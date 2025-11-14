Действует ли гарантия на смартфоны vivo с AliExpress. Официальный ответ

Герман Вологжанин

В этом году смартфоны vivo внезапно появились на AliExpress. Причем речь идет не о китайских версиях, которые встречались и раньше в мелких магазинах, а о модификациях ЕАС (РСТ), специально предназначенных для рынка России. Все они имеют глобальную поддержку и поддерживают полный спектр диапазонов частот. Но как насчет гарантии vivo в России, если вы вдруг решили заказать на AliExpress?

Действует ли гарантия на смартфоны vivo с AliExpress. Официальный ответ. Разбираемся в условиях гарантии vivo. Изображение: hi-fi.ru. Фото.

Разбираемся в условиях гарантии vivo. Изображение: hi-fi.ru

Смартфоны vivo на AliExpress

На момент публикации материала площадка AliExpress вместе с партнерскими магазинами предлагает 3 модели X-серии, чья цена при заказе из Китая намного ниже, чем по факту приобретения в России:

В наших магазинах они стоят 49 999 ₽, 76 999 ₽ и 99 999 ₽ соответственно. То есть разница достигает порядка 30%. Но стоит ли переплачивать, покупая смартфон в России, или гарантия действует на все vivo?

Гарантия на смартфоны vivo

Гарантийные правила vivo в России никак не регламентируют условия места покупки смартфона. При этом для обращения в сервисный центр для гарантийного обслуживания в течение первого года эксплуатации необходимо предъявить чек, доказывающий покупку устройства.

Гарантия на смартфоны vivo. У vivo есть несколько сервисных центров в России. Изображение: hi-fi.ru. Фото.

У vivo есть несколько сервисных центров в России. Изображение: hi-fi.ru

Кроме того, на смартфоны серии vivo X300 распространяется международная гарантия. Это значит, что вы можете обратиться в любой сервисный центр vivo в странах, где официально представлена продукция бренда.

Уточнение, которое дает служба поддержки относительно покупки смартфона в официальных каналах продаж, носит исключительно рекомендательный характер. То есть вне зависимости от того, где куплено ваше устройство, вы можете рассчитывать на местную гарантию. Правда, это касается только ЕАС-версий (Ростест) и только при наличии чека.

Обслуживание смартфонов vivo в России

Помимо гарантийного vivo в России предлагает базовое обслуживание смартфонов. Оно включает в себя бесплатную диагностику и ремонт смартфонов: платить нужно только за детали (экран, камера, микрофон и так далее).

Обслуживание смартфонов vivo в России. Сервисные центры vivo работают по строгим стандартам. Изображение: vivo. Фото.

Сервисные центры vivo работают по строгим стандартам. Изображение: vivo

В начале каждого месяца vivo также устраивает «Сервисные дни» (первые 3 дня месяца). В это время сервисные компании помимо бесплатной диагностики и ремонта могут предложить чистку устройства, замену чехла или пленки также абсолютно бесплатно.

Премиальное обслуживание смартфонов vivo

Наконец, на флагманские модели бренда распространяется премиальное обслуживание vivo, включающее в себя:

  • расширенную гарантию на 24 месяца;
  • страховку экрана на 6 месяцев.

Согласно правилам премиального обслуживания vivo, в акции принимают участие смартфоны, купленные через официальные каналы продаж, к коим в том числе относятся AliExpress и Ozon (online Cross-border).

Премиальное обслуживание смартфонов vivo. Служба подтверждает наличие гарантии и других привилегий на vivo с AliExpress. Фото.

Служба подтверждает наличие гарантии и других привилегий на vivo с AliExpress

То есть, как и в случае с гарантией, вне зависимости от того, где вы купили смартфон vivo, на него распространяются те же привилегии, что и на устройства из официальных каналов продаж. От вас требуется лишь наличие чека, подтверждающего покупку, а также соблюдение всех остальных условий премиального обслуживания.

Лонгриды для вас
Мощный смартфон с лучшей камерой на Android. Вышел nubia Z80 Ultra без выреза в экране

Вслед за Xiaomi, HONOR и OPPO свой новый флагман на базе Android представила компания nubia, аффилированная с ZTE. В Китае состоялась презентация nubia Z80 Ultra — навороченного смартфона с, возможно, самой крутой камерой на рынке, а также чрезвычайно мощным железом. В лице одного устройства компания предложила одновременно и камерофон, и игрофон, к которому сложно придраться.

Читать далее
Его отремонтируют в каждой булочной. iFixit дали самую высокую оценку Fairphone 6

Компания Fairphone продолжает воплощать свою философию ответственного потребления и ремонта техники. Новый Fairphone 6 стал ещё более модульным и компактным по сравнению с предыдущими моделями, сохранив главное преимущество — высочайшую ремонтопригодность. Эксперты известного ресурса iFixit поставили устройству максимальный балл за лёгкость ремонта, несмотря на небольшие уступки по сравнению с прошлыми версиями. И это все на фоне того, что новые телефоны других производителей становятся все более одноразовыми.

Читать далее
Xiaomi 17 и iPhone 17 сравнили в тесте на автономность. Один из них был подключен к аккумулятору

В мире смартфонов давно идет спор о том, что важнее: мощь и оптимизация или емкость батареи и скорость зарядки. Но одно дело обещания компаний в рекламных роликах, и совсем другое происходит в реальных тестах, когда устройства работают бок о бок. Недавнее видео на YouTube стало серьезным поводом для обсуждения: автор сравнил автономность двух громких новинок, и одна из них с треском провалила тест.

Читать далее
