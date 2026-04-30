Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra уже доступны в российских магазинах: первый как компактный флагман на каждый день, второй как большой камерофон для тех, кто хочет максимум. Но линейка на этом не заканчивается. Известный инсайдер DigitalChatStation опубликовал подробности о новом Xiaomi 17 Max. И судя по тому, что он описывает, это будет нечто интересное. Аппарат уже прошел сертификацию SRRC в Китае. Смотрим, что известно, и главное — стоит ли вообще ждать его в России.

Xiaomi готовит к выпуску новый флагман. Изображение: ximitime.com. Фото.

Xiaomi готовит к выпуску новый флагман. Изображение: ximitime.com

Характеристики Xiaomi 17 Max

Начнем с железа. Процессор Xiaomi 17 Max — платформа с кодовым обозначением «8E5», которую ожидают на рынке как Snapdragon 8 Elite Gen 5. Тот же чип стоит в Xiaomi 17, Galaxy S26 Ultra и других флагманах 2025-2026 года. По производительности вопросов нет.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 — флагманский чип без компромиссов.

Размеры Xiaomi 17 Max говорят об аудитории сразу: экран 6.9 дюйма с разрешением 1.5K и плоской панелью с технологией LIPO (сверхтонкими равномерными рамками по всем четырем сторонам). Базовый Xiaomi 17 — компактный смартфон с экраном 6.3 дюйма. Max-версия явно для другой аудитории.

Характеристики Xiaomi 17 Max
Экран 6.9 дюйма, AMOLED (1.5K), 120 Гц
Основная камера 200 (OIS) + 50 МП
Фронтальная камера нет данных
Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5
Память нет данных
Аккумулятор 8000 мАч
Зарядка нет данных

Из дополнительных деталей: ультразвуковой сканер под экраном, симметричные стереодинамики, полная влагозащита, стеклянная задняя панель в черном и белом цветах. Работает под управлением HyperOS 3.1. Больше подробностей о серии Xiaomi 17 скоро опубликуем в канале AndroidInsider.ru в MAX, когда появится новая информация о характеристиках.

Дизайн смартфона Xiaomi 17 Max

Такого экрана сзади не будет. Изображение: Xiaomi. Фото.

Такого экрана сзади не будет. Изображение: Xiaomi

В ранних прототипах смартфона Xiaomi 17 Max был дополнительный экран на задней панели — такой же, как у Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max с их Magic Back Screen. На него можно выводить уведомления, виджеты и использовать как видоискатель при съемке на основную камеру.

Задний экран убрали ради батареи, и это оказалось правильным решением.

В итоге от заднего экрана отказались, и это решение оказалось ключевым для всей концепции смартфона. Освободившееся место Xiaomi отдала под батарею, и именно благодаря этому компромиссу аккумулятор дотянулся до рекордной для смартфонов Xiaomi отметки. Сколько именно — узнаете в разделе про батарею. Это осознанный выбор: либо эффектная фишка на спинке, либо автономность. Xiaomi выбрала второе.

Чем Xiaomi 17 Max отличается от Xiaomi 17

Xiaomi 17 — компактный смартфон, а Xiaomi 17 max будет заметно больше. Изображение: Tech Maiky. Фото.

Xiaomi 17 — компактный смартфон, а Xiaomi 17 max будет заметно больше. Изображение: Tech Maiky

Вопрос «Xiaomi 17 или Xiaomi 17 Max» строится на приоритетах. Базовый Xiaomi 17 — компактный флагман с экраном 6.3 дюйма и тройной камерой по 50 МП. Он продается в России официально и стоит от 84 990 рублей (на AliExpress — гораздо дешевле). Хороший выбор для тех, кому важны размер и удобство в кармане.

Телефон Xiaomi 17 Max — другая история. Экран 6.9 дюйма, основной модуль 200 МП с перископическим телевиком на 3x. Это принципиально другой класс устройства по габаритам и камерной системе. Про камеру Xiaomi 17 Max стоит сказать честно: 200 МП против 50 МП у базовой модели — цифра впечатляющая. Но зум скромнее: около 3x против 5x у Pro-моделей с перископом. Именно поэтому называть Max-версию камерофоном в полном смысле не стоит. Как снимает камера Xiaomi 17 Ultra — там для понимания разницы: Ultra получил принципиально другой подход с более мощным перископом и расширенной оптической системой.

