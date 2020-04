Да не бомбит у меня: Google придумала, как затроллить Huawei

Отсутствие сервисов Google в новых смартфонах Huawei – это реальная проблема. Именно из-за неё количество желающих покупать их в последнее время сильно поубавилось, ведь мало кто захочет мучиться с APK-файлами нужных приложений, которых банально нет в AppGallery, не говоря уже о перебоях с уведомлениями, которые могут не приходить из-за несовместимости большей части софта с Huawei Mobile Services. Однако китайцы не сдаются и прикладывают максимум усилий, чтобы добиться полной автономии от Google, день за днём совершенствуя собственные службы. Понятное дело, что этого не мог не заметить поисковый гигант.

Google начала требовать от производителей смартфонов, которые покупают у неё лицензию и официально поддерживают Google Mobile Services, писать об этом на упаковке. Первым аппаратом, чей производитель исполнил новое требование, стал Xiaomi Mi 10 Pro. Теперь на коробке, в которой он поставляется в продажу, красуется гордая надпись “with easy access to the Google apps you use most”, что в переводе на русский язык означает «с лёгким доступом к приложениям Google, которыми вы пользуетесь чаще всего».

Можно было подумать, что это инициатива самой Xiaomi, которая решила таким образом указать потребителям на то, что её фирменные смартфоны, в отличие от аппаратов Huawei, сервисы Google поддерживают из коробки, но, как оказалось впоследствии, всё было совершенно не так. По словам официальных представителей Xiaomi, с такой инициативой выступила сама Google, которая сочла, что надписи “Powered by Android”, которая появляется на загрузочном экране, будет недостаточно, а потому решила восполнить пробел.

Мы заметили, что в интернете активно обсуждают упаковку мобильного телефона Xiaomi Mi 10 Pro для международного рынка. Во избежание недоразумений считаем нужным прояснить следующее: Экземпляр упаковки, который фигурирует на фотографиях, был разработан в соответствии с соглашением о сотрудничестве с нашими партнёрами аналогично надписям “power by android” при включении Android-смартфонов и “intel inside” при включении компьютеров.

Поскольку срок действия предыдущей версии соглашения между Xiaomi и нашими партнёрами истёк, Xiaomi становится первым производителем, который заключил новое соглашение о сотрудничестве и выпустил новый продукт в продажу в том виде, в котором требует соглашение.

Мы надеемся, что все мировые производители мобильных телефонов смогут беспрепятственно сотрудничать со всеми партнёрами для создания более богатой экосистемы.

Совершенно очевидно, что Google решила заставить производителей указывать совместимость их смартфонов с Google Mobile Services на упаковках именно из-за Huawei, тем более что новая инициатива действительно имеет практический смысл. Ведь из-за того, что многие потребители даже понятия не имеют о том, что аппараты Huawei и Honor не работают со службами поискового гиганта, они оказываются вынуждены либо продолжать пользоваться ими либо возвращать их назад в магазин, что в свою очередь приводит к потерям торговых сетей и самой Huawei, которой приходится переупаковывать возвращённые устройства заново.

Другое дело, как всё это выглядит. Даже если Google изначально рассчитывала на то, что надпись о совместимости будет служить исключительно информативной цели, на деле вышло так, что теперь многие искренне верят в то, что поисковый гигант просто троллит Huawei, при этом загребая жар чужими руками. Ведь у непосвящённого человека — а таких, надо сказать, большинство — практически наверняка создастся впечатление, что это не Google, а сами производители насмехаются над своим менее удачливым конкурентом, лишённым доступа к Google Mobile Services.