Что должно быть в Samsung Galaxy Z Fold 3

  2. Темы
  3. Смартфоны
Артем Сутягин 0

Samsung Galaxy Z Fold 2 — это хрестоматийный пример смартфона, который стал грамотным ”переизданием” своего предшественника. Складная конструкция Samsung конца 2020 года принесла многочисленные улучшения по сравнению с оригинальным Galaxy Fold, такие, как ультратонкое стекло для большей прочности, улучшенный шарнир и увеличенный экран смартфона. Можно сказать, что работа над ошибками удалась. Samsung установила высокую планку с Galaxy Z Fold 2, но есть еще несколько направлений, по которым новинка могла бы прибавить и стать еще на ступеньку выше. В этом случае ее вообще никто не догонит. Часть нововведений уже подтверждена слухами и намеками компании. Вот все, что мы хотим и можем увидеть в новом складном телефоне этого года.

samsung

Этот смартфон просто обязан получить продолжение. А оно должно быть лучше, чем оригинал.

Экран складного телефона

Samsung уже представила ультратонкое стекло (UTG) для Galaxy Z Fold 2, обеспечивающее лучшую долговечность, даже если технически над ним все еще есть пластиковый слой. Было бы совсем хорошо, если бы производитель пошел дальше и представил еще более жесткий основной дисплей. В конце концов, сейчас его все еще достаточно легко повредить.

Знали, что сегодня 20 апреля презентация Apple в 20:00 (Мск)? Наши коллеги будут вести текстовую прямую трансляцию. Поглядим одном глазком что там происходит?

Пока не очень понятно, сможет ли Samsung добиться такого улучшения, но одно понятно точно — она будет к этому стремиться. Мы уже знаем, что Corning работает над Gorilla Glass для складных телефонов. В любом случае складной экран, который нельзя повредить ногтем, уже будет отличным улучшением. Особенно, если появится поддержка S Pen.

Samsung со стилусом

Поддержка S Pen кажется легкой задачей для складных телефонов, таких, как линейка Galaxy Fold. Но вышеупомянутые проблемы с прочностью означают, что при использовании дисплей моментальной покроется царапинами.

Samsung

Кроме защиты от царапин, хорошо бы «защитить» этот экран от появления складки.

К счастью, недавние сообщения из Южной Кореи дают понять, что Samsung нашла способ заставить S Pen работать с Galaxy Z Fold 3. А еще руководство Samsung дало понять, что нового Galaxy Note в этом году не будет, а значит на смену ему нужен смартфон с поддержкой стилуса (S21 Ultra не в счет). Возможно, компания сделает наконечник более мягким или более прочным экран, но появление поддержки S Pen очень даже возможно. И, скорее всего, он будет убираться внутрь корпуса.

Тонкий и легкий смартфон

Одна из основных претензий многих пользователей к Galaxy Z Fold 2 заключалась в том, что это было громоздкое и тяжелое устройство. При весе почти 300 грамм он был тяжелее даже самых больших и массивных моделей на рынке, таких как Galaxy S21 Ultra, Xiaomi Mi 11 Ultra и Asus ROG Phone 5. Учитывая техническую сложность, это логично, но что-то делать с этим надо.

Samsung покажет самый мощный Galaxy 28 апреля. Что это будет?

Пусть смартфон и не станет намного легче, но небольшое уменьшение веса было бы очень кстати. А если он станет более тонким, то это будет еще лучше. Главное, чтобы это не влияло на другие характеристики и не шло в ущерб прочности конструкции.

Телефон с защитой от воды

Складные телефоны — это сложные устройства, которые просто не могут быть защищены от воды так же, как традиционные моноблоки. Это делает защиту от воды/брызг исключительно сложной задачей. Но даже при невозможности полной защиты, хоть какая-то все равно не будет лишней. В конце концов водонепроницаемость обычных смартфонов тоже казалась фантастикой.

Samsung

Сделать такую конструкцию защищенной от воды сложно, но постараться надо.

Степень защиты IP67 или IP68 пока невозможна, но Motorola Razr 5G показал, что можно сделать водоотталкивающее покрытие, которое будет давать хоть что-то в отличии от того, что есть сейчас.

