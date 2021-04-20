Что должно быть в Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Fold 2 — это хрестоматийный пример смартфона, который стал грамотным ”переизданием” своего предшественника. Складная конструкция Samsung конца 2020 года принесла многочисленные улучшения по сравнению с оригинальным Galaxy Fold, такие, как ультратонкое стекло для большей прочности, улучшенный шарнир и увеличенный экран смартфона. Можно сказать, что работа над ошибками удалась. Samsung установила высокую планку с Galaxy Z Fold 2, но есть еще несколько направлений, по которым новинка могла бы прибавить и стать еще на ступеньку выше. В этом случае ее вообще никто не догонит. Часть нововведений уже подтверждена слухами и намеками компании. Вот все, что мы хотим и можем увидеть в новом складном телефоне этого года.

Экран складного телефона

Samsung уже представила ультратонкое стекло (UTG) для Galaxy Z Fold 2, обеспечивающее лучшую долговечность, даже если технически над ним все еще есть пластиковый слой. Было бы совсем хорошо, если бы производитель пошел дальше и представил еще более жесткий основной дисплей. В конце концов, сейчас его все еще достаточно легко повредить.

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Пока не очень понятно, сможет ли Samsung добиться такого улучшения, но одно понятно точно — она будет к этому стремиться. Мы уже знаем, что Corning работает над Gorilla Glass для складных телефонов. В любом случае складной экран, который нельзя повредить ногтем, уже будет отличным улучшением. Особенно, если появится поддержка S Pen.

Samsung со стилусом

Поддержка S Pen кажется легкой задачей для складных телефонов, таких, как линейка Galaxy Fold. Но вышеупомянутые проблемы с прочностью означают, что при использовании дисплей моментальной покроется царапинами.

К счастью, недавние сообщения из Южной Кореи дают понять, что Samsung нашла способ заставить S Pen работать с Galaxy Z Fold 3. А еще руководство Samsung дало понять, что нового Galaxy Note в этом году не будет, а значит на смену ему нужен смартфон с поддержкой стилуса (S21 Ultra не в счет). Возможно, компания сделает наконечник более мягким или более прочным экран, но появление поддержки S Pen очень даже возможно. И, скорее всего, он будет убираться внутрь корпуса.

Тонкий и легкий смартфон

Одна из основных претензий многих пользователей к Galaxy Z Fold 2 заключалась в том, что это было громоздкое и тяжелое устройство. При весе почти 300 грамм он был тяжелее даже самых больших и массивных моделей на рынке, таких как Galaxy S21 Ultra, Xiaomi Mi 11 Ultra и Asus ROG Phone 5. Учитывая техническую сложность, это логично, но что-то делать с этим надо.

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Пусть смартфон и не станет намного легче, но небольшое уменьшение веса было бы очень кстати. А если он станет более тонким, то это будет еще лучше. Главное, чтобы это не влияло на другие характеристики и не шло в ущерб прочности конструкции.

Телефон с защитой от воды

Складные телефоны — это сложные устройства, которые просто не могут быть защищены от воды так же, как традиционные моноблоки. Это делает защиту от воды/брызг исключительно сложной задачей. Но даже при невозможности полной защиты, хоть какая-то все равно не будет лишней. В конце концов водонепроницаемость обычных смартфонов тоже казалась фантастикой.

Степень защиты IP67 или IP68 пока невозможна, но Motorola Razr 5G показал, что можно сделать водоотталкивающее покрытие, которое будет давать хоть что-то в отличии от того, что есть сейчас.

Самый дешевый складной телефон

Одним из самых больших недостатков Galaxy Z Fold 2 является его цена в 2000 долларов. Пусть сейчас она немного опустилась, но до 1500 долларов за Xiaomi Mi Mix Fold ему еще далеко. А до нормального ценника за телефон еще дальше. Пусть это и не самый дорогой складной телефон, ибо Huawei Mate X2 стоит 3000 долларов, но делать с этим точно что-то надо.

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Сама по себе цена должна снижаться, так как бывшие два года назад революционными компоненты теперь стали едва ли не массовыми и должны начать стоит дешевле. Но даже без этого можно выпустить более доступную модель с существенно более простыми характеристиками. Например, установить более простую камеру или сделать не 12 ГБ оперативки, а 8 ГБ. Даже на материалах корпуса можно сэкономить в угоду доступности. Все это привлекло бы к подобным устройствам куда больше внимания.

Экран с частотой 120 Гц

Ну, а если снижения цены не будет, можно хотя бы за те же деньги предложить что-то более производительное. Дисплеи с высокой частотой обновления становятся все более распространенными в отрасли, и в наши дни даже бюджетные телефоны предлагают экраны с частотой 90 или 120 Гц. Эта технология обеспечивает более плавную прокрутку и анимацию.

Galaxy Z Fold 2 предлагал основной экран с частотой 120 Гц, но остановился на стандартном внешнем дисплее смартфона с частотой 60 Гц. Это был довольно странный шаг, но Samsung может все исправить, выпустив более быстрый экран в составе Galaxy Z Fold 3.

А что, как вам кажется, надо сделать для Galaxy Z Fold 3, чтобы он ускорил переход на складные устройства?