Дата выхода глобальной версии OnePlus 15 раскрыта. Смартфон из нанокерамики едет в Россию

После анонса флагманских процессоров MediaTek и Qualcomm на рынке смартфонов традиционно начинается новый сезон. В Китае уже показали Xiaomi 17 Pro — топовые смартфоны с двумя экранами, которые, впрочем, не доедут до России официально. Другое дело — OnePlus 15. Новый флагман суббренда OPPO будет продаваться во всем мире, и его глобальная версия выйдет намного раньше обычного: ждать 2026 года не придется.

Каким будет OnePlus 15

Производитель уже анонсировал смартфон OnePlus 15 в социальных сетях, опубликовав трейлер, который раскрывает особенности дизайна новинки и материалов ее корпуса. Впервые для реализации рамы будет использоваться нанокерамическое покрытие. По словам OnePlus, оно прочнее алюминия и даже титана.

Внешне OnePlus 15 будет напоминать представленный несколькими месяцами ранее компакт OnePlus 13T (13s), но получит поистине флагманские характеристики без компромиссов:

AMOLED-экран с частотой обновления 165 Гц;

процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5;

тройная камера с оптическим зумом;

аккумулятор на 7000 мАч.

При этом компания пообещала сделать все возможное, чтобы сделать смартфон OnePlus 15 доступным. Он точно не будет дороже своего предшественника OnePlus 13, и есть небольшая вероятность его удешевления.

Дата выхода OnePlus 15

Главный вопрос — когда выйдет OnePlus 15. Сама компания не раскрывает дату анонса, но, судя по опубликованным фото новинки, фанаты сходятся во мнении, что смартфон должны показать 27 октября в Китае — именно эта дата изображена на рекламных картинках. Однако официального подтверждения данной информации нет.

В то же время дата выхода глобальной версии OnePlus 15 с высокой долей вероятности состоится 13 ноября, о чем сообщают отраслевые источники. В этот день релиз должен произойти одновременно в Индии, Евросоюзе и США. Очевидно, что глобалку мы увидим и на российских маркетплейсах, включая Ozon, где бренд представлен официально.