Самый дешевый складной телефон

Одним из самых больших недостатков Galaxy Z Fold 2 является его цена в 2000 долларов. Пусть сейчас она немного опустилась, но до 1500 долларов за Xiaomi Mi Mix Fold ему еще далеко. А до нормального ценника за телефон еще дальше. Пусть это и не самый дорогой складной телефон, ибо Huawei Mate X2 стоит 3000 долларов, но делать с этим точно что-то надо.

Опыт использования Samsung Galaxy A52 — крутой, но с минусами.

Сама по себе цена должна снижаться, так как бывшие два года назад революционными компоненты теперь стали едва ли не массовыми и должны начать стоит дешевле. Но даже без этого можно выпустить более доступную модель с существенно более простыми характеристиками. Например, установить более простую камеру или сделать не 12 ГБ оперативки, а 8 ГБ. Даже на материалах корпуса можно сэкономить в угоду доступности. Все это привлекло бы к подобным устройствам куда больше внимания.

Samsung

Когда-нибудь такие устройства смогут стать массовыми.

Экран с частотой 120 Гц

Ну, а если снижения цены не будет, можно хотя бы за те же деньги предложить что-то более производительное. Дисплеи с высокой частотой обновления становятся все более распространенными в отрасли, и в наши дни даже бюджетные телефоны предлагают экраны с частотой 90 или 120 Гц. Эта технология обеспечивает более плавную прокрутку и анимацию.

Galaxy Z Fold 2 предлагал основной экран с частотой 120 Гц, но остановился на стандартном внешнем дисплее смартфона с частотой 60 Гц. Это был довольно странный шаг, но Samsung может все исправить, выпустив более быстрый экран в составе Galaxy Z Fold 3.

А что, как вам кажется, надо сделать для Galaxy Z Fold 3, чтобы он ускорил переход на складные устройства?

Теги
Лонгриды для вас
смартфоны
Почему я не куплю Galaxy S20 FE, а выберу OnePlus 8T

Осенью этого года в мир смартфонов пришли два устройства - Samsung Galaxy S20 FE и OnePlus 8T. Были и другие смартфоны, но именно эти две модели вызвали у меня самый большой интерес. Кроме этого, они имеют одинаковую цену и оба стремятся в некотором роде стать доступными флагманами. Они значительно дешевле, чем большинство флагманов премиум-класса, и это без сомнения сделает их привлекательными для многих людей. Несмотря на относительные уступки в цене, вы мало что теряете. Можно добавить и купить флагман, но сейчас не об этом. В этой статье я приведу аргументы, которые скорее заставят меня купить OnePlus 8, а не Samsung Galaxy S20 FE.

Читать далее
Samsung
Samsung готовится выпустить смартфон с огромной батареей. Почему это тупик

Производители смартфонов уже давно взяли моду меряться каким-то из компонентов своего устройства. Сейчас это в основном максимальное разрешение камеры и количество ее модулей. Они доказывают нам, что чем больше, чем лучше. На самом деле это не так. А вот емкость аккумулятора куда более простая и понятная величина, и кажется, что все логично - чем больше емкость, тем лучше. Вот только на деле опять все получается не так гладко и к презентации надо выпускать независимые пояснения, в которых надо рассказывать, что действительно является полезной функцией, а что не более чем маркетинг. Так и получилось с аккумулятором нового Samsung.

Читать далее
S21
Что купить вместо Samsung Galaxy S21. 6 лучших альтернатив

2021 год только начался, но мы уже успели получить громкую премьеру. Samsung запустила серию Galaxy S21, что делает ее самым ранним запуском среди флагманских продуктов не только корейской компании, но и других в этом году. У новинки масса преимуществ, которые сложно не заметить и которые мы уже не раз обсуждали, но есть и минусы, которые могут заставить обратить внимание на другие модели конкурирующих брендов. В этой статье приведем список моделей, на которые стоит обратить внимание прежде, чем отправляться в магазин за новым Galaxy S21. С некоторыми из них вы не согласитесь, но тем интереснее будет обсудить их в конце статьи, поэтому давайте ознакомимся со списком.

Читать далее
Новый комментарий