модели является новый процессор Snapdragon 695, два главных достоинства которого — отличная производительность и энергоэффективность. В первом отношении чипсету помогают мощные ядра Cortex-A78 с частотой 2,2 ГГц, а во втором — тонкий техпроцесс 6 нм, обычно используемый в процессорах флагманского уровня.

Цена: 14 599 рублей

Купить realme 9 5G

Оценить всю мощь смартфона realme 9 5G можно на 6,6-дюймовом экране с частотой обновления 120 Гц. Благодаря технологии повышенной герцовки, дисплей способен отрисовывать до 120 кадров в секунду (вместо стандартных 60-ти) в играх и приложениях, из-за чего все анимации выглядят невероятно плавными. Сразу и не догадаешься, что держишь в руках телефон до 20 000 рублей.

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В то же время мощная начинка смартфона практически не сказывается на автономности устройства. В этом realme 9 5G помогает не только тонкий техпроцесс чипсета, но и аккумулятор на 5000 мАч. Его полного заряда хватит на 22 часа просмотра видео и 139 часов прослушивания музыки. Ну а теперь спроецируйте эти цифры на свой сценарий использования, чтобы убедиться: смартфоном можно спокойно пользоваться на протяжении суток без подзарядки.

realme 9 4G — смартфон с хорошей камерой и батареей

Цена: 18 999 рублей

Купить realme 9 4G

Пускай в названии 5G-версия отличается от realme 9 4G только одной цифрой, это принципиально иное устройство, главное преимущество которого — камера. Основной объектив использует 108-мегапиксельную матрицу Samsung HM6, способную обеспечить отличную детализацию даже при использовании цифрового приближения. В условиях низкого уровня освещения камера realme 9 4G объединяет 9 пикселей в 1, чтобы минимизировать шумы и уловить как можно больше света.

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Основную камеру дополняют сверхширокоугольный объектив и макро-модуль. Они позволяют использовать realme 9 4G в самых разных сценариях съемки, в чем также есть отдельная заслуга программного обеспечения. Так, разработчики приготовили для этого телефона режим уличной фотографии с дополнительными фильтрами и упрощенными инструментами съемки, чтобы фиксировать моменты из жизни в движении.

Камера на 108 МП — это главная, но не единственная фишка смартфона. Данная модель получила AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц, что позволяет рассчитывать как на отображение плавных анимаций, так и на насыщенную цветопередачу с высоким порогом пиковой яркости. Все это великолепие работает на энергоэффективном процессоре Snapdragon 680, который очень бережно расходует заряд аккумулятора на 5000 мАч. Смартфон работает полтора-два дня, а блок питания на 33 Вт с поддержкой технологии Dart Charge восстанавливает энергию чуть более чем за час.

realme 9i — хороший недорогой телефон

Младшим по цене, но далеко не последним в технологическом плане является смартфон realme 9i. Это идеальная модель для тех, кто ищет баланс во всем. Нужен шустрый, но в то же время энергоэффективный процессор — получите Snapdragon 680 от realme 9 4G. Хочется телефон с хорошей камерой — в вашем распоряжении 50-мегапиксельный сенсор Samsung JN1, знакомый по realme 9 5G.

Цена: 13 990 рублей

Купить realme 9i

Таким образом, realme 9i берет все самое лучшее от старших моделей и предлагает это по минимальной цене. Есть ли у него что-то свое? Конечно! Например, дизайн. На заднюю панель смартфона нанесены полосы, выделяющие его на фоне других представителей серии. А еще realme 9i — телефон со стереодинамиками. Только представьте, какими красками заиграют фильмы, которые вы будете смотреть на большом 6,6-дюймовом экране с разрешением FullHD+.

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Кстати, как и дисплеи старших братьев, realme 9i готов порадовать высокой частотой обновления 90 Гц. Также не стоит переживать относительно автономности и скорости зарядки. В этом отношении realme 9i помогают и аккумулятор на 5000 мАч, и блок питания на 33 Вт. Словом, оптимальный набор для недорогого телефона.