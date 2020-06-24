Что мы ценим в смартфонах и от чего не готовы отказаться владельцы Google Pixel

Многие пользователи смартфонов не относятся к ним, как просто к средству связи. Есть те, кто выбирает их для того, чтобы пользоваться одной единственной функцией. Для каждого она будет своя, но она, что называется, любимая. Именно поэтому фанаты марки возмущаются, когда им предлагают отказаться от чего-то в новом поколении. В итоге, обновление теряет смысл. С одной стороны, ты получишь более мощный аппарат, а с другой — в нем не будет того, к чему ты так привык. В этой статье мы обсудим то, с чем нам приходится сталкиваться на пути обновлений, что мы любим в наших смартфонах и заодно обратим внимание на то, от чего не хотят отказываться (но может быть придется) пользователи Google Pixel.

На написание этой статьи натолкнул опрос, проведенный одним из западных сайтов, в котором пользователям предложили ответить, готовы ли они отказаться от применения в их смартфонах функции Active Edge.

Это такая функция, которая позволяет производить определенные действия со смартфоном, просто посильнее сжимая его. Силу сдавливания можно настроить, как и функции, которые активируются при таком воздействии. По умолчанию это позволяет вызвать голосового ассистента. Впервые эту функцию применили в смартфонах HTС U11, но кто уже об этом вспомнит. Зато, учитывая отношения Google и HTC, не удивительно, что именно в ”Пикселях”, начиная со второго поколения, появилась такая функция.

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В том опросе 63 процента из примерно одной тысячи проголосовавших не готовы были лишаться такое функции. Такое преимущество нельзя назвать разгромным, но оно довольно показательно. Многие даже высказывались очень резко, хотя с обновлениями у них никто не будет отбирать эту функцию, ее просто не будет в новых смартфонах.

Опрос был проведен на волне слухов о том, что компания может отказаться от применения такой функции в своих будущих смартфонах. Не скажу, что являюсь фанатом смартфонов от Google, но мне нравится, когда у разных моделей есть свои фишки.

Чего мне не хватает в телефонах

Например, несколько лет назад в качестве второго телефона я пользовался iPhone 6s и мне просто безумно в нем нравилась функция 3D Touch. Она позволяла нажимать на экран с разной силой для того, чтобы выполнить разные действия. Например, можно было получить быстрый доступ к функциям приложения.

Так я строил маршрут до дома в Яндекс.Картах, совершал быстрые вызовы через приложение ”Телефон”, запускал удобный курсор, нажимая сильно на клавиатуру, и многое другое. Позже я в течение какого-то времени пользовался iPhone X и был рад, что функцию сохранили, несмотря на смену приоритетов. Теперь, когда я беру в руки любой новый iPhone, мне этой функции очень не хватает.

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Ее заменили на долгое касание, но это совсем не то же самое. Пользоваться именно сильным нажатием было намного приятнее. Это как-то нативнее что ли, чем долгое касание, когда надо выждать секунду или полторы — не знаю, сколько там точно. Многие со мной не согласятся, ведь даже среди фанатов iPhone далеко не все пользовались такой функцией, но мы же говорим о личных предпочтениях.

Именно на личных предпочтениях основаны разочарования людей, которые расстроились по поводу отсутствия в новых телефонах разъема для наушников. Я всегда считал, что он не нужен, но не так давно сам понял, что нужен. Во время самоизоляции мне надо было записать видео для нашего YouTube-канала. Студийного оборудования под рукой не было, но свет, камера и петличка для смартфона у меня есть дома. В итоге я просто не смог найти куда ее подключить, хотя у меня было дома около пяти телефонов, включая Huawei P40 Pro, Honor 30 Pro, Honor 20 Pro и Google Pixel 2 XL. В такие моменты действительно хотелось бы иметь разъем для наушников, но учитывая, сколько места он занимает в корпусе, лучше пусть у меня будет более емкий аккумулятор.

Телефоны со съемным аккумулятором

Не так давно в одной из наших статей я поднимал вопрос, хотели бы вы вернуться к съемным аккумуляторам в смартфонах, и большинство из вас ответили утвердительно. Это полностью подтвердило настроения в нашем Telegram-чате и на других ресурсах.

Получается, что многие не готовы были отказываться от такого блага? Видимо, так, но надо понимать, что это куда более эволюционный подход с точки зрения конструкции, чем отказ от активных граней. Отказ от активных граней не сильно повлияет на итоговую стоимость и не даст существенно преимущества. А вот отказ от съемного аккумулятора позволил сделать смартфон прочнее, тоньше, более защищенными от воды и менее скрипучими.

Если не считать это эволюционным развитием, то что тогда считать? В этом случае можно вообще перевести смартфоны на пальчиковые батарейки. Если помните, примерно такие блоки и были в ”трубках” прошлых лет.

От чего вы не готовы отказать в своем смартфоне

Я привел свое мнение, мнение пользователей Google Pixel и мнение большинства наших читателей. В конце было бы очень интересно услышать мнение каждого из вас. Просто напишите в комментариях, от какой функции вашего смартфона вы не хотели бы отказываться. Еще лучше будет, если она эксклюзивная, вроде активных граней у Google Pixel.

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Не обязательно давать развернутый ответ — просто поделитесь, что важно и ценно именно для вас. Возможно, мы все задумаемся и станем больше ценить те функции, которые есть в наших устройствах. А может и производители задумаются, узнав ваше мнение (они нас читают, судя по тому, как их PR-службы реагируют на критику в статьях), и сделают выводы о том, что надо убирать из смартфона, а что нет.