Что лучше купить в 2020 году: Galaxy S10 или Galaxy S10 Lite 0

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Иван Кузнецов

Долгое время моду на урезанные версии флагманских смартфонов поддерживали только китайские производители. Во всяком случае, они думали, что поддерживают её, потому что это были вполне себе проходные модели с довольно посредственной начинкой, которая обеспечивала им низкую цену. А единственным, что роднило такие аппараты с флагманами, было идентичное название, сдобренное уточняющей приставкой Lite, чтобы не вызывать путаницу. Придираться тут было особо не к чему, ведь нельзя же было просто взять и выпустить смартфон с топовым железом за вдвое меньшие деньги. Или всё-таки можно?

Samsung привезла в Россию свои первые по-настоящему облегчённые версии флагманских смартфонов

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Несмотря на наличие в модельном ряду смартфона Galaxy S10e, который до некоторых пор исполнял роль доступного флагмана, Samsung пошли ещё дальше и выпустила Galaxy S10 Lite и Note 10 Lite. Начиная с сегодняшнего дни они доступны для покупки в России, а потому нам стало интересно самим разобраться, достойны ли новинки того, чтобы считать их урезанными версиями флагманов и тем более покупать.

Отличия между Galaxy S10 Lite и S10

Galaxy S10 Lite и Note 10 Lite — одного поля ягоды, правда, одна из них более спелая, чем другая

Аппаратная начинка Galaxy S10 Lite довольно близка к классическому Galaxy S10. В основе новинки лежит процессор Snapdragon 855, являющийся аналогом Exynos 9820, которым оснащена оригинальная модель, и 6 ГБ оперативки вместо 8 ГБ. Разница, откровенно говоря, не слишком большая, учитывая, что производительность современных смартфонов уже давно достигла того уровня, когда заметить отличия между флагманом и аппаратов из среднего ценового сегмента в повседневных задачах практически невозможно. Но для кого-то это может стать определяющим фактором, потому что флагманы Samsung на Snapdragon к нам обычно не завозят. Поэтому запишем первый виртуальный плюс на счёт новинки.

Однако в случае Note 10 Lite нужно сделать небольшое уточнение. Во-первых, он работает на базе двухлетнего процессора Exynos 9810, который устанавливался ещё в Galaxy Note 9, а, во-вторых основной модуль его камеры имеет разрешение 12 МП, против 48 МП — у Galaxy S10 Lite. Как следствие, Note 10 Lite стоит на 5 тысяч дешевле, чем S10 Lite, но, несмотря на это, для кого-то может стать менее привлекательным претендентом на покупку.

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Вообще, по Galaxy S10 Lite и Note 10 Lite сложно сказать, что это облегчённые версии оригинальных флагманов. Это выражается и в диагонали дисплеев, которая и у той, и у другой модели равна 6,7 дюймам, и в ёмкости аккумуляторов, которая составляет аж 4500 мАч, что почти на треть больше, чем у классических версий. На практике такой прирост обеспечивает смартфонам 27 часов в режиме разговора против 17 часов у Galaxy S10, которые, скорее всего, выльются в дополнительные пару часов в смешенном цикле использования. Так что здесь тоже плюс уходит новинкам.

Что лучше купить: Galaxy S10 или Galaxy S10 Lite

Но ведь флагман – это не только железо, но и исполнение. С точки зрения дизайна к Galaxy S10 Lite и Note 10 Lite претензий нет. На мой взгляд, новинки выглядят даже интереснее, чем их прототипы хотя бы за счёт оформления основной и фронтальной камер. Задняя выглядит более трендово, чем у классического Galaxy S10, да и дополнительный модуль явно играет новинке на руку. Фронталка же, несмотря на то что производитель просто сместил её к центру, придаёт аппаратам какую-то неповторимую элегантность. Наверное, потому что так, кроме Samsung, не делает пока никто.

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Но остаётся вопрос цены, и именно он, пожалуй, для многих является первостепенным. Всё-таки, каким бы крутым ни был смартфон, если он стоит непомерно дорого, то какой смысл пускать по нему слюни? В случае с Galaxy S10 Lite и Note 10 Lite проблем нет. Первый стоит 44 990 рублей, а второй – 39 990 рублей. И это, на минуточку, в официальной рознице. Тот же Galaxy S10 в классической модификации у серовозов стоит 40 000 рублей. Но, во-первых, чаще всего серые поставки Galaxy S10 идут из Европы, где продаются только аппараты на Exynos, а, во-вторых, приобретая у официалов, вы получаете какую-никакую защиту и два года гарантии по закону. Но поскольку с железом у Note 10 Lite не всё идеально, я бы отдал предпочтение S10 Lite.

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