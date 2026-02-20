Что такое бюджетный смартфон, и чем он отличается от обычного

Герман Вологжанин

Выбирая себе смартфон, мы часто сталкиваемся с незнакомыми для себя определениями. Есть, например, флагманы — передовые устройства, демонстрирующие главные достижения на рынке. Но параллельно с ними существуют бюджетные смартфоны. А это что за «зверь»? Связан ли он с каким-то бюджетом, или за этим определением стоит банальная принадлежность к ценовому сегменту? Давайте разбираться.

Что такое бюджетный смартфон, и чем он отличается от обычного. Кому и зачем нужны бюджетные смартфоны? Изображение: Tech Spurt. Фото.

Кому и зачем нужны бюджетные смартфоны? Изображение: Tech Spurt

Что значит бюджетный смартфон

Бюджетный смартфон — это синоним недорогого смартфона. Так его стали называть, исходя из финансовой логики. Бюджетный — значит, рациональный смартфон, рассчитанный под ограниченный бюджет покупателя.

При этом вопрос о том, сколько стоит бюджетный смартфон, является довольно сложным. Цены постоянно меняются, а стоимость того или иного устройства сильно отличается от места покупки. Чтобы определить примерные рамки, предлагаем разбить бюджетные телефоны на несколько категорий:

  • Ультрабюджетные (до 10 000 ₽). Самые дешевые смартфоны с максимально урезанными характеристиками.
  • Бюджетные (до 20 000 ₽). Недорогие смартфоны для тех, кто не хочет много тратить, но при этом не желает страдать.
  • Среднебюджетные (до 30 000 ₽). Пограничный вариант смартфона между бюджетным решением и представителем крепкого среднего класса.

Таким образом, цена бюджетного смартфона сегодня варьируется в рамках 10-20 тысяч рублей. Это та сумма, за которую можно приобрести недорогое, но в то же время сносное устройство на несколько лет стабильной работы.

Особенности бюджетных смартфонов

Особенности бюджетных смартфонов. Как правило, именно слабая камера делает бюджетный смартфон бюджетным. Изображение: POCO. Фото.

Как правило, именно слабая камера делает бюджетный смартфон бюджетным. Изображение: POCO

Как и любой другой, бюджетный смартфон умеет фотографировать, выходить в интернет и выполнять все остальные привычные задачи. Классификация в этом смысле ни на что не влияет. Другое дело — качество выполнения своей работы. На фоне более дорогих смартфонов бюджетный:

  • использует дешевые материалы корпуса (пластик);
  • имеет экран более низкого качества;
  • хуже фотографирует;
  • в целом, работает медленнее;
  • лишен передовых функций (беспроводная зарядка, eSIM и так далее).

То есть никакой критической разницы между бюджетным и обычным смартфоном нет. Просто более доступное устройство по всем параметрам немного, но уступает более дорогому.

ТОП бюджетных смартфонов 2026 года

Бюджетные телефоны — это тот сегмент рынка, где требуется максимально глубокое изучение характеристик. Ведь недорогие устройства заставляют нас идти на компромиссы, и порой они бывают слишком серьезными. Чтобы не ошибиться, предлагаем рассмотреть следующие модели:

  • POCO M7. Смартфон до 10000 рублей с большим аккумулятором на 7000 мАч, который долго прослужит верой и правдой.
  • realme C85. Бюджетный смартфон в крепком корпусе с отличным балансом цены и характеристик.
  • HONOR 400 Lite. Недорогой и стильный телефон с классным дисплеем и неплохим наполнением за свои деньги.
  • REDMI Note 15. Новинка Xiaomi, способная стать хитом продаж за счет своего имени и классной начинки с камерой на 108 МП.

Есть ли компромиссы в этих смартфонах? Безусловно. Но с учетом своей текущей цены эти бюджетные модели как никогда лучше подходят для тех, кто не хочет тратить много денег.

Как семья Дональда Трампа заскамила покупателей смартфона Trump Phone

Став 47-м президентом США, Дональд Трамп практически сразу начал капитализировать свое влияние. Начал американский лидер с криптовалюты $TRUMP, успевшей просесть на 75% с момента своего запуска, продолжил жонглированием пошлин ради заработка своих друзей на колебаниях фондового рынка, а 16 июня 2025 года компания The Trump Organization (принадлежит сыновьям президента США) представила смартфон Trump Phone под лозунгом «Make America Great Again».

Читать далее
Самый брутальный смартфон для настоящего мужика. Обзор огромного Oscal Tank 1

Когда впервые взял в руки Oscal Tank 1, первое ощущение было неоднозначным. Он просто огромный. Весит примерно 640 граммов, по размеру в разы больше iPhone Pro Max, внешне выглядит так, что его можно кидать в стену, если её надо сломать… Я понимал, что вряд ли его можно назвать устройством на каждый день, но это не недостаток, а особенность, к которой можно привыкнуть, но, забегая вперед, скажу, что на каждый день я бы себе такой и не купил. Вот только у меня готовилось мотопутешествие, в котором всегда есть проблемы с зарядкой смартфона из-за постоянной работы навигатора и музыки, и поиска сети. Поэтому появление именно такого тестового образца оказалось как никогда кстати. А что из этого получилось, я сейчас и расскажу.

Читать далее
Почему WhatsApp просит создать ключ доступа, и как его сделать на Android

В конце октября из сообщений СМИ стало известно, что в России начали ограничивать получение SMS от WhatsApp и Telegram. И, хотя с проблемой столкнулись далеко не все, ее потенциальное влияние сложно переоценить: без одноразового кода нельзя войти в мессенджер. Сейчас каждый пользователь рискует потерять всю переписку, просто поменяв телефон, ведь для входа ему нужно получить SMS. В этой связи иностранные мессенджеры стараются защитить данные пользователь. Так, Telegram призывает подключить почту, а его главный конкурент — создать ключ доступа WhatsApp.

Читать далее
