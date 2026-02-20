Что такое бюджетный смартфон, и чем он отличается от обычного

Выбирая себе смартфон, мы часто сталкиваемся с незнакомыми для себя определениями. Есть, например, флагманы — передовые устройства, демонстрирующие главные достижения на рынке. Но параллельно с ними существуют бюджетные смартфоны. А это что за «зверь»? Связан ли он с каким-то бюджетом, или за этим определением стоит банальная принадлежность к ценовому сегменту? Давайте разбираться.
Что значит бюджетный смартфон
Бюджетный смартфон — это синоним недорогого смартфона. Так его стали называть, исходя из финансовой логики. Бюджетный — значит, рациональный смартфон, рассчитанный под ограниченный бюджет покупателя.
При этом вопрос о том, сколько стоит бюджетный смартфон, является довольно сложным. Цены постоянно меняются, а стоимость того или иного устройства сильно отличается от места покупки. Чтобы определить примерные рамки, предлагаем разбить бюджетные телефоны на несколько категорий:
- Ультрабюджетные (до 10 000 ₽). Самые дешевые смартфоны с максимально урезанными характеристиками.
- Бюджетные (до 20 000 ₽). Недорогие смартфоны для тех, кто не хочет много тратить, но при этом не желает страдать.
- Среднебюджетные (до 30 000 ₽). Пограничный вариант смартфона между бюджетным решением и представителем крепкого среднего класса.
Таким образом, цена бюджетного смартфона сегодня варьируется в рамках 10-20 тысяч рублей. Это та сумма, за которую можно приобрести недорогое, но в то же время сносное устройство на несколько лет стабильной работы.
Особенности бюджетных смартфонов
Как и любой другой, бюджетный смартфон умеет фотографировать, выходить в интернет и выполнять все остальные привычные задачи. Классификация в этом смысле ни на что не влияет. Другое дело — качество выполнения своей работы. На фоне более дорогих смартфонов бюджетный:
- использует дешевые материалы корпуса (пластик);
- имеет экран более низкого качества;
- хуже фотографирует;
- в целом, работает медленнее;
- лишен передовых функций (беспроводная зарядка, eSIM и так далее).
То есть никакой критической разницы между бюджетным и обычным смартфоном нет. Просто более доступное устройство по всем параметрам немного, но уступает более дорогому.
ТОП бюджетных смартфонов 2026 года
Бюджетные телефоны — это тот сегмент рынка, где требуется максимально глубокое изучение характеристик. Ведь недорогие устройства заставляют нас идти на компромиссы, и порой они бывают слишком серьезными. Чтобы не ошибиться, предлагаем рассмотреть следующие модели:
- POCO M7. Смартфон до 10000 рублей с большим аккумулятором на 7000 мАч, который долго прослужит верой и правдой.
- realme C85. Бюджетный смартфон в крепком корпусе с отличным балансом цены и характеристик.
- HONOR 400 Lite. Недорогой и стильный телефон с классным дисплеем и неплохим наполнением за свои деньги.
- REDMI Note 15. Новинка Xiaomi, способная стать хитом продаж за счет своего имени и классной начинки с камерой на 108 МП.
Есть ли компромиссы в этих смартфонах? Безусловно. Но с учетом своей текущей цены эти бюджетные модели как никогда лучше подходят для тех, кто не хочет тратить много денег.