Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra уже доступны в российских магазинах: первый как компактный флагман на каждый день, второй как большой камерофон для тех, кто хочет максимум. Но линейка на этом не заканчивается. Известный инсайдер DigitalChatStation опубликовал подробности о новом Xiaomi 17 Max. И судя по тому, что он описывает, это будет нечто интересное. Аппарат уже прошел сертификацию SRRC в Китае. Смотрим, что известно, и главное — стоит ли вообще ждать его в России.

Характеристики Xiaomi 17 Max

Начнем с железа. Процессор Xiaomi 17 Max — платформа с кодовым обозначением «8E5», которую ожидают на рынке как Snapdragon 8 Elite Gen 5. Тот же чип стоит в Xiaomi 17, Galaxy S26 Ultra и других флагманах 2025-2026 года. По производительности вопросов нет.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 — флагманский чип без компромиссов.

Размеры Xiaomi 17 Max говорят об аудитории сразу: экран 6.9 дюйма с разрешением 1.5K и плоской панелью с технологией LIPO (сверхтонкими равномерными рамками по всем четырем сторонам). Базовый Xiaomi 17 — компактный смартфон с экраном 6.3 дюйма. Max-версия явно для другой аудитории.

Характеристики Xiaomi 17 Max Экран 6.9 дюйма, AMOLED (1.5K), 120 Гц Основная камера 200 (OIS) + 50 МП Фронтальная камера нет данных Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 Память нет данных Аккумулятор 8000 мАч Зарядка нет данных

Из дополнительных деталей: ультразвуковой сканер под экраном, симметричные стереодинамики, полная влагозащита, стеклянная задняя панель в черном и белом цветах. Работает под управлением HyperOS 3.1. Больше подробностей о серии Xiaomi 17 скоро опубликуем в канале AndroidInsider.ru в MAX, когда появится новая информация о характеристиках.

Дизайн смартфона Xiaomi 17 Max

В ранних прототипах смартфона Xiaomi 17 Max был дополнительный экран на задней панели — такой же, как у Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max с их Magic Back Screen. На него можно выводить уведомления, виджеты и использовать как видоискатель при съемке на основную камеру.

Задний экран убрали ради батареи, и это оказалось правильным решением.

В итоге от заднего экрана отказались, и это решение оказалось ключевым для всей концепции смартфона. Освободившееся место Xiaomi отдала под батарею, и именно благодаря этому компромиссу аккумулятор дотянулся до рекордной для смартфонов Xiaomi отметки. Сколько именно — узнаете в разделе про батарею. Это осознанный выбор: либо эффектная фишка на спинке, либо автономность. Xiaomi выбрала второе.

Чем Xiaomi 17 Max отличается от Xiaomi 17

Вопрос «Xiaomi 17 или Xiaomi 17 Max» строится на приоритетах. Базовый Xiaomi 17 — компактный флагман с экраном 6.3 дюйма и тройной камерой по 50 МП. Он продается в России официально и стоит от 84 990 рублей (на AliExpress — гораздо дешевле). Хороший выбор для тех, кому важны размер и удобство в кармане.

Xiaomi 17 на AliExpress

Телефон Xiaomi 17 Max — другая история. Экран 6.9 дюйма, основной модуль 200 МП с перископическим телевиком на 3x. Это принципиально другой класс устройства по габаритам и камерной системе. Про камеру Xiaomi 17 Max стоит сказать честно: 200 МП против 50 МП у базовой модели — цифра впечатляющая. Но зум скромнее: около 3x против 5x у Pro-моделей с перископом. Именно поэтому называть Max-версию камерофоном в полном смысле не стоит. Как снимает камера Xiaomi 17 Ultra — там для понимания разницы: Ultra получил принципиально другой подход с более мощным перископом и расширенной оптической системой.

Xiaomi 17 Ultra на AliExpress

Также стоит упомянуть: камеру под экраном, о которой ходили слухи ранее, в итоге не использовали. По информации инсайдера, технология «вернулась в лабораторию» из-за нерешенных технических проблем. Спереди останется привычное отверстие под фронтальную камеру.

Батарея смартфона Xiaomi 17 Max

Вот ради чего весь разговор. Аккумулятор нового Xiaomi 17 Max рассчитан 8000 мАч. Это рекордная емкость для смартфонов Xiaomi и один из лучших показателей среди флагманов в принципе. Для сравнения: базовый Xiaomi 17 глобальной версии несет 6330 мАч (разница почти в 1700 мАч). Xiaomi 17 Pro Max — 7500 мАч, и Max-версия превосходит его тоже.

8000 мАч — это рекорд линейки.

Именно ради этой батареи и был убран задний экран, о котором говорили выше. Освободившееся пространство в корпусе ушло целиком под аккумулятор. Решение инженерно обоснованное: большой экран 6.9 дюйма и флагманский чип требуют запаса, а 8000 мАч его обеспечивают слихвой. Так что ждем появления этого смартфона на AliExpress, а самую выгодную цену опубликуем в телеграм-канале Сундук Али-Бабы.

Дата выхода Xiaomi 17 Max и цена

По данным инсайдера, дата выхода Xiaomi 17 Max — конец мая 2026 года. Но сразу важная оговорка: речь идет исключительно о китайском рынке. Официальных данных о глобальном релизе нет.

Цена Xiaomi 17 Max пока неизвестна даже в юанях. Для ориентира: Xiaomi 17 Pro Max в Китае стартовал от 5999 юаней за версию 12/512 ГБ. Если Max-версия окажется в близком диапазоне, это примерно 65 000 — 75 000 рублей за китайскую версию. Но это грубая оценка, а не официальная цена.

Глобальный выход Xiaomi 17 Max под большим вопросом.

Стоит помнить: к тому времени, когда купить Xiaomi 17 Max станет реальной возможностью, на горизонте уже будет следующее поколение. В отдельном материале я подробно рассказывал, чем Xiaomi 18 будет отличаться от Xiaomi 17, и вам обязательно стоит изучить предварительные утечки.

Выйдет ли Xiaomi 17 Max в России

Здесь нужно быть реалистами. Из всей линейки Xiaomi 17 в Россию официально приехали только два смартфона: базовый Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra. Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max так и остались китайскими эксклюзивами. Xiaomi 17 Max в России официально — маловероятный сценарий, если смотреть на этот опыт.

Xiaomi 17 на AliExpress

Xiaomi 17 Ultra на AliExpress

Скорее всего, характеристики Xiaomi 17 Max заинтересуют тех, кто готов заказывать смартфон с AliExpress или через перекупщиков. А это значит: китайская прошивка без Google-сервисов из коробки, отсутствие официальной гарантии и возможные проблемы с частотами связи. Кому имеет смысл следить за этой моделью:

тем, кому критически важна автономность и кто готов мириться с китайской прошивкой;

любителям больших экранов, использующих смартфон как основное устройство для видео, чтения и навигации;

тем, кто уже покупал китайские версии Xiaomi и знает, как поставить глобальную прошивку.

Всем остальным пока разумнее смотреть на Xiaomi 17 или Xiaomi 17 Ultra: официальные продажи, русский язык, Google-сервисы и нормальная гарантия. Если ничего не изменится, телефон Xiaomi 17 Max так и останется интересной, но труднодоступной для российского покупателя моделью.