Что лучше: Galaxy S23 или Galaxy S24. Какой смартфон Samsung купить и почему

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Герман Вологжанин

Прошел почти месяц с момента презентации Galaxy S24. С тех пор цена смартфонов устаканилась, а изменения в новом поколении подкрепились ощущениями тысяч реальных владельцев от эксплуатации устройств. Поэтому сейчас лучшее время, чтобы сравнить Galaxy S23 и Galaxy S24. Чем отличаются флагманы двух последних поколений, какие модели показывают себя лучше, и какой смартфон Samsung стоит купить в 2024 году?

Что лучше: Galaxy S23 или Galaxy S24. Какой смартфон Samsung купить и почему. Galaxy S23 (слева) и Galaxy S24 (справа) очень похожи. Фото: Tech with Benefits. Фото.

Galaxy S23 (слева) и Galaxy S24 (справа) очень похожи. Фото: Tech with Benefits

Сравнение Galaxy S23 и Galaxy S24

Galaxy S24, как и его предшественник, является компактным смартфоном. Внешне разница между моделями не заметна, если не относить к существенным отличиям расположение вспышки и цветовое оформление. Корпус Galaxy S24 чуточку выше Galaxy S23, что объясняется увеличением диагонали экрана на 0.1 дюйма. При этом рамки дисплея нового смартфона стали немного уже.

Сравнение Galaxy S23 и Galaxy S24. У Galaxy S24 (справа) рамки чуть уже. Фото: Tech with Benefits. Фото.

У Galaxy S24 (справа) рамки чуть уже. Фото: Tech with Benefits

Galaxy S23 увереннее лежит в руке, благо его крышка и торцы имеют небольшие закругления. Впрочем, оба смартфона по нынешним меркам считаются компактными, а потому плоские грани новинки не режут ладонь. А все основные отличия Galaxy S23 и Galaxy S24 скрываются в характеристиках.

ХарактеристикиGalaxy S23Galaxy S24
Экран6,1 дюйма, AMOLED (2340х1080), 48-120 Гц6,2 дюйма, AMOLED (2340х1080), 1-120 Гц
Основная камера50 + 12 + 10 МП50 + 12 + 10 МП
Фронтальная камера12 МП12 МП
ПроцессорSnapdragon 8 Gen 2Exynos 2400
Память8/128 или 8/256 ГБ8/128 или 8/256 ГБ
Аккумулятор3900 мАч4000 мАч
Зарядка25 Вт (нет в комплекте)25 Вт (нет в комплекте)
Размеры146.3х70.9×7.6 мм147х70.6×7.6 мм
Вес167 граммов168 граммов
ЦенаОт 61 300 ₽От 73 200 ₽

Купить Galaxy S23

Купить Galaxy S24

Экран Galaxy S24 помимо узких рамок предлагает более гибкую регулировку частоты обновления матрицы и яркость до 2600 нит (1500 нит у S23). Камеры смартфонов с технической точки зрения абсолютно идентичные, но камнем преткновения в любом случае будет процессор. В первом случае используется Snapdragon 8 Gen 2, а во втором — чип собственного производства Samsung Exynos 2400.

Сравнение Galaxy S23 и Galaxy S24. Результаты троттлинг-теста Galaxy S24. Фото: GSMArena Official. Фото.

Результаты троттлинг-теста Galaxy S24. Фото: GSMArena Official

На бумаге процессор Exynos 2400 выглядит мощнее, так как имеет аж 10 ядер и набирает в тесте AnTuTu 1 717 273 балла вместо 1 463 148 у предшественника. На практике заметить разницу в скорости работы невозможно, так как оба флагмана Samsung имеют актуальные стандарты ОЗУ и ПЗУ. Однако при выполнении ресурсоемких задач дает о себе знать троттлинг Exynos 2400. Процессор новой модели теряет до 40-50% производительности под нагрузкой, в то время как Galaxy S23 проседает не более чем на 23%. Так что для игр лучше подходит прошлогодний смартфон, хотя сам по себе гейминг на компактном устройстве — сомнительная затея.

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Разные процессоры сказываются и на обработке фото. Как отмечают коллеги с GSMArena.com, при дневном освещении новый Galaxy S24 выдает чуточку больше контраста, а также лучше обрабатывает снимки с приближением. Но вечером победа на стороне Galaxy S23, пускай разница едва ли будет заметна.

