Действует ли гарантия на смартфоны vivo с AliExpress. Официальный ответ

В этом году смартфоны vivo внезапно появились на AliExpress. Причем речь идет не о китайских версиях, которые встречались и раньше в мелких магазинах, а о модификациях ЕАС (РСТ), специально предназначенных для рынка России. Все они имеют глобальную поддержку и поддерживают полный спектр диапазонов частот. Но как насчет гарантии vivo в России, если вы вдруг решили заказать на AliExpress?

Смартфоны vivo на AliExpress

На момент публикации материала площадка AliExpress вместе с партнерскими магазинами предлагает 3 модели X-серии, чья цена при заказе из Китая намного ниже, чем по факту приобретения в России:

В наших магазинах они стоят 49 999 ₽, 76 999 ₽ и 99 999 ₽ соответственно. То есть разница достигает порядка 30%. Но стоит ли переплачивать, покупая смартфон в России, или гарантия действует на все vivo?

Гарантия на смартфоны vivo

Гарантийные правила vivo в России никак не регламентируют условия места покупки смартфона. При этом для обращения в сервисный центр для гарантийного обслуживания в течение первого года эксплуатации необходимо предъявить чек, доказывающий покупку устройства.

Кроме того, на смартфоны серии vivo X300 распространяется международная гарантия. Это значит, что вы можете обратиться в любой сервисный центр vivo в странах, где официально представлена продукция бренда.

Уточнение, которое дает служба поддержки относительно покупки смартфона в официальных каналах продаж, носит исключительно рекомендательный характер. То есть вне зависимости от того, где куплено ваше устройство, вы можете рассчитывать на местную гарантию. Правда, это касается только ЕАС-версий (Ростест) и только при наличии чека.

Обслуживание смартфонов vivo в России

Помимо гарантийного vivo в России предлагает базовое обслуживание смартфонов. Оно включает в себя бесплатную диагностику и ремонт смартфонов: платить нужно только за детали (экран, камера, микрофон и так далее).

В начале каждого месяца vivo также устраивает «Сервисные дни» (первые 3 дня месяца). В это время сервисные компании помимо бесплатной диагностики и ремонта могут предложить чистку устройства, замену чехла или пленки также абсолютно бесплатно.

Премиальное обслуживание смартфонов vivo

Наконец, на флагманские модели бренда распространяется премиальное обслуживание vivo, включающее в себя:

расширенную гарантию на 24 месяца;

страховку экрана на 6 месяцев.

Согласно правилам премиального обслуживания vivo, в акции принимают участие смартфоны, купленные через официальные каналы продаж, к коим в том числе относятся AliExpress и Ozon (online Cross-border).

То есть, как и в случае с гарантией, вне зависимости от того, где вы купили смартфон vivo, на него распространяются те же привилегии, что и на устройства из официальных каналов продаж. От вас требуется лишь наличие чека, подтверждающего покупку, а также соблюдение всех остальных условий премиального обслуживания.