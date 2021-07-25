Что ни в коем случае нельзя делать со старыми телефонами

Вопрос, что делать со старым смартфоном, для многих даже не стоит. Одни сливают свой прежний аппарат на вторичке, другие передают его по наследству детям или более возрастным родственникам, а третьи просто собирают коллекцию из всех своих телефонов, — если говорить образно, — пряча их под стекло. Тем не менее, бывают и такие, кто додумывается выбросить свой старый смартфон. А ведь делать этого нельзя ни в коем случае.

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Выбрасывать старый – впрочем, как и новый – смартфон просто в мусорку вместе с остальными отходами вроде пищевых категорически нельзя. Компоненты, из которых состоят современные устройства, представляют опасность для живой природы и людей, которые могут с ними взаимодействовать. Поэтому их принято утилизировать особым образом.

Что делать со старым смартфоном

Ну, вдумайтесь сами: из чего состоят современные смартфоны? Это стекло, пластик, полимеры и редкоземельные металлы. Пока мы пользуемся нашими устройствами, они не причиняют нам никакого вреда, но стоит им начать разлагаться, как могут начаться проблемы:

Пластик разлагается десятки, если не сотни лет;

Полимеры загрязняют почву, в которую попадают;

Редкоземельные металлы, которые не возвращаются обратно производителю, вынуждают его разрабатывать новые месторождения;

Стекло образует осколки, если его разбить, которые могут повредить животным и людям.

Как обновление Android изменит камеры старых смартфонов Samsung

Так что логично, что со смартфонами нужно обходиться совершенно не так. А как? Самый логичный способ найти им новое применение. Тем более что вариантов применения целая масса. Правда, подойдут они в основном тем устройствам, которые всё ещё работают. Потому что для нерабочих аппаратов существует другой путь. Но о нём чуть ниже.

Превратите телефон в видеорегистратор. Хорошая камера и специальное ПО позволят вам сэкономить на покупке настоящего видеорегистратора и оправдают наличие старого смартфона.

Недавно Samsung выпустила специальное обновление для старых смартфонов, которое позволяет использовать их в роли радионяни или средства управления умным домом.

Старый телефон – особенно, если он поддерживает 4G – вполне может исполнять роль Wi-Fi-роутера. Недавно мой коллега Иван Герасимов как раз рассказывал о том, как использует свой смартфон именно в этом качестве.

Сломался телефон. Что с ним делать

Ну, а что делать, если смартфон совсем дряхлый и пользоваться им либо невозможно, потому что он сломался, либо нет никакого желания? Логичный выход – сдать телефон на утилизацию. Такую возможность предлагают не только производители, но и многие торговые сети. Откройте сайт М.Видео или Эльдорадо, перейдите в раздел утилизации и ознакомьтесь с условиями.

Многие магазины предлагают бесплатно вывезти у вас старую технику – будь это телефон, планшет, компьютер или целый холодильник. Более того, чаще всего за участие в программе утилизации вам дадут какой-нибудь купон или промокод на скидку, которые вы сможете применить при следующей покупке. Так что, не навредив природе, вы ещё и получите какую-никакую выгоду.

Мы даже не заметили, как смартфоны на Android стали такими крутыми

Кстати, я в своё время скинул таким макаром около 5 тысяч рублей на покупке своего Honor View 20. Если не ошибаюсь, обычная цена смартфона была в районе 25 тысяч рублей, я принёс в М.Видео старый никому не нужный аппарат, чей производитель уже давно ушёл с рынка, и получил купон. Затем я вручил этот купон продавцу и оплатил товар по скидочной цене. Получилось очень выгодно.

Я понимаю, что большинству из вас наплевать на природу. Но, давайте рассуждать логически: какой резон выбрасывать старый смартфон – даже если он уже не работает, — если можно не выбрасывать его, а найти ему более удачное и выгодное для вас самих применение? На мой взгляд, куда лучше либо продать его на Авито, выручив за него какие-то копейки, либо сдать по утилизации в одну из торговых сетей. Так что включайте голову. Это полезно.