Также стоит упомянуть: камеру под экраном, о которой ходили слухи ранее, в итоге не использовали. По информации инсайдера, технология «вернулась в лабораторию» из-за нерешенных технических проблем. Спереди останется привычное отверстие под фронтальную камеру.

Батарея смартфона Xiaomi 17 Max

У смартфона будет огромная батарея. Изображение: Xiaomi. Фото.

У смартфона будет огромная батарея. Изображение: Xiaomi

Вот ради чего весь разговор. Аккумулятор нового Xiaomi 17 Max рассчитан 8000 мАч. Это рекордная емкость для смартфонов Xiaomi и один из лучших показателей среди флагманов в принципе. Для сравнения: базовый Xiaomi 17 глобальной версии несет 6330 мАч (разница почти в 1700 мАч). Xiaomi 17 Pro Max — 7500 мАч, и Max-версия превосходит его тоже.

8000 мАч — это рекорд линейки.

Именно ради этой батареи и был убран задний экран, о котором говорили выше. Освободившееся пространство в корпусе ушло целиком под аккумулятор. Решение инженерно обоснованное: большой экран 6.9 дюйма и флагманский чип требуют запаса, а 8000 мАч его обеспечивают слихвой. Так что ждем появления этого смартфона на AliExpress, а самую выгодную цену опубликуем в телеграм-канале Сундук Али-Бабы.

Дата выхода Xiaomi 17 Max и цена

По данным инсайдера, дата выхода Xiaomi 17 Max — конец мая 2026 года. Но сразу важная оговорка: речь идет исключительно о китайском рынке. Официальных данных о глобальном релизе нет.

Анонс смартфона ожидается в мае. Изображение: Xiaomi. Фото.

Анонс смартфона ожидается в мае. Изображение: Xiaomi

Цена Xiaomi 17 Max пока неизвестна даже в юанях. Для ориентира: Xiaomi 17 Pro Max в Китае стартовал от 5999 юаней за версию 12/512 ГБ. Если Max-версия окажется в близком диапазоне, это примерно 65 000 — 75 000 рублей за китайскую версию. Но это грубая оценка, а не официальная цена.

Глобальный выход Xiaomi 17 Max под большим вопросом.

Стоит помнить: к тому времени, когда купить Xiaomi 17 Max станет реальной возможностью, на горизонте уже будет следующее поколение. В отдельном материале я подробно рассказывал, чем Xiaomi 18 будет отличаться от Xiaomi 17, и вам обязательно стоит изучить предварительные утечки.

Выйдет ли Xiaomi 17 Max в России

Здесь нужно быть реалистами. Из всей линейки Xiaomi 17 в Россию официально приехали только два смартфона: базовый Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra. Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max так и остались китайскими эксклюзивами. Xiaomi 17 Max в России официально — маловероятный сценарий, если смотреть на этот опыт.

Скорее всего, характеристики Xiaomi 17 Max заинтересуют тех, кто готов заказывать смартфон с AliExpress или через перекупщиков. А это значит: китайская прошивка без Google-сервисов из коробки, отсутствие официальной гарантии и возможные проблемы с частотами связи. Кому имеет смысл следить за этой моделью:

  • тем, кому критически важна автономность и кто готов мириться с китайской прошивкой;
  • любителям больших экранов, использующих смартфон как основное устройство для видео, чтения и навигации;
  • тем, кто уже покупал китайские версии Xiaomi и знает, как поставить глобальную прошивку.

Всем остальным пока разумнее смотреть на Xiaomi 17 или Xiaomi 17 Ultra: официальные продажи, русский язык, Google-сервисы и нормальная гарантия. Если ничего не изменится, телефон Xiaomi 17 Max так и останется интересной, но труднодоступной для российского покупателя моделью.