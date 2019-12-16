Когда в начале 2019 года на рынке стали появляться первые смартфоны с поддержкой 5G, они стоили очень дорого. Поэтому производители, полагая, что такие аппараты практически не будут пользоваться популярностью, сильно ограничили их тираж. Так и случилось. Ведь платить дополнительные 200-300 долларов только для того, чтобы опробовать высокоскоростной интернет, согласится не каждый, даже если есть реальная возможность подключить такой тариф. Но так было до тех пор, пока на рынок 5G-смартфонов не пришли китайские производители, которые перевернули его с ног на голову.

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За всё время существования рынка 5G-смартфонов которому только-только исполнился один год, цены на нём успели обрушиться в несколько раз. Первым коммерческим аппаратом с поддержкой сетей пятого поколения принято считать Galaxy S10 5G. Его оценили в 1300 долларов в США и 1249 евро – в Европе. Конечно, Xiaomi Mi Mix 3 5G был представлен ещё в декабре 2018-го, однако, во-первых, он появился в продаже значительно позже, а, во-вторых, вышел настолько ограниченным тиражом, что учитывать его было бессмысленно. Поэтому за эталон будет взят именно флагман Samsung.

Почему 5G-смартфоны такие дорогие

Несмотря на то что с начала 2019 года смартфоны с поддержкой 5G выходили практически каждый месяц, заметное снижение их цен произошло только этим летом, когда в игру включились китайцы. К примеру, в июле Huawei представила свой первый коммерческий аппарат, совместимый с сетями пятого поколения. Им оказался флагманский Huawei Mate 20 X 5G. Его оценили в 888 долларов, что хоть и не тянет на бюджетный уровень, всяко доступнее 1300-долларового Galaxy S10 5G. Затем был ZTE Axon 10 Pro 5G, который оценили ещё дешевле – всего в 715 долларов.

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Ещё одно значимое падение цен произошло в августе стараниями китайской компании Vivo. Она представила самый дешёвый на тот момент 5G-смартфон iQOO Pro 5G, который установил новый рекорд доступности благодаря цене в 544 доллара. Скорее всего, вы о нём ничего не слышали, но факт остаётся фактом — дешевле смартфона с поддержкой сетей пятого поколения на тот момента не было. Ну, а потом пошло по накатанной: в ноябре Lenovo представила Lenovo Z6 Pro 5G за 470 долларов, а в декабре был анонсирован Redmi K30 5G за 284 доллара.

Самый дешёвый смартфон с 5G

Казалось бы, абсолютным рекордсменом по состоянию на декабрь 2019 года является Redmi K30 5G, но, во-первых, его продажи начнутся только в первом квартале 2020-го года, а, во-вторых, прямо сейчас в продаже присутствует Xiaomi Mi Mix 3 5G. Он не только обладает поддержкой сетей пятого поколения, но и, в отличие от K30 5G, обладает флагманским железом при цене в те же 280 долларов, за которые его можно найти на AliExpress. Шутка ли – получить смартфон на Snapdragon 855 дешевле чем за 18 тысяч рублей. Ведь далеко не каждый флагман из Китая сегодня стоит таких денег, не говоря уже об устройствах с поддержкой 5G.

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Получается, что всего за год цены на Android-смартфоны с 5G упали больше чем в четыре раза. Это довольно пугающая динамика, которая будет продолжаться и впредь. Ведь уже в следующем году Honor обещает наладить выпуск аппаратов с поддержкой сетей пятого поколения дешевле 150 долларов. Боюсь себе представить, что будет с Apple, когда это произойдёт. Ведь в Купертино планируют к выходу новый iPhone с 5G, который будет оценён примерно в 1100 долларов. Колоссальная разница, если вдуматься, которая очевидно не пойдёт американцам на пользу.