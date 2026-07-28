Только успела выйти линейка складных Galaxy Z Fold 8, как в сеть начали просачиваться первые детали о будущих несгибаемых флагманах Galaxy S27. По данным утечек, Samsung перестраивает линейку по образцу iPhone, добавляет новую модель Pro и обновляет камеры. Всё это пока слухи, но они складываются в понятную картину.

Серия Galaxy S27 — какие смартфоны будут в линейке

Главное изменение касается состава линейки. По данным, опирающимся на импортно-экспортные записи, линейка Galaxy S27 будет состоять из четырёх смартфонов. Их условно делят на две «базовые» модели и два более дорогих флагмана — схема, знакомая по стратегии Apple с iPhone:

Galaxy S27;

Galaxy S27+;

Galaxy S27 Pro;

Galaxy S27 Ultra.

Модель Galaxy S27 Pro — это меньший по размеру собрат Ultra с камерами лучше, чем у обычных S27 и S27+. Такой формат обсуждается давно, и если слух подтвердится, у покупателя появится компактный флагман без переплаты за самый большой корпус. В утечке устройства проходят под кодовым именем «Next Miracle» с обозначениями от NM1 до NM4. Это внутренние названия для разработки, а не финальные имена для магазинов.

Какая камера будет у Galaxy S27

Второй крупный блок слухов — перестройка камер. По данным того же отчёта и утечки от GalaxyClub, обновления коснутся разных моделей по-разному:

Galaxy S27 и S27+: основная камера на 50 Мп с новым сенсором, сверхширокоугольная на 12 Мп, телеобъектив пока неизвестен;

Galaxy S27 Pro: основная камера уточняется, сверхширокоугольная на 50 Мп (Sony IMX855), телеобъектив 50 Мп с 5-кратным зумом, фронтальная камера 16 Мп с автофокусом;

Galaxy S27 Ultra: основная камера уточняется (вероятно, 200 Мп), сверхширокоугольная на 50 Мп, телеобъектив 50 Мп с 5-кратным зумом, второй телеобъектив пока неизвестен, фронтальная камера 16 Мп с автофокусом.

Важная деталь: обновлённая сверхширокоугольная камера на 50 Мп — та же, что стоит в новом Galaxy Z Fold 8, и достаётся только двум старшим моделям, Pro и Ultra. Базовые S27 и S27+ остаются со сверхшириком на 12 Мп. Это ещё раз разводит линейку на «доступную» и «топовую» половины. Если вы выбираете между текущими флагманами, посмотрите наш разбор про Samsung Galaxy S26 Ultra или iPhone — многие выводы актуальны и для будущей линейки.

Батарея Galaxy S27: что такое кремний-углерод

Ещё один отчёт утверждает, что Galaxy S27 перейдёт на кремниево-углеродные батареи. Такой тип аккумулятора Samsung впервые применила в новых складных Galaxy. Если объяснять просто: эта технология позволяет вместить больше ёмкости в тот же объём корпуса.

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Но радоваться рано. По утечке, конкретные ёмкости пока неизвестны, а прирост описан как «не значительный». Более того, из-за вопросов стоимости новые батареи могут достаться не всей линейке. Есть и отдельный момент: тот же инсайдер отмечал, что функция Privacy Display может не появиться в других моделях S27 — это защита экрана от подглядывания сбоку.

Стоит держать в голове и осторожную новость от источника: у самих кремниево-углеродных батарей в Galaxy Z Fold 8, по данным того же издания, может быть меньший ресурс со временем. Так что переход на новую химию — это не автоматический выигрыш для пользователя.

Стоит ли ждать Galaxy S27 или брать Galaxy S26

Пока всё это — слухи и утечки на основе логистических данных, а не официальные анонсы Samsung. Ни цен, ни точных дат выхода, ни финальных характеристик источник не приводит. Однако ситуация на рынке памяти даёт о себе знать, сказываясь на стоимости новых смартфонов, которые дорожают и дорожают. Поэтому Galaxy S26 за 50-60 тысяч сейчас — очень хорошее предложение.

Купить Galaxy S26

Кому есть смысл подождать: тем, кто хочет компактный флагман с топовыми камерами — если модель Pro действительно выйдет, это может закрыть давний запрос. Тем, кому нужен смартфон в ближайшие месяцы, следить за новой серией нет смысла. До реального анонса ждать смысла мало, а актуальные модели уже дают понятный результат. Если выбор стоит перед вами уже сегодня, полезнее сравнивать то, что есть в продаже. Мы разбирали, что лучше купить в 2026 году из текущих флагманов. А к слухам о S27 вернёмся, когда появятся официальные данные.