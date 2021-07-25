Что ни в коем случае нельзя делать со старыми телефонами

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Иван Кузнецов 0

Вопрос, что делать со старым смартфоном, для многих даже не стоит. Одни сливают свой прежний аппарат на вторичке, другие передают его по наследству детям или более возрастным родственникам, а третьи просто собирают коллекцию из всех своих телефонов, — если говорить образно, — пряча их под стекло. Тем не менее, бывают и такие, кто додумывается выбросить свой старый смартфон. А ведь делать этого нельзя ни в коем случае.

Старые телефоны

Ни в коем случае не выбрасывайте старые телефоны

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Выбрасывать старый – впрочем, как и новый – смартфон просто в мусорку вместе с остальными отходами вроде пищевых категорически нельзя. Компоненты, из которых состоят современные устройства, представляют опасность для живой природы и людей, которые могут с ними взаимодействовать. Поэтому их принято утилизировать особым образом.

Что делать со старым смартфоном

Galaxy

Старому смартфону можно найти очень полезное применение

Ну, вдумайтесь сами: из чего состоят современные смартфоны? Это стекло, пластик, полимеры и редкоземельные металлы. Пока мы пользуемся нашими устройствами, они не причиняют нам никакого вреда, но стоит им начать разлагаться, как могут начаться проблемы:

  • Пластик разлагается десятки, если не сотни лет;
  • Полимеры загрязняют почву, в которую попадают;
  • Редкоземельные металлы, которые не возвращаются обратно производителю, вынуждают его разрабатывать новые месторождения;
  • Стекло образует осколки, если его разбить, которые могут повредить животным и людям.

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Так что логично, что со смартфонами нужно обходиться совершенно не так. А как? Самый логичный способ найти им новое применение. Тем более что вариантов применения целая масса. Правда, подойдут они в основном тем устройствам, которые всё ещё работают. Потому что для нерабочих аппаратов существует другой путь. Но о нём чуть ниже.

Сломался телефон. Что с ним делать

Утилизация

Старый смартфон — если он не работает — можно утилизировать

Ну, а что делать, если смартфон совсем дряхлый и пользоваться им либо невозможно, потому что он сломался, либо нет никакого желания? Логичный выход – сдать телефон на утилизацию. Такую возможность предлагают не только производители, но и многие торговые сети. Откройте сайт М.Видео или Эльдорадо, перейдите в раздел утилизации и ознакомьтесь с условиями.

Многие магазины предлагают бесплатно вывезти у вас старую технику – будь это телефон, планшет, компьютер или целый холодильник. Более того, чаще всего за участие в программе утилизации вам дадут какой-нибудь купон или промокод на скидку, которые вы сможете применить при следующей покупке. Так что, не навредив природе, вы ещё и получите какую-никакую выгоду.

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Кстати, я в своё время скинул таким макаром около 5 тысяч рублей на покупке своего Honor View 20. Если не ошибаюсь, обычная цена смартфона была в районе 25 тысяч рублей, я принёс в М.Видео старый никому не нужный аппарат, чей производитель уже давно ушёл с рынка, и получил купон. Затем я вручил этот купон продавцу и оплатил товар по скидочной цене. Получилось очень выгодно.

Я понимаю, что большинству из вас наплевать на природу. Но, давайте рассуждать логически: какой резон выбрасывать старый смартфон – даже если он уже не работает, — если можно не выбрасывать его, а найти ему более удачное и выгодное для вас самих применение? На мой взгляд, куда лучше либо продать его на Авито, выручив за него какие-то копейки, либо сдать по утилизации в одну из торговых сетей. Так что включайте голову. Это полезно.

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