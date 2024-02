Что лучше: Galaxy S23 или Galaxy S24. Какой смартфон Samsung купить и почему

Прошел почти месяц с момента презентации Galaxy S24. С тех пор цена смартфонов устаканилась, а изменения в новом поколении подкрепились ощущениями тысяч реальных владельцев от эксплуатации устройств. Поэтому сейчас лучшее время, чтобы сравнить Galaxy S23 и Galaxy S24. Чем отличаются флагманы двух последних поколений, какие модели показывают себя лучше, и какой смартфон Samsung стоит купить в 2024 году?

Сравнение Galaxy S23 и Galaxy S24

Galaxy S24, как и его предшественник, является компактным смартфоном. Внешне разница между моделями не заметна, если не относить к существенным отличиям расположение вспышки и цветовое оформление. Корпус Galaxy S24 чуточку выше Galaxy S23, что объясняется увеличением диагонали экрана на 0.1 дюйма. При этом рамки дисплея нового смартфона стали немного уже.

Galaxy S23 увереннее лежит в руке, благо его крышка и торцы имеют небольшие закругления. Впрочем, оба смартфона по нынешним меркам считаются компактными, а потому плоские грани новинки не режут ладонь. А все основные отличия Galaxy S23 и Galaxy S24 скрываются в характеристиках.

Характеристики Galaxy S23 Galaxy S24 Экран 6,1 дюйма, AMOLED (2340х1080), 48-120 Гц 6,2 дюйма, AMOLED (2340х1080), 1-120 Гц Основная камера 50 + 12 + 10 МП 50 + 12 + 10 МП Фронтальная камера 12 МП 12 МП Процессор Snapdragon 8 Gen 2 Exynos 2400 Память 8/128 или 8/256 ГБ 8/128 или 8/256 ГБ Аккумулятор 3900 мАч 4000 мАч Зарядка 25 Вт (нет в комплекте) 25 Вт (нет в комплекте) Размеры 146.3х70.9×7.6 мм 147х70.6×7.6 мм Вес 167 граммов 168 граммов Цена От 61 300 ₽ От 73 200 ₽

Купить Galaxy S23

Купить Galaxy S24

Экран Galaxy S24 помимо узких рамок предлагает более гибкую регулировку частоты обновления матрицы и яркость до 2600 нит (1500 нит у S23). Камеры смартфонов с технической точки зрения абсолютно идентичные, но камнем преткновения в любом случае будет процессор. В первом случае используется Snapdragon 8 Gen 2, а во втором — чип собственного производства Samsung Exynos 2400.

На бумаге процессор Exynos 2400 выглядит мощнее, так как имеет аж 10 ядер и набирает в тесте AnTuTu 1 717 273 балла вместо 1 463 148 у предшественника. На практике заметить разницу в скорости работы невозможно, так как оба флагмана Samsung имеют актуальные стандарты ОЗУ и ПЗУ. Однако при выполнении ресурсоемких задач дает о себе знать троттлинг Exynos 2400. Процессор новой модели теряет до 40-50% производительности под нагрузкой, в то время как Galaxy S23 проседает не более чем на 23%. Так что для игр лучше подходит прошлогодний смартфон, хотя сам по себе гейминг на компактном устройстве — сомнительная затея.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Разные процессоры сказываются и на обработке фото. Как отмечают коллеги с GSMArena.com, при дневном освещении новый Galaxy S24 выдает чуточку больше контраста, а также лучше обрабатывает снимки с приближением. Но вечером победа на стороне Galaxy S23, пускай разница едва ли будет заметна.

Увеличение аккумулятора на 100 мАч предсказуемо почти не сказалось на автономности. Заметный прирост заметен разве что в режиме просмотра видео, где, согласно тестам GSMArena.com, Galaxy S23 продержался 14 часов, а Galaxy S24 — больше 17-ти. Обратная ситуация при совершении звонков: тут побеждает прошлогодний смартфон.

Все, что нужно знать о смартфонах Galaxy S24 в России

С учетом того, что Galaxy S24 дороже Galaxy S23 более чем на 10 тысяч рублей, покупка новинки кажется спорной. А широко анонсированные функции искусственного интеллекта Galaxy AI с апдейтом One UI 6.1 появятся и на предшественнике, но не в полном объеме.

Что лучше Galaxy S23+ или Galaxy S24+

Визуальные отличия между Galaxy S23 Plus и Galaxy S24 Plus такие же, как и в случае с компактными моделями. Но, поскольку мы имеем дело с крупными смартфонами, плоские грани Galaxy S24 Plus негативно сказываются на эргономике. Они впиваются в ладонь, если носить устройство без чехла. А вот в плане характеристик Galaxy S24+ дает фору смартфону 2023 года.

Характеристики Galaxy S23+ Galaxy S24+ Экран 6,6 дюйма, AMOLED (2340х1080), 48-120 Гц 6,7 дюйма, AMOLED (3120х1440), 1-120 Гц Основная камера 50 + 12 + 10 МП 50 + 12 + 10 МП Фронтальная камера 12 МП 12 МП Процессор Snapdragon 8 Gen 2 Exynos 2400 Память 8/256 или 8/512 ГБ 12/256 или 12/512 ГБ Аккумулятор 4700 мАч 4900 мАч Зарядка 45 Вт (нет в комплекте) 45 Вт (нет в комплекте) Размеры 157.4х75.8×7.6 мм 158.5х75.9×7.7 мм Вес 196 граммов 197 граммов Цена От 75 000 ₽ От 91 990 ₽

Купить Galaxy S23+

Купить Galaxy S24+

Новинка не только получила более производительный на бумаге процессор, но и экран с увеличенным разрешением. Как бы то ни было, заметить разницу можно только если вглядываться в дисплей. А вот прибавка в яркости (2600 нит вместо 1750 нит) хорошо видна на ярком солнце.

