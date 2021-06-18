Что ты такое?! Samsung придумала складной смартфон с поворотной камерой

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Артем Сутягин 0

Иногда производители техники придумывают самые фантастические вещи. Часть из них постепенно перестает вызывать удивление и становится чем-то обыденным. Другие наоборот — даже не начинают производиться. Но именно они толкают дизайн и технологии вперед. Это как концептуальные автомобили или высокая мода — не на каждый день, но показывает видение будущего конкретным дизайнером. В мире смартфонов такие ноу-хау часто патентуются, чтобы никто другой не воспользовался потенциально перспективной идеей. То есть ее или готовят к производству, или просто откладывают на всякий случай. Сейчас у нас есть очередное такое творение от Samsung, патент на которое получила компания. Давайте посмотрим, как она решила еще улучшить складной смартфон.

Samsung

Складной телефон станет еще более «подвижным».

Новый патент Samsung

Согласно новому патенту, поданному в WIPO, Samsung работает над дизайном складного телефона с вращающимся модулем камеры. Обнаруженный MySmartPrice патент, опубликованный на этой неделе, демонстрирует потенциальную разработку Samsung для решения проблем с размещением камеры, присущих конструкции складных телефонов.

Что должно быть в Samsung Galaxy Z Fold 3.

Телефон с поворотной камерой

Согласно чертежам, вытянутый модуль, расположенный в верхнем углу телефона, поворачивается на 180 градусов, обращаясь к экрану или задней части. Корпус камеры может делать это автоматически с помощью датчика, определяющего ориентацию устройства. В сложенном состоянии камеры должны быть направлены назад. В разложенном состоянии камера должна поворачиваться к пользователю. Samsung также демонстрирует, что пользователь может управлять положением камеры с помощью программного переключателя. Такая конструкция позволит складному телефону делать селфи или обычные снимки с помощью одного и того же массива камер.

Samsung не новичок в дизайне камер двойного назначения. Недавно компания запатентовала систему камеры, которая выдвигается из корпуса телефона. В Galaxy A80 также есть откидной модуль, который служит для создания фронтальных или обычных снимков.

Смартфон

Так может выглядеть раскладушка с поворотной камерой.

Зачем нужна поворотная камера

Преимущества такой конструкции в складном телефоне тоже очевидны. Например, это позволит Samsung установить только один основной массив камер. Galaxy Z Fold 2 оснащен камерой для селфи и еще тремя основными задними камерами. Так получается не только дороже, но и места в корпусе требуется существенно больше. Это даже позволит говорить о возможном увеличении размера батареи. Собственно, это первое, что делают производители, когда у них получается на чем-то сэкономить.

Другие компании тоже экспериментируют с подобными конструкциями. Например, Xiaomi, имеет несколько патентов на вращающиеся камеры, хотя они и не устанавливаются на складные телефоны.

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Интересно получается, что складной телефон, который и так является довольно хрупкой конструкцией, теперь может стать еще более подверженным повреждениям. Это может привести к появлению большего количества потенциальных точек отказа на устройствах, и без того требующих более бережного обращения. Несмотря на то, что долговечность складных телефонов улучшилась с момента дебюта Galaxy Fold, это все еще может вызывать беспокойство у потенциальных покупателей.

Samsung

Камера будет поворачиваться сама или по воле пользователя.

Когда выйдет складной телефон с поворотной камерой

Учитывая дату публикации патента, Samsung может активно развивать это изобретение. Однако неясно, увидим ли мы когда-нибудь его дебют в составе складного устройства для конечного потребителя. Одно ясно почти на 100% — мы не увидим такое решение в Galaxy Z Fold 3. Никогда не было такого, чтобы от патента до готового продукта прошла всего пара месяцев.

Любую конструкцию надо доработать, привести в порядок и просто убедиться в надежности — на это требуются месяцы и годы. Патенты же выдаются заранее, когда готовые образцы уже есть, но их еще надо изучать и доводить до коммерческой готовности.

Samsung

Хотели бы такой телефон?

А может быть мы и вовсе не увидим подобное решение в составе смартфонов Samsung. Может быть компания просто решит, что это не нужно или не надежно. Зато, если кто-то другой решит сделать что-то подобное, ему придется платить отчисления, и Samsung в любом случае окажется в плюсе.

Пока же просто интересно, что такие идеи вообще приходят в голову инженерам. Какими бы безумными они не были, мы видим, что они действительно стараются сделать свои продукты еще лучше. А заодно получаем пищу для размышлений и понимаем, какого развития гаджетов нам бы хотелось или не хотелось.

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