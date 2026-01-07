Дата выхода и цена Galaxy S26 раскрыты. Когда и сколько придется заплатить за новый Samsung?

В то время как почти все китайские бренды представили свои актуальные флагманы, Samsung выдерживает паузу со своей линейкой смартфонов Galaxy S26. Причем задержка вызвана не только с тем, что корейцы обычно анонсируют свои новинки после Нового года, но и со сложностями технического характера. В частности, сообщается, что Samsung отказалась от модели с приставкой «Edge». Но вместе с тем стала известна дата выхода Galaxy S26, а также цена новинки.

Когда выйдет Galaxy S26

Samsung традиционно анонсирует свои флагманы в январе. Но на этот раз все пошло не по плану. Мало того, что скромная статистика продаж Galaxy S25 Edge вынудила корейцев отказаться от выпуска тонкого смартфона, так еще прямо под Новый год рынок «подарил» всем резкое подорожание памяти.

Читайте также: каким будет Galaxy S26

По данным авторитетного инсайдера Эвана Бласса, Samsung пришлось немного отложить выпуск своих флагманов. И, как сообщает источник, презентация Galaxy S26 состоится 25 февраля 2026 года. На месяц позже обычного.

При этом старт продаж Galaxy S26 намечен на начало марта 2026 года. Вероятно, в те же даты смартфон начнет продаваться в России, где флагманы Samsung традиционно представлены широко.

Сколько будет стоить Galaxy S26

Отдельного внимания заслуживает цена Galaxy S26. Подорожание памяти неминуемо скажется на стоимости устройства. С учетом того, что Samsung решила сделать базовой версией вариант на 12/256 ГБ, корейские источники прогнозируют рост цены на 30-60 долларов (от 2 500 ₽ до 5000 ₽).

Однако цена Galaxy S26 в России вряд ли увеличится, поскольку за время, прошедшее с момента выхода прошлогоднего флагмана, рубль заметно укрепился по отношению к доллару. Если курс продолжит оставаться стабильным, новый смартфон должны продавать за 99 990 ₽ в официальной рознице, и цена, очевидно, сильно просядет за следующие несколько месяцев.