Что за смартфон vivo X200T готовится выйти в 2026 году, и появится ли недорогой камерофон vivo в России

Вероятно, поверив в успех серии X300 на международном рынке, компания vivo решила выпустить еще один новый смартфон флагманского уровня. Причем он должен пополнить не свежую линейку флагманов, а прошлогоднюю. Так, надежный информатор Абишек Ядав опубликовал рекламные постеры смартфона vivo X200T, о котором еще несколько дней назад не было известно буквально ничего. Но внезапно он стал одной из самых ожидаемых новинок бренда за пределами Китая.

Характеристики vivo X200T

По данным информатора, телефон vivo X200T станет глобальной версией выпущенного еще прошлой весной в Китае vivo X200s. То есть перед нами будет флагман, занимающий промежуточное место между X200 и X300.

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Как известно, vivo X300 — компактный смартфон. Но vivo X200T станет привычной «лопатой» с плоским экраном на 6.67 дюйма. А внутри окажутся характеристики того самого промежуточного флагмана.

Характеристики vivo X200T Экран 6.67 дюйма, AMOLED (2800х1260), 120 Гц Основная камера 50 (OIS) + 50 + 50 (OIS) МП Фронтальная камера 32 МП Процессор Dimensity 9400+ Аккумулятор 6200 мАч Зарядка 90 Вт (проводная)

40 Вт (беспроводная)

От vivo X300 новый vivo X200T отличается не только размерами, но и более сдержанными характеристиками. Экран здесь не поддерживает технологию LTPO, основная камера имеет сенсор меньшего размера, а порт USB-C не способен выводить картинку на внешний монитор из-за ограничений стандарта USB 2.0.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Когда выйдет vivo X200T

Как сообщает инсайдер Абишек Ядав, дата выхода vivo X200T состоится во второй половине месяца, а точнее — уже 17 января. И представлен он будет на территории Индии, где его цена составит порядка 50-55 тысяч рупий (44-48 тысяч рублей).

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Увы, о релизе vivo X200T в России ничего не сообщается. Вероятно, смартфон останется эксклюзивом для индийского рынка, но его точно можно будет приобрести на маркетплейсах. Вопрос только в том, а стоит ли? Ведь цены vivo X300 совсем не кусаются.