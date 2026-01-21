Что известно про новый Xiaomi 18, и каким будет Xiaomi 18 Pro

На международный рынок до сих пор не вышла глобальная версия Xiaomi 17, но это не мешает китайцам готовиться к релизу нового поколения флагманов. Уже в 2026 году состоится презентация Xiaomi 18, до которой остается еще несколько месяцев. В то же время в сеть просочились основные характеристики грядущих флагманов. Как ожидается, смартфоны Xiaomi 18 сильно изменятся внутренне, но при этом сохранят многие фишки предыдущего поколения.

Особенности Xiaomi 18 и Xiaomi 18 Pro

Как и в 17-й серии, в новом поколении Xiaomi предложит разделение между базовой версией флагмана и его Pro-аналогом. Главным отличием опять станет дополнительный экран сзади, созданный специально для «прошек». Но в смартфоне Xiaomi 18 Pro он получит несколько фишек искусственного интеллекта. Звучит интересно, но, как обычно, работать все это будет только в Китае.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Базовый Xiaomi 18 хоть и не сможет предложить дополнительный экран, но определенно порадует своей камерой. Как сообщает инсайдер Digital Chat Station, младшая модель флагманской линейки впервые получит телеобъектив перископического типа с более мощным зумом, а еще — некий 3D-сканер отпечатков.

Сердцем Xiaomi 18 и Xiaomi 18 Pro предсказуемо станет процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6. Сейчас о нем ничего неизвестно, но к моменту выхода он будет считаться самым мощным чипом для Android-устройств. В принципе, этого уже достаточно, чтобы купить Xiaomi 18.

Когда выйдет смартфон Xiaomi 18

Вероятно, дата выхода Xiaomi 18 состоится в сентябре 2026 года сразу после анонса флагманского процессора Qualcomm. Но презентация будет направлена исключительно на внутреннюю аудиторию Китая, в то время как релиз глобальной версии может быть отложен вплоть до 2027 года.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Мы можем предположить цену Xiaomi 18, но с учетом подорожания памяти все это будет выглядеть как спекуляция, не подкрепленная фактами. Поэтому лишь напомним, что Xiaomi 17 стартовал с отметки 4 499 юаней (~ 50 500 ₽), а Xiaomi 17 Pro — 4 999 юаней (~ 56 000 ₽).