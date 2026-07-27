После того, как Xiaomi официально отказалась от обновления десятка своих смартфонов, в сеть попали данные из базы Mi Code, по которым компания готовит четыре флагмана в линейке Xiaomi 18. И картина уже складывается интересная: гигантские батареи, камеры на 200 Мп, а также отказ от привычной версии Ultra. Ниже разберём, кому какая модель подходит, где обещают продажи в России и стоит ли вообще следить за этой серией сейчас.

Какие модели входят в линейку Xiaomi 18

По данным утечки, планируется четыре устройства:

Xiaomi 18;

Xiaomi 18 Pro;

Xiaomi 18 Pro Max;

Xiaomi 18 Fold.

Важная деталь для нас: Россия указана среди рынков для трёх моделей: обычной, Pro и топовой Pro Max. Складной Fold, судя по данным, останется китайским эксклюзивом. Все четыре аппарата, по слухам, выйдут с HyperOS 4 на базе Android 17 — ориентировочно в сентябре, но официальной даты пока нет.

Характеристики Xiaomi 18 и Xiaomi 18 Pro

Самое заметное в утечке — размеры аккумуляторов. У обычного Xiaomi 18, по данным Mi Code, будет батарея на 7200 мАч со 100-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядкой. Для базовой модели это очень много: обычно такие ёмкости встречаются в куда более дорогих аппаратах. Если сравнивать с предшественником, то у глобального Xiaomi 17 аккумулятор всего на 6330 мАч.

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Правда, есть компромисс. У обычной версии, по слухам, только две тыловые камеры: основная на 200 Мп и сверхширокоугольная, разрешение которой пока не подтверждено. Оптического зума в базовой модели, судя по всему, не будет. И это очень плохо, ведь телевик — пожалуй, главная причина покупки флагмана в 2026 году.

Xiaomi 18 Pro интереснее для тех, кто снимает много и разное. У него ожидается батарея около 7000 мАч, а также тройной модуль: основная камера на 200 Мп с крупным сенсором формата 1/1.28 дюйма, сверхширик на 50 Мп и телефото на 200 Мп. Отдельно отмечают короткую дистанцию фокусировки телеобъектива — около 15 см, что намекает на съёмку крупных планов зумом. Именно Pro-версия возвращается на мировые рынки спустя три года.

Xiaomi 18 Pro Max — возможно, лучший смартфон 2026 года

Самая продвинутая модель проходит под кодовым именем HongKong, и её финальное название пока не подтверждено — предполагается Xiaomi 18 Pro Max. По слухам, аппарат получит платформу Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro и аккумулятор примерно на 8500 мАч. Это самая крупная батарея во всей линейке.

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Камеры тоже топовые: основной сенсор на 200 Мп, телефото на 200 Мп и сверхширик на 50 Мп, плюс очень тонкие рамки экрана. Зарядка та же — 100 Вт по проводу и 50 Вт без провода. Все эти цифры пока не подтверждены, так что жёстких обещаний по автономности делать рано. Тем, кто любит снимать в разных условиях, стоит присмотреться и к фирменной камере Xiaomi: недавно вышло Leica Camera — новое приложение камеры.

Выйдет ли Xiaomi 18 Ultra

В этой линейке, по данным утечки, не будет модели Ultra. Причина простая — деньги. Китайские бренды пересматривают самые дорогие флагманы из-за роста цен на комплектующие. Такие аппараты рискуют приблизиться к ценнику в районе 2000 долларов, и это, по слухам, заставило нескольких производителей отменить или отложить топовые модели.

Что это значит для покупателя: вместо привычной суперпродвинутой Ultra роль флагмана берёт на себя Pro Max. Насколько это выгодно по цене, пока сказать нельзя — стоимость моделей в утечке не раскрывается, за исключением складного Fold.

Сколько будет стоить складной Xiaomi 18 Fold

Складную модель под кодовым именем Lhasa готовят только для Китая. По слухам, аппарат получит 7,6-дюймовый гибкий экран, фирменный процессор Xiaomi XRING O3, шарнир собственной разработки, батарею около 6000 мАч и основную камеру на 200 Мп.

Цену источник оценивает в диапазоне свыше 10 000 юаней — это примерно 115 тысяч рублей и выше. Никаких признаков глобального релиза складного аппарата в данных нет, так что рассчитывать на официальные продажи за пределами Китая не стоит.

Что нового будет в Xiaomi 18

Китайские сертификаты, связанные с линейкой, показывают большой набор ИИ-систем — как собственных моделей Xiaomi, так и сторонних китайских платформ. По этим данным, устройство сможет подключать разные ИИ-модели под конкретную задачу: отдельно для распознавания изображений, голоса, текста и облачных функций.

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Здесь важная оговорка для нас. Глобальные версии, скорее всего, получат другой набор ИИ-сервисов, потому что многие перечисленные платформы рассчитаны в первую очередь на Китай. Также ходят слухи про отдельную кнопку для ИИ в некоторых моделях, но подтверждений привязки к конкретному аппарату пока нет.

Стоит ли ждать линейку Xiaomi 18

Пока всё это — утечка на основе кодов моделей, а не официальные характеристики. Финальные названия, цены и точная дата выхода не подтверждены, а сентябрьский срок назван предположительно. Однако из-за дефицита памяти на рынке, который скажется на характеристиках и стоимости устройства, покупка Xiaomi 17 выглядит сейчас как никогда желанной.

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Следить за 18-й серией стоит тем, кому важны большие батареи и сильная камера — здесь Xiaomi явно делает ставку именно на это. Обычная модель интересна автономностью, но с урезанными камерами; Pro и Pro Max — для тех, кто снимает всерьёз. Складной Fold россиянам официально не светит. Делать выводы о покупке рано: ждём анонса, реальных цен и первых тестов, а до этого держим ожидания трезвыми.