В то время как почти все китайские бренды представили свои актуальные флагманы, Samsung выдерживает паузу со своей линейкой смартфонов Galaxy S26. Причем задержка вызвана не только с тем, что корейцы обычно анонсируют свои новинки после Нового года, но и со сложностями технического характера. В частности, сообщается, что Samsung отказалась от модели с приставкой «Edge». Но вместе с тем стала известна дата выхода Galaxy S26, а также цена новинки.

Дата выхода и цена Galaxy S26 раскрыты. Когда и сколько придется заплатить за новый Samsung? Вероятный дизайн Galaxy S26 Ultra. Изображение: ventsmagazine.co.uk. Фото.

Вероятный дизайн Galaxy S26 Ultra. Изображение: ventsmagazine.co.uk

Когда выйдет Galaxy S26

Samsung традиционно анонсирует свои флагманы в январе. Но на этот раз все пошло не по плану. Мало того, что скромная статистика продаж Galaxy S25 Edge вынудила корейцев отказаться от выпуска тонкого смартфона, так еще прямо под Новый год рынок «подарил» всем резкое подорожание памяти.

Читайте также: каким будет Galaxy S26

По данным авторитетного инсайдера Эвана Бласса, Samsung пришлось немного отложить выпуск своих флагманов. И, как сообщает источник, презентация Galaxy S26 состоится 25 февраля 2026 года. На месяц позже обычного.

При этом старт продаж Galaxy S26 намечен на начало марта 2026 года. Вероятно, в те же даты смартфон начнет продаваться в России, где флагманы Samsung традиционно представлены широко.

Сколько будет стоить Galaxy S26

Отдельного внимания заслуживает цена Galaxy S26. Подорожание памяти неминуемо скажется на стоимости устройства. С учетом того, что Samsung решила сделать базовой версией вариант на 12/256 ГБ, корейские источники прогнозируют рост цены на 30-60 долларов (от 2 500 ₽ до 5000 ₽).

Однако цена Galaxy S26 в России вряд ли увеличится, поскольку за время, прошедшее с момента выхода прошлогоднего флагмана, рубль заметно укрепился по отношению к доллару. Если курс продолжит оставаться стабильным, новый смартфон должны продавать за 99 990 ₽ в официальной рознице, и цена, очевидно, сильно просядет за следующие несколько месяцев.

Новые Samsung получат камеру, как у Galaxy S9, и это хорошо

Современные смартфоны постоянно совершенствуют фотовозможности, и одной из перспективных разработок может стать возвращение переменной диафрагмы в камеры Samsung. Эта технология, впервые представленная в Galaxy S9 в 2018 году, может получить вторую жизнь в будущих флагманах южнокорейского производителя. Такая технология уже не первый год применяется некоторыми другими производителями, но южнокорейская компания решила вернуться к предложенной ранее технологии именно сейчас.

Samsung представила доступный флагман Galaxy S25 FE. Кому подойдет смартфон и сколько будет стоить в России

Сегодня, 4 сентября, Samsung выпустила Galaxy S25 FE - очередную слегка упрощенную версию флагмана 2025 года. В прошлом было много слухов о том, что компания хочет избавиться от этой линейки, но в итоге его решили сохранить из-за растущего с каждым годом среднебюджетного сегмента. Характеристики Galaxy S25 FE утекли в сеть задолго до выхода смартфона и совпали с тем, какой получилась новинка на самом деле. Смотрим на новый смартфон Samsung уже сейчас.

Samsung Browser положит конец хаосу вкладок. Как это будет работать

Бета-версия приложения Samsung Internet Browser получила новую функцию под названием "Настройки автозакрытия". Включение этой настройки позволяет приложению закрывать неиспользуемые вкладки автоматически. Пользователи могут выбрать очистку неактивных вкладок через заданное количество дней или позволить искусственному интеллекту решать, следует ли закрыть вкладку. Не знаю, как у вас, а у меня копятся сотни складок, которые приходится закрывать вручную, а найти что-то в них бывает очень не просто. И зачем тогда их копить в таком количестве.

Многие компании с криптовалютными резервами могут исчезнуть в 2026 году. Почему?
Нашли способ бесплатно пользоваться ChatGPT Plus в течение года
Что смотреть в 2026 году: топ самых ожидаемых фильмов