В плане производительности мы видим картину, аналогичную Galaxy S23 и Galaxy S24. То есть новый смартфон мощнее, но быстрее теряет производительность, из-за чего более подходящим вариантом для игр и других ресурсоемких задач продолжает оставаться Samsung Galaxy S23 Plus. Та же история с камерой: есть едва заметная разница в цветопередаче, но качественного скачка не произошло.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

В плане автономности лучше себя показывает телефон Galaxy S23+, что, скорее всего, связано с увеличившимся разрешением экрана Galaxy S24+. Подросший на 200 мАч аккумулятор ему не помогает, и модель 2023 года чуточку дольше держит заряд. Принимая во внимание этот факт и текущую цену Galaxy S24 Plus, мы можем сказать, что покупка новинки выглядит не сомнительным, а даже глупым решением.

Чем Galaxy S24 Ultra отличается от Galaxy S23 Ultra

В отличие от базовых моделей 2024 года, смартфон Galaxy S24 Ultra на всех рынках получил в свое распоряжение процессор Snapdragon 8 Gen 3. Это делает его сравнение с Galaxy S23 Ultra более интересным, как и то, что новинка обзавелась перископом на 50 МП вместо 10 МП, но с уменьшенной кратностью оптического зума (5x вместо 10x).

Характеристики Galaxy S23 Ultra Galaxy S24 Ultra Экран 6,8 дюйма, AMOLED (3080х1080), 1-120 Гц 6,8 дюйма, AMOLED (3120х1440), 1-120 Гц Основная камера 200 + 12 + 10 + 10 МП 200 + 12 + 10 + 50 МП Фронтальная камера 12 МП 12 МП Процессор Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 3 Память 8/256, 12/256, 12/512 или 12/1024 ГБ 12/256, 12/512 или 12/1024 ГБ Аккумулятор 5000 мАч 5000 мАч Зарядка 45 Вт (нет в комплекте) 45 Вт (нет в комплекте) Размеры 163.4х78.1×8.9 мм 162.3х79×8.6 мм Вес 233 грамма 232 грамма Цена От 83 500 ₽ От 114 500 ₽

Купить Galaxy S23 Ultra

Купить Galaxy S24 Ultra

Начнем с железа. Snapdragon 8 Gen 3 мощнее Snapdragon 8 Gen 2 примерно на 30%, но его реализация в Galaxy S24 Ultra вызывает вопросы. Во-первых, в AnTuTu он набирает меньше 1,8 миллиона баллов, хотя устройства на аналогичном чипе почти всегда преодолевают отметку в 2 миллиона. Во-вторых, под нагрузками он теряет 30% мощности. Другое дело, что и Snapdragon 8 Gen 2 в Galaxy S23 Ultra тоже был склонен к троттлингу, а потому новый смартфон демонстрирует небольшой прирост производительности на уровне 16% при сохранении относительной стабильности.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Главная загвоздка — камера Galaxy S24 Ultra. В новинке решили использовать новый перископ с увеличенным разрешением, но уменьшенной кратностью оптического зума. Как ни странно, это пошло в плюс. Приближение 5x является более вариативным (особенно в сценарии портретов), поскольку переход с 3x на 10x в условиях Galaxy S23 Ultra кажется слишком резким. Плюс ко всему перископ Galaxy S24 Ultra за счет большего размера сенсора и обработки ИИ лучше справляется со снимками с приближением в условиях недостаточного освещения.

Автономность смартфонов одинаковая, если верить тесту YouTube-канала TechDroider. И в итоге за 30 тысяч рублей переплаты при покупке Galaxy S24 Ultra мы получаем увеличенную на 16% производительность, немного улучшенную камеру в режиме зума и Galaxy AI. Очень спорно, учитывая, что в скором времени фишки искусственного интеллекта появятся и на прошлогоднем устройстве. Поэтому покупка Galaxy S23 Ultra является более рациональным решением.

Какой смартфон Samsung купить в 2024 году

Отличия между смартфонами Galaxy S23 и Galaxy S24 получились минимальными. В особенности это касается базовых моделей. Если вы ищите компактный смартфон, есть смысл задуматься с целесообразности покупки Galaxy S24 с учетом того, что новая модель сейчас дороже на 12 тысяч рублей. Переплачивать придется только за увеличенную яркость экрана и фишки Galaxy AI в полном объеме, в то время как камеры и производительность останутся на прежнем уровне.

Стоит ли покупать новый Galaxy S23 FE или лучше взять другой смартфон Samsung

При текущих ценах наименее адекватной представляется покупка Galaxy S24 Plus. На момент публикации он дороже Galaxy S23 Ultra, а модель с приставкой Ultra, пускай и прошлогодняя, намного лучше любого «плюса». Соотнося стоимость и характеристики, S23 Ultra можно смело назвать лучшим смартфоном Samsung в 2024 году.