Что такое флагман среди смартфонов на Android

  2. Темы
  3. Смартфоны
Герман Вологжанин

Рынок смартфонов богат огромным количеством разных моделей, и для удобства их принято ранжировать на категории. Одна из самых интересных среди них — флагманы на Android. Мы часто встречаем это слово в обзорах, но что оно под собой скрывает? Что значит флагман, и чем такой смартфон отличается от всех прочих? В этом материале разберемся в особенностях наименее востребованной и вместе с тем наиболее интересной категории мобильных устройств.

Что такое флагман среди смартфонов на Android. Флагман — это самый крутой смартфон. Изображение: gsmarena.com. Фото.

Флагман — это самый крутой смартфон. Изображение: gsmarena.com

Что значит телефон флагман

Флагман — это самый технологически продвинутый смартфон в линейке производителя. Вместе с тем он является и самым дорогим, из-за чего подобные устройства являются нишевыми и не пользуются большим спросом.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

В целом, смартфон флагман решает те же задачи, что и обычная модель, позволяя фотографировать, выходить в интернет и общаться посредством привычной телефонии. Однако все это он делает намного лучше за счет более продвинутых характеристик.

Характеристики флагмана на Android

От обычного смартфона флагман отличают материалы корпуса: если недорогие модели выполнены из пластика, то представители премиум-класса — из стекла и металла. Также у флагманов передовые характеристики:

  • Экран. Это всегда матрица AMOLED с более высокой яркостью и поддержкой энергосберегающей технологии LTPO.
  • Камера. Флагман получает крупные и разнообразные сенсоры, включая телеобъектив для оптического приближения объекта съемки.
  • Процессор. Всегда самый мощный чипсет Qualcomm (Snapdragon 8 Elite Gen 5) или MediaTek (Dimensity 9500) последнего поколения, но некоторые производители используют собственные решения: Exynos (Samsung), Tensor (Google), Kirin (HUAWEI).
  • Передовые технологии. Флагманы поддерживают беспроводную зарядку, оснащаются ультразвуковым сканером отпечатков и продвинутыми функциями искусственного интеллекта.

При этом смартфон смартфону рознь. Зачастую производители используют слово «флагман» в маркетинговых целях, чтобы подчеркнуть высокий статус своего продукта. Однако в сравнении с конкурентами он может быть хуже.

Сколько стоит флагман на Android

Сколько стоит флагман на Android. В зависимости от времени и места покупки цена может отличаться. Фото.

В зависимости от времени и места покупки цена может отличаться

Цена флагманов выше стоимости обычных смартфонов, и она напрямую зависит от следующих факторов:

  • бренд устройства;
  • год выпуска;
  • место покупки.

Как правило, в зависимости от приведенных выше факторов флагманы стоят 50-200 тысяч рублей. Настолько большой разброс объясняется тем, что через несколько месяцев после старта продаж стоимость устройств премиум-сегмента падает из-за низкого спроса. Поэтому с покупкой флагманов лучше не торопиться, выверенно поджидая нужный момент.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Лучшие флагманы смартфонов 2025 года

Производители смартфонов ежегодно выпускают флагманы, в связи с чем новые модели постоянно приходят на смену старым. По состоянию на момент публикации материала, лучшими флагманами можно назвать:

Они предлагают оптимальное соотношение цена/характеристики, благодаря чему их можно приобрести за 50-80 тысяч рублей, что сравнительно недорого для устройства премиум-класса.

Теги
Новости по теме
Двухфакторная аутентификация больше не поможет: новый вирус для Андроид подменяет проверочные коды из SMS
Когда выйдет HONOR Magic 8 и каким он будет
Глобальная версия Xiaomi 17 будет хуже китайской, и вот почему
Лонгриды для вас
Представлены народные смартфоны Xiaomi 15T с камерой от дорогих флагманов и режимом рации

Сегодня в Мюнхене состоялась презентация Xiaomi 15T — народных флагманов для тех, кто не может себе позволить Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Ultra, но хочет получить премиальный смартфон с классной камерой и мощным процессором. В новом поколении Xiaomi не только установила более современные чипсеты, но и кардинальным образом преобразила камеры, а еще представила фирменную технологию звонков в условиях, когда ограничено действие мобильной связи. Очень актуально для России, не так ли?

Читать далее
DOOGEE S200 Max — защищенный смартфон, который работает там, где твой сяоми даже не включится

DOOGEE представила новый флагман в линейке защищённых смартфонов — S200 Max. Это устройство для тех, кто ценит автономность, прочность и необычный дизайн. Новинка получила аккумулятор на 22 000 мАч, два мощных фонарика, уникальный квадратный дисплей на задней панели и полную защиту от внешних воздействий. Такой смартфон подойдёт и для тяжёлой работы, и для путешествий, и для экстремального отдыха.

Читать далее
Какие функции получат смарт-часы Samsung после выхода One UI 8 Watch

Несмотря на то, что до летней презентации Galaxy Unpacked 2025 остается больше недели, компания Samsung уже сейчас подробно рассказала про обновление One UI 8 Watch — специальной версии оболочки для смарт-часов. Наследуя общий со смартфонами и планшетами дизайн-код, она работает иначе и предлагает совершенно иной набор функций. Дата выхода One UI 8 Watch, список нововведений и поддерживаемых устройств — все это вы найдете в нашем материале.

Читать далее
Новости партнеров
Автомобили какого цвета чаще попадают в аварии: пугающая статистика
Автомобили какого цвета чаще попадают в аварии: пугающая статистика
iPhone просит обновить способ оплаты и не открывает подписки в App Store. Что делать?
iPhone просит обновить способ оплаты и не открывает подписки в App Store. Что делать?
Представитель биржи Bitget не видит причин для сезона альткоинов в этом цикле роста криптовалют. Почему?
Представитель биржи Bitget не видит причин для сезона альткоинов в этом цикле роста криптовалют. Почему?