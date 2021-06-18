Что ты такое?! Samsung придумала складной смартфон с поворотной камерой

Иногда производители техники придумывают самые фантастические вещи. Часть из них постепенно перестает вызывать удивление и становится чем-то обыденным. Другие наоборот — даже не начинают производиться. Но именно они толкают дизайн и технологии вперед. Это как концептуальные автомобили или высокая мода — не на каждый день, но показывает видение будущего конкретным дизайнером. В мире смартфонов такие ноу-хау часто патентуются, чтобы никто другой не воспользовался потенциально перспективной идеей. То есть ее или готовят к производству, или просто откладывают на всякий случай. Сейчас у нас есть очередное такое творение от Samsung, патент на которое получила компания. Давайте посмотрим, как она решила еще улучшить складной смартфон.

Новый патент Samsung

Согласно новому патенту, поданному в WIPO, Samsung работает над дизайном складного телефона с вращающимся модулем камеры. Обнаруженный MySmartPrice патент, опубликованный на этой неделе, демонстрирует потенциальную разработку Samsung для решения проблем с размещением камеры, присущих конструкции складных телефонов.

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Телефон с поворотной камерой

Согласно чертежам, вытянутый модуль, расположенный в верхнем углу телефона, поворачивается на 180 градусов, обращаясь к экрану или задней части. Корпус камеры может делать это автоматически с помощью датчика, определяющего ориентацию устройства. В сложенном состоянии камеры должны быть направлены назад. В разложенном состоянии камера должна поворачиваться к пользователю. Samsung также демонстрирует, что пользователь может управлять положением камеры с помощью программного переключателя. Такая конструкция позволит складному телефону делать селфи или обычные снимки с помощью одного и того же массива камер.

Samsung не новичок в дизайне камер двойного назначения. Недавно компания запатентовала систему камеры, которая выдвигается из корпуса телефона. В Galaxy A80 также есть откидной модуль, который служит для создания фронтальных или обычных снимков.

Зачем нужна поворотная камера

Преимущества такой конструкции в складном телефоне тоже очевидны. Например, это позволит Samsung установить только один основной массив камер. Galaxy Z Fold 2 оснащен камерой для селфи и еще тремя основными задними камерами. Так получается не только дороже, но и места в корпусе требуется существенно больше. Это даже позволит говорить о возможном увеличении размера батареи. Собственно, это первое, что делают производители, когда у них получается на чем-то сэкономить.

Другие компании тоже экспериментируют с подобными конструкциями. Например, Xiaomi, имеет несколько патентов на вращающиеся камеры, хотя они и не устанавливаются на складные телефоны.

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Интересно получается, что складной телефон, который и так является довольно хрупкой конструкцией, теперь может стать еще более подверженным повреждениям. Это может привести к появлению большего количества потенциальных точек отказа на устройствах, и без того требующих более бережного обращения. Несмотря на то, что долговечность складных телефонов улучшилась с момента дебюта Galaxy Fold, это все еще может вызывать беспокойство у потенциальных покупателей.

Когда выйдет складной телефон с поворотной камерой

Учитывая дату публикации патента, Samsung может активно развивать это изобретение. Однако неясно, увидим ли мы когда-нибудь его дебют в составе складного устройства для конечного потребителя. Одно ясно почти на 100% — мы не увидим такое решение в Galaxy Z Fold 3. Никогда не было такого, чтобы от патента до готового продукта прошла всего пара месяцев.

Любую конструкцию надо доработать, привести в порядок и просто убедиться в надежности — на это требуются месяцы и годы. Патенты же выдаются заранее, когда готовые образцы уже есть, но их еще надо изучать и доводить до коммерческой готовности.

А может быть мы и вовсе не увидим подобное решение в составе смартфонов Samsung. Может быть компания просто решит, что это не нужно или не надежно. Зато, если кто-то другой решит сделать что-то подобное, ему придется платить отчисления, и Samsung в любом случае окажется в плюсе.

Пока же просто интересно, что такие идеи вообще приходят в голову инженерам. Какими бы безумными они не были, мы видим, что они действительно стараются сделать свои продукты еще лучше. А заодно получаем пищу для размышлений и понимаем, какого развития гаджетов нам бы хотелось или не хотелось.