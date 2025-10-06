Что такое флагман среди смартфонов на Android

Рынок смартфонов богат огромным количеством разных моделей, и для удобства их принято ранжировать на категории. Одна из самых интересных среди них — флагманы на Android. Мы часто встречаем это слово в обзорах, но что оно под собой скрывает? Что значит флагман, и чем такой смартфон отличается от всех прочих? В этом материале разберемся в особенностях наименее востребованной и вместе с тем наиболее интересной категории мобильных устройств.

Что значит телефон флагман

Флагман — это самый технологически продвинутый смартфон в линейке производителя. Вместе с тем он является и самым дорогим, из-за чего подобные устройства являются нишевыми и не пользуются большим спросом.

В целом, смартфон флагман решает те же задачи, что и обычная модель, позволяя фотографировать, выходить в интернет и общаться посредством привычной телефонии. Однако все это он делает намного лучше за счет более продвинутых характеристик.

Характеристики флагмана на Android

От обычного смартфона флагман отличают материалы корпуса: если недорогие модели выполнены из пластика, то представители премиум-класса — из стекла и металла. Также у флагманов передовые характеристики:

Экран. Это всегда матрица AMOLED с более высокой яркостью и поддержкой энергосберегающей технологии LTPO.

Камера. Флагман получает крупные и разнообразные сенсоры, включая телеобъектив для оптического приближения объекта съемки.

Процессор. Всегда самый мощный чипсет Qualcomm (Snapdragon 8 Elite Gen 5) или MediaTek (Dimensity 9500) последнего поколения, но некоторые производители используют собственные решения: Exynos (Samsung), Tensor (Google), Kirin (HUAWEI).

Передовые технологии. Флагманы поддерживают беспроводную зарядку, оснащаются ультразвуковым сканером отпечатков и продвинутыми функциями искусственного интеллекта.

При этом смартфон смартфону рознь. Зачастую производители используют слово «флагман» в маркетинговых целях, чтобы подчеркнуть высокий статус своего продукта. Однако в сравнении с конкурентами он может быть хуже.

Сколько стоит флагман на Android

Цена флагманов выше стоимости обычных смартфонов, и она напрямую зависит от следующих факторов:

бренд устройства;

год выпуска;

место покупки.

Как правило, в зависимости от приведенных выше факторов флагманы стоят 50-200 тысяч рублей. Настолько большой разброс объясняется тем, что через несколько месяцев после старта продаж стоимость устройств премиум-сегмента падает из-за низкого спроса. Поэтому с покупкой флагманов лучше не торопиться, выверенно поджидая нужный момент.

Лучшие флагманы смартфонов 2025 года

Производители смартфонов ежегодно выпускают флагманы, в связи с чем новые модели постоянно приходят на смену старым. По состоянию на момент публикации материала, лучшими флагманами можно назвать:

Они предлагают оптимальное соотношение цена/характеристики, благодаря чему их можно приобрести за 50-80 тысяч рублей, что сравнительно недорого для устройства премиум-класса.