Сравнение Galaxy S23 и Galaxy S24. Смартфоны снимают на плюс-минус одном уровне. Фото: Redskull. Фото.

Смартфоны снимают на плюс-минус одном уровне. Фото: Redskull

Увеличение аккумулятора на 100 мАч предсказуемо почти не сказалось на автономности. Заметный прирост заметен разве что в режиме просмотра видео, где, согласно тестам GSMArena.com, Galaxy S23 продержался 14 часов, а Galaxy S24 — больше 17-ти. Обратная ситуация при совершении звонков: тут побеждает прошлогодний смартфон.

Все, что нужно знать о смартфонах Galaxy S24 в России

С учетом того, что Galaxy S24 дороже Galaxy S23 более чем на 10 тысяч рублей, покупка новинки кажется спорной. А широко анонсированные функции искусственного интеллекта Galaxy AI с апдейтом One UI 6.1 появятся и на предшественнике, но не в полном объеме.

Что лучше Galaxy S23+ или Galaxy S24+

Что лучше Galaxy S23+ или Galaxy S24+. Galaxy S24+ отличается плоскими гранями. Фото: MobileReviewcom. Фото.

Galaxy S24+ отличается плоскими гранями. Фото: MobileReviewcom

Визуальные отличия между Galaxy S23 Plus и Galaxy S24 Plus такие же, как и в случае с компактными моделями. Но, поскольку мы имеем дело с крупными смартфонами, плоские грани Galaxy S24 Plus негативно сказываются на эргономике. Они впиваются в ладонь, если носить устройство без чехла. А вот в плане характеристик Galaxy S24+ дает фору смартфону 2023 года.

ХарактеристикиGalaxy S23+Galaxy S24+
Экран6,6 дюйма, AMOLED (2340х1080), 48-120 Гц6,7 дюйма, AMOLED (3120х1440), 1-120 Гц
Основная камера50 + 12 + 10 МП50 + 12 + 10 МП
Фронтальная камера12 МП12 МП
ПроцессорSnapdragon 8 Gen 2Exynos 2400
Память8/256 или 8/512 ГБ12/256 или 12/512 ГБ
Аккумулятор4700 мАч4900 мАч
Зарядка45 Вт (нет в комплекте)45 Вт (нет в комплекте)
Размеры157.4х75.8×7.6 мм158.5х75.9×7.7 мм
Вес196 граммов197 граммов
ЦенаОт 75 000 ₽От 91 990 ₽

Купить Galaxy S23+

Купить Galaxy S24+

Новинка не только получила более производительный на бумаге процессор, но и экран с увеличенным разрешением. Как бы то ни было, заметить разницу можно только если вглядываться в дисплей. А вот прибавка в яркости (2600 нит вместо 1750 нит) хорошо видна на ярком солнце.

Что лучше Galaxy S23+ или Galaxy S24+. Galaxy S24+ тоже активно теряет производительность под нагрузками. Фото: GSMArena Official. Фото.

Galaxy S24+ тоже активно теряет производительность под нагрузками. Фото: GSMArena Official

В плане производительности мы видим картину, аналогичную Galaxy S23 и Galaxy S24. То есть новый смартфон мощнее, но быстрее теряет производительность, из-за чего более подходящим вариантом для игр и других ресурсоемких задач продолжает оставаться Samsung Galaxy S23 Plus. Та же история с камерой: есть едва заметная разница в цветопередаче, но качественного скачка не произошло.

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В плане автономности лучше себя показывает телефон Galaxy S23+, что, скорее всего, связано с увеличившимся разрешением экрана Galaxy S24+. Подросший на 200 мАч аккумулятор ему не помогает, и модель 2023 года чуточку дольше держит заряд. Принимая во внимание этот факт и текущую цену Galaxy S24 Plus, мы можем сказать, что покупка новинки выглядит не сомнительным, а даже глупым решением.

Чем Galaxy S24 Ultra отличается от Galaxy S23 Ultra

Чем Galaxy S24 Ultra отличается от Galaxy S23 Ultra. Как и младшие модели, Galaxy S24 Ultra (слева) получился более плоским по сравнению с предшественником S23 Ultra. Фото: MobileReviewcom. Фото.

