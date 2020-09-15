Дату презентации нового Google Pixel подтвердили официально. Что нам покажут?

Как говорится, не ищите закономерностей среди случайностей. Вчера Samsung объявила о том, что у нее скоро будет презентация. В этот же день подобная информация просочилась от Xiaomi, правда, это было на уровне слухов. И третьим среди тех, кто в понедельник объявил о презентации, стала компания Google. В итоге, они выделились на фоне друг друга, показав, что они тоже могут, а заодно попиарили себя накануне большой презентации Apple, которая может принести миру новый iPhone и/или другие гаджеты. Но, как я уже говорил, не будем искать намеренных совпадений, а просто обсудим, что же нам покажут. На этот раз поговорим про Google. Остальных мы уже обсудили, а iPhone оставим коллегам с AppleInsider.ru

Сентябрьская презентация Google

В понедельник вечером (по московскому времени) компания Google разослала прессе приглашения на свое новое мероприятие. Это мероприятие будет посвящено гаджетам и состоится оно 30 сентября 2020 года в 22:00 по московскому времени (14:00 по восточному времени).

Это мероприятие мы уже давно ждали и примерно понимаем, что на нем покажут. Скорее всего, мы увидим как минимум два новых смартфона серии Google Pixel. Ими должны стать Google Pixel 4a 5G и Google Pixel 5. Кроме этого, приложение не двусмысленно намекает на появление новой колонки и даже стримингового устройства.

Естественно, мероприятие, посвященное новинкам, будет полностью интерактивным. Как и в предыдущие годы, Google, скорее всего, будет транслировать событие в прямом эфире для широкой публики, чтобы вы могли наблюдать за тем, как компания представит свои новые продукты. Тут хочется добавить знаковые продукты, ведь именно такими в последние несколько лет стали смартфоны Google Pixel, несмотря на то, что продаются они не очень активно. По продажам Google едва занимает место в десятке компаний с самыми большими продажами в мире.

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Что покажет Google на презентации

Как мы уже знаем, появление Pixel 4a 5G и Pixel 5 на мероприятии в значительной степени подтверждено. Об этом неоднократно говорили не только авторы утечек и инсайдов, но и даже представители самой Google. Да что уж там… Даже дата проскакивала чуть ли не в официальных документах.

«Новый Chromecast», упомянутый в приглашении, скорее всего, не является Chromecast в том виде, в каком мы его знаем. Скорее всего, это устройство на базе Android TV под кодовым названием Sabrina. Это устройство должно конкурировать со стримерами таких брендов, как Roku и Amazon.

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«Последняя умная колонка», упомянутая в приглашении, скорее всего, будет обновлением Google Home. Оригинальная умная колонка вышла уже несколько лет назад и давно требует того, чтобы ее обновили. Однако, на этот раз устройство должно быть выпущено под брендом Nest, чтобы соответствовать требованиям Google Nest Hub, Google Nest Mini и других подобных продуктов.

Скорее всего, предварительные заказы на новинки в США и, возможно, в ряде других стран начнут приниматься в день презентации — 30 сентября. Обычно Google так и поступает, начиная принимать заявки на устройства непосредственно в день запуска.

Статистика продаж Google Pixel

Маловероятно, что продажи будут сумасшедшими. Скорее всего, они опять ограничатся территорией США, Канады и ряда других стран. Хотя, мне хотелось бы, чтобы компания начала активнее выходить на международные рынки. Смартфоны у нее получаются очень даже неплохими, вот только просто прийти в магазин и купить их не получается. Вместо этого приходится обращаться к услугам ”серых” продавцов и переплачивать им. Или же в качестве второго варианта можно искать сервис доставки, которому можно доверять и заказывать гаджет так.

Можно быть уверенным, что если компания оптимизирует поставки по миру, спрос на ее продукцию будет куда выше, чем сейчас. Хотя, конечно, надо понимать, что в Google работают далеко не глупые люди и они прекрасно понимают, как надо вести дела и как зарабатывать деньги. Если они не выпускают смартфоны на все массовые рынки, значит, у них есть на это причины. И, скорее всего, они кроются гораздо глубже того, что проскакивает в заявлениях для прессы.

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Даже учитывая, что бизнес гаджетов не является для компании основным и приносит буквально пару миллиардов в год, что на фоне десятков миллиардов от поисковика не кажется такой большой суммой, деньги лишними ни для кого не бывают. В конце концов, продвижение смартфонов уже само по себе способно дополнительно продвигать поисковик. Хотя, для этого у Google есть целая армия других смартфонов на Android, пользователи которых крайне редко пользуются встроенными браузерами, отдавая предпочтение Google Chrome. Получается, что все так банально и гаджеты компании действительно не нужны? Когда-нибудь мы узнаем ответ на этот вопрос.