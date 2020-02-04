Когда-то BlackBerry являлась самой популярной компанией, производящей смартфоны в премиальном сегменте, однако те времена уже в прошлом, и очень жаль. До выхода iPhone смартфоны BlackBerry считались самыми лучшими и премиальными в вопросе качества. Компания предлагала своим потребителям устройства с полноценной qwerty-клавиатурой, чего другие производители или не могли предложить или же предлагали не такие привлекательные варианты.

Не так давно BlackBerry объявила о прекращении сотрудничества с TCL, которая занималась производством и проектированием смартфонов данного бренда на базе операционной системы Android. Продажи устройств прекратятся 31 августа 2020 года. В данном материале мы рассмотрим, чем BlackBerry привлекала потребителей в прошлом, и как она докатилась до того состояния, в котором находится сегодня.

Перед этим мы изучим официальное письмо, которое было опубликовано в Twitter-аккаунте BlackBerry:

Когда TCL Communication анонсировала в декабре 2016 года, что BlackBerry вступает вместе с TCL в сотрудничество в вопросах технологий для создания новых современных BlackBerry-смартфонов доступных по всему миру, мы были очень вдохновлены и рады принять такой вызов. Наша серия Key-смартфонов, начиная с KeyOne, была высоко оценена сообществом BlackBerry. Не только аппаратное обеспечение, созданное и произведённое компанией TCL Communication, сделало эти телефоны отличными, но также высокая безопасность и программные особенности, которые предлагала компания BlackBerry Limited. Поддержка BlackBerry Limited была важным элементом в предоставлении устройств, таких как BlackBerry KeyOne, Motion, Key2, и мы рады, что сотрудничали с ними последние несколько лет по данным проектам.

BlackBerry также заявила, что компания прекратит продажу аппаратов 31 августа. У TCL не будет прав на проектирование, разработку и продажу смартфонов BlackBerry. А владельцам устройств компании не стоит беспокоиться, так как TCL будет поддерживать телефоны, уже вышедшие на рынок, до 31 августа 2022 года.

Ещё в 2009 году BlackBerry назвали самой быстрорастущей компанией в мире, однако сегодня это пример того, как быстро меняются технологии. BlackBerry считалась лидером в области премиальных телефонов и занимала место Apple. Когда вышел первый iPhone, в BlackBerry считали его не конкурентом, и в этом заключалась их ошибка.

Позже компания занималась выпуском телефонов на операционной системе BlackBerry 10 — это была неплохая альтернатива Android с интересными жестами, которые сегодня так популярны. Однако данная операционная система не предлагала адекватного магазина приложений, что делало использование устройств BlackBerry не совсем приятным и актуальным.

Всё это время телефоны BlackBerry считались скорее бизнес-решениями, и целевая аудитория в этом сегменте, конечно, не так велика, как случай с iPhone. Возможно, именно поэтому компании не удалось удержаться на плаву даже при условии, что в бизнес сегменте она предлагала достаточно интересные и качественные решения в том числе вопросе программного обеспечения, безопасности данных.

Позже — в сотрудничестве с TCL — BlackBerry решилась всё-таки выпустить смартфоны на базе операционной системы Android (первым стал Priv), и многие тогда подумали, что у компании есть шанс на возрождение, но очевидно, что даже Android не помог ей встать на ноги. Компания предлагала как сенсорное устройство, так и телефоны с QWERTY-клавиатурой. Самым популярным телефоном на базе операционной системы Android от BlackBerry является KeyOne. За год компании удалось продать 850 тысяч этих устройств, и для BlackBerry, конечно, это довольно большие цифры. Но если брать масштабы всего рынка, то это довольно скромные показатели.

К слову, не так давно глава BlackBerry высказался негативно в адрес складных устройств. Возможно, такая позиция канадской компании также является причиной их провальных продаж.

Мне очень жаль, что всё заканчивается именно так, потому что телефоны BlackBerry на Android казались неплохим предложением и выглядели достаточно премиально, интересно. Они были непохожи на всё то, что нам предлагают остальные производители. Они отличались от китайских телефонов со своими небрежными разноцветными задними крышками. Смартфоны BlackBerry были строгими и премиальными с качественными материалами.

В России можно купить BlackBerry Key2 LE в пластиковом корпусе всего за 35000 руб. Это не такая уж и большая сумма, если учитывать, что он имеет все программные особенности, связанные с устройствами канадского производителя, к тому же он работает на процессоре Snapdragon, имеет неплохой дисплей с диагональю 4.5 дюйма, неплохие камеры, аккумулятор на 3000 мАч. Да, возможно, он не сможет конкурировать с телефонами от китайцев за те же деньги, но где ещё вы найдете настолько самобытное и необычное устройство? С BlackBerry вы будете выделяться даже на фоне владельцев iPhone.

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Что же мы имеем в конечном итоге? А имеем мы, очевидно, ситуацию, когда рынок теряет разнообразие. Если посмотреть на то, что нам предлагают сегодня Android производители, можно понять, что перед нами однотипные и скучные телефоны. Даже сейчас, используя Xiaomi, я понимаю, что это скучный гаджет. Он похож на все остальные устройства. Когда-то мы лишились аппаратов на Windows Phone, и сегодня мы лишаемся ещё и BlackBerry. Что будет дальше, сказать сложно, но то, что рынок становится менее разнообразным, это очевидно.

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