Что за смартфон vivo X200T готовится выйти в 2026 году, и появится ли недорогой камерофон vivo в России

  2. Темы
  3. Смартфоны
Герман Вологжанин

Вероятно, поверив в успех серии X300 на международном рынке, компания vivo решила выпустить еще один новый смартфон флагманского уровня. Причем он должен пополнить не свежую линейку флагманов, а прошлогоднюю. Так, надежный информатор Абишек Ядав опубликовал рекламные постеры смартфона vivo X200T, о котором еще несколько дней назад не было известно буквально ничего. Но внезапно он стал одной из самых ожидаемых новинок бренда за пределами Китая.

Что за смартфон vivo X200T готовится выйти в 2026 году, и появится ли недорогой камерофон vivo в России. Готовимся встретить новый флагман vivo на глобальном рынке. Изображение: TechXReviews. Фото.

Готовимся встретить новый флагман vivo на глобальном рынке. Изображение: TechXReviews

Характеристики vivo X200T

По данным информатора, телефон vivo X200T станет глобальной версией выпущенного еще прошлой весной в Китае vivo X200s. То есть перед нами будет флагман, занимающий промежуточное место между X200 и X300.

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Как известно, vivo X300 — компактный смартфон. Но vivo X200T станет привычной «лопатой» с плоским экраном на 6.67 дюйма. А внутри окажутся характеристики того самого промежуточного флагмана.

Характеристикиvivo X200T
Экран6.67 дюйма, AMOLED (2800х1260), 120 Гц
Основная камера50 (OIS) + 50 + 50 (OIS) МП
Фронтальная камера32 МП
ПроцессорDimensity 9400+
Аккумулятор6200 мАч
Зарядка90 Вт (проводная)
40 Вт (беспроводная)

От vivo X300 новый vivo X200T отличается не только размерами, но и более сдержанными характеристиками. Экран здесь не поддерживает технологию LTPO, основная камера имеет сенсор меньшего размера, а порт USB-C не способен выводить картинку на внешний монитор из-за ограничений стандарта USB 2.0.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Когда выйдет vivo X200T

Когда выйдет vivo X200T. Смартфон готовится выйти в Индии. Изображение: vivo. Фото.

Смартфон готовится выйти в Индии. Изображение: vivo

Как сообщает инсайдер Абишек Ядав, дата выхода vivo X200T состоится во второй половине месяца, а точнее — уже 17 января. И представлен он будет на территории Индии, где его цена составит порядка 50-55 тысяч рупий (44-48 тысяч рублей).

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Увы, о релизе vivo X200T в России ничего не сообщается. Вероятно, смартфон останется эксклюзивом для индийского рынка, но его точно можно будет приобрести на маркетплейсах. Вопрос только в том, а стоит ли? Ведь цены vivo X300 совсем не кусаются.

Теги
Новости по теме
Какой аккумулятор нужен смартфону в 2026 году
Xiaomi делает смартфон с батареей на 10000 мАч в тонком корпусе. Он выйдет уже в 2026 году
Xiaomi начала резко повышать цены на смартфоны. Сколько они теперь стоят, и когда их лучше покупать
Лонгриды для вас
Как проверить смартфон по IMEI и для чего это нужно

У каждого смартфона есть IMEI — уникальный идентификационный номер мобильного устройства. Как правило, у современных моделей их два по количеству поддерживаемых SIM-карт. Оба представляют собой 15-значный код, по которому можно многое узнать об устройстве. В этом тексте выясним, для чего нужна проверка IMEI, что с ее помощью можно узнать, и как ее выполнить. Пошаговая инструкция — далее в материале.

Читать далее
Почему самые крутые смартфоны Xiaomi не продаются в России

Каждый год компания Xiaomi выпускает сотни разных смартфонов. Причем далеко не все из них добираются до российских прилавков, несмотря на большую популярность бренда. Так, у нас до сих пор не представлена линейка Fold, а Xiaomi 17 Pro с крутой фишкой в лице второго экрана, вероятно, останется эксклюзивом для китайского рынка. Но почему подобное вообще происходит? Что мешает продавать действительно крутые смартфоны Xiaomi в России?

Читать далее
Действует ли гарантия на смартфоны vivo с AliExpress. Официальный ответ

В этом году смартфоны vivo внезапно появились на AliExpress. Причем речь идет не о китайских версиях, которые встречались и раньше в мелких магазинах, а о модификациях ЕАС (РСТ), специально предназначенных для рынка России. Все они имеют глобальную поддержку и поддерживают полный спектр диапазонов частот. Но как насчет гарантии vivo в России, если вы вдруг решили заказать на AliExpress?

Читать далее
Новости партнеров
Считаете, что мир стал злее? Наука говорит об обратном
Считаете, что мир стал злее? Наука говорит об обратном
Виталик Бутерин сравнил блокчейн Ethereum с Linux. Что общего у этих систем?
Виталик Бутерин сравнил блокчейн Ethereum с Linux. Что общего у этих систем?
Что за сериал &#171;Очень странные дела&#187;, почему о нем все говорят и где его смотреть бесплатно
Что за сериал «Очень странные дела», почему о нем все говорят и где его смотреть бесплатно