Как и младшие модели, Galaxy S24 Ultra (слева) получился более плоским по сравнению с предшественником S23 Ultra. Фото: MobileReviewcom

В отличие от базовых моделей 2024 года, смартфон Galaxy S24 Ultra на всех рынках получил в свое распоряжение процессор Snapdragon 8 Gen 3. Это делает его сравнение с Galaxy S23 Ultra более интересным, как и то, что новинка обзавелась перископом на 50 МП вместо 10 МП, но с уменьшенной кратностью оптического зума (5x вместо 10x).

ХарактеристикиGalaxy S23 UltraGalaxy S24 Ultra
Экран6,8 дюйма, AMOLED (3080х1080), 1-120 Гц6,8 дюйма, AMOLED (3120х1440), 1-120 Гц
Основная камера200 + 12 + 10 + 10 МП200 + 12 + 10 + 50 МП
Фронтальная камера12 МП12 МП
ПроцессорSnapdragon 8 Gen 2Snapdragon 8 Gen 3
Память8/256, 12/256, 12/512 или 12/1024 ГБ12/256, 12/512 или 12/1024 ГБ
Аккумулятор5000 мАч5000 мАч
Зарядка45 Вт (нет в комплекте)45 Вт (нет в комплекте)
Размеры163.4х78.1×8.9 мм162.3х79×8.6 мм
Вес233 грамма232 грамма
ЦенаОт 83 500 ₽От 114 500 ₽

Купить Galaxy S23 Ultra

Купить Galaxy S24 Ultra

Начнем с железа. Snapdragon 8 Gen 3 мощнее Snapdragon 8 Gen 2 примерно на 30%, но его реализация в Galaxy S24 Ultra вызывает вопросы. Во-первых, в AnTuTu он набирает меньше 1,8 миллиона баллов, хотя устройства на аналогичном чипе почти всегда преодолевают отметку в 2 миллиона. Во-вторых, под нагрузками он теряет 30% мощности. Другое дело, что и Snapdragon 8 Gen 2 в Galaxy S23 Ultra тоже был склонен к троттлингу, а потому новый смартфон демонстрирует небольшой прирост производительности на уровне 16% при сохранении относительной стабильности.

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Главная загвоздка — камера Galaxy S24 Ultra. В новинке решили использовать новый перископ с увеличенным разрешением, но уменьшенной кратностью оптического зума. Как ни странно, это пошло в плюс. Приближение 5x является более вариативным (особенно в сценарии портретов), поскольку переход с 3x на 10x в условиях Galaxy S23 Ultra кажется слишком резким. Плюс ко всему перископ Galaxy S24 Ultra за счет большего размера сенсора и обработки ИИ лучше справляется со снимками с приближением в условиях недостаточного освещения.

Чем Galaxy S24 Ultra отличается от Galaxy S23 Ultra. Несмотря меньшую кратность зума, Galaxy S24 Ultra лучше приближает объект съемки, делая фототографии более детализированными. Фото: ЧЕСТНЫЙ БЛОГ. Фото.

Несмотря меньшую кратность зума, Galaxy S24 Ultra лучше приближает объект съемки, делая фототографии более детализированными. Фото: ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

Автономность смартфонов одинаковая, если верить тесту YouTube-канала TechDroider. И в итоге за 30 тысяч рублей переплаты при покупке Galaxy S24 Ultra мы получаем увеличенную на 16% производительность, немного улучшенную камеру в режиме зума и Galaxy AI. Очень спорно, учитывая, что в скором времени фишки искусственного интеллекта появятся и на прошлогоднем устройстве. Поэтому покупка Galaxy S23 Ultra является более рациональным решением.

Какой смартфон Samsung купить в 2024 году

Отличия между смартфонами Galaxy S23 и Galaxy S24 получились минимальными. В особенности это касается базовых моделей. Если вы ищите компактный смартфон, есть смысл задуматься с целесообразности покупки Galaxy S24 с учетом того, что новая модель сейчас дороже на 12 тысяч рублей. Переплачивать придется только за увеличенную яркость экрана и фишки Galaxy AI в полном объеме, в то время как камеры и производительность останутся на прежнем уровне.

Стоит ли покупать новый Galaxy S23 FE или лучше взять другой смартфон Samsung

При текущих ценах наименее адекватной представляется покупка Galaxy S24 Plus. На момент публикации он дороже Galaxy S23 Ultra, а модель с приставкой Ultra, пускай и прошлогодняя, намного лучше любого «плюса». Соотнося стоимость и характеристики, S23 Ultra можно смело назвать лучшим смартфоном Samsung в 2024 году.

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