Да вы с ума сошли! Почему новый смартфон Sony стоит 200 тысяч рублей

Сколько должен стоить флагманский смартфон? Ну, сегодня считается нормой просить за топовый аппарат 60-70 тысяч рублей. Не то чтобы я считал, что это дёшево, просто существуют ещё более дорогостоящие модели, на фоне которых цена устройств из сегмента 800-1000 долларов выглядит более-менее приемлемой. Тем более что и переплачивать обычно предлагается только за какие-то супер-продвинутые, но малоприменимые в реальном использовании фишки вроде лидара, 100-кратного зума и т.д. Но одно дело, когда у тебя просят 100 тысяч, и совершенно другое, когда 200.

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Sony представила свой новый смартфон Xperia Pro, оценив его в 2500 долларов, которые у нас после валютных преобразований и накидывания НДС спокойно превращаются в 200 тысяч рублей. Несмотря на то что модель имеет в своём названии индекс Pro, заявленная производителем цена – это весьма нетипичное явление для рынка даже наиболее продвинутых устройств. Таких денег, к слову, стоят складные смартфоны вроде Galaxy Z Fold 2 и Huawei Mate Xs. Но в случае с Sony мы имеем дело с обычным с виду моноблоком. Так за что же тут 200 тысяч?

Характеристики Xperia Pro

Ключевая особенность Xperia Pro заключается в его предназначении. Sony заявляет, что смартфон можно использовать в качестве внешнего монитора для камер. Для этого его снабдили портами USB-C и MicroHDMI, через которые аппарат подключается к съёмочному оборудованию. На выходе вся конструкция должна выглядеть примерно так, как на изображении выше.

В принципе, иметь 6,5-дюймовый экран с высоким разрешением в качестве видоискателя, — штука весьма полезная, особенно для видеографов. Другое дело, что за эти деньги можно купить уже профессиональный монитор.

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Только в этом случае мы получим большой экран с вменяемой диагональю, разрешением, поддержкой продвинутых стандартом цветопередачи и т.д. Я уже не говорю о том, что стоит Xperia Pro неоправданно дорого как для своих возможностей.

С точки зрения аппаратных характеристик смартфон абсолютно безынтересен:

Процессор: Snapdragon 865

Память: 12/128 ГБ

Дисплей: OLED, Ultra HD+

Камера: тройная

Аккумулятор: 4000 мА*ч

Поддержка 5G: есть

Зачем нужен Sony Xperia Pro

Как видите, тут мы имеем вполне себе стандартное сочетание спецификаций, который сложно назвать выдающимся. Таким набором оснащались флагманы прошлого года. Вот только оценивались они не в 2500 долларов, а максимум в 1000. В конце концов, платить дополнительные 1500 долларов за поддержку microHDMI и способность подключаться к камере совершенно неоправданно.

Нет, выглядит Xperia Pro очень необычно как для смартфонов 2021 модельного года. Мне нравятся рубленые грани, лаконичное оформление камеры, которая не отвлекает вас от оценивания самого аппарата, а также обилие управляющих клавиш на корпусе. Однако внешняя привлекательность сильно подрывает технологичность устройства. Корпус даёт слишком толстые рамки по краям экрана, из-за чего создаётся ощущение, что смартфон на самом деле старше, чем он есть на самом деле.

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Честно сказать, я вообще не понимаю, зачем и, самое главное, кому нужен Xperia Pro. С одной стороны, можно сказать, что это чисто профессиональная штука и те, кому надо, поймут. Но, с другой, одно мало вяжется с другим, потому что в первую очередь это всё-таки смартфон. Я бы ещё понял, если производитель предложил бы топовую камеру с поддержкой продвинутых режимов фото- и видеосъёмки. Но вместо этого нам подсовывают разъём microHDMI и предлагают подключать смартфон к фотоаппарату, заплатив за это 200 тысяч рублей. Короче, дичь.