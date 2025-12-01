Дикий смартфон с лазерным дальномером и фонарем для кемпинга. Обзор Doogee V Max LR

Представьте смартфон, который может работать неделю без подзарядки, пережить падение с высоты, погружение в воду и при этом измерить расстояние до объекта с точностью до миллиметра. Этот защищенный гигант весом около полукилограмма и батареей на 20500 мАч бросает вызов привычным представлениям о том, каким должен быть современный смартфон. Здесь нет компромиссов между автономностью и производительностью, между защитой и функциональностью. Камера на 200 мегапикселей, процессор MediaTek Dimensity 7300, встроенный лазерный дальномер и сертификация по военному стандарту MIL-STD-810H. Как тебе такое, Илон Маск?

Doogee — китайский производитель смартфонов, специализирующийся на защищенных устройствах с увеличенной автономностью. Бренд завоевал популярность благодаря разумному соотношению цены и функциональности, предлагая устройства с характеристиками, которые у конкурентов стоят значительно дороже.

Компания не гонится за модными трендами вроде ультратонких корпусов, а фокусируется на практичности и надежности, что особенно ценят представители рабочих профессий, путешественники и любители активного отдыха.

Зачем нужны защищенные смартфоны с большой батареей

Защищенные смартфоны с увеличенной емкостью батареи решают две критические проблемы современных мобильных устройств. Первая — это хрупкость. Обычные смартфоны требуют бережного обращения, чехлов и защитных стекол, но даже это не гарантирует выживание при падении или контакте с водой. Вторая проблема — автономность. Флагманы с их яркими экранами и мощными процессорами едва дотягивают до конца рабочего дня, заставляя постоянно носить с собой внешний аккумулятор.

Такие смартфоны незаменимы для строителей, работающих на объектах без доступа к розетке, для туристов в многодневных походах, для специалистов, работающих в экстремальных условиях, и просто пользователей, которые не хотят часто заряжать смартфон и которым не сложно носить с собой большой смартфон. Такой гаджет может упасть с лесов, оказаться под дождем или в луже — и продолжить работать. А его батареи хватит не на день, а на неделю или даже больше в режиме ожидания.

Обзор Doogee V Max LR

Doogee V Max LR поставляется в большой подарочной коробке, что сразу намекает на внушительные размеры устройства. Внутри покупатель найдет сам смартфон, оригинальное сетевое зарядное устройство для быстрой зарядки мощностью 45 Вт, запасную пленку на экран, кабель питания и чехол, который уже надет на смартфон.

Комплектация не самая богатая, но достойная. Особенно чехол, который даже без телефона согнуть сложно. Впрочем, учитывая, что дисплей уже защищен Gorilla Glass 5 и утоплен в корпус, дополнительная защита не является критичной необходимостью.

Внешний вид и первые впечатления

Когда берешь Doogee V Max LR в руки впервые, первое ощущение — это вес. 490 граммов чувствуются значительно, это почти вдвое тяжелее обычного смартфона. Габариты 183,5 x 85,4 x 30,5 мм делают его настоящим кирпичом в кармане, и засовывать его туда лучше даже не пытаться. Это устройство для сумки, рюкзака или специального чехла на поясе.

Корпус выполнен из прочного пластика, дополненного металлическими пластинами и декоративными вставками. Несмотря на утилитарное назначение, смартфон выглядит современно и стильно. Все разъемы герметично закрыты заглушками с резиновыми уплотнениями, что обеспечивает максимальную степень защиты IP68 и IP69K. Это означает полную пыленепроницаемость и возможность погружения под воду на глубину до 1,5 метров на 30 минут, а также устойчивость к струям горячей воды под давлением.

Соответствие военному стандарту MIL-STD-810H гарантирует, что смартфон выдержит падения, вибрации, экстремальные температуры и другие испытания. Но уникальной особенностью V Max LR является встроенный лазерный дальномер с дальностью действия до 40 метров. Это превращает смартфон в полноценный измерительный инструмент для строителей, дизайнеров интерьеров и всех, кому нужны точные измерения расстояний. Достаточно запустить приложение, навести луч лазерной указки на предмет, нажать кнопку измерений и получить точный результат на экране.

Такая функция особенно пригодится строителям, которые постоянно находятся на объекте и должны иметь возможность быстро измерить расстояние. Также это может пригодиться на природе, чтобы понять, хватит ли лебедки до ближайшего дерева, для вытаскивания машины из грязи, или необходимой длины веревки для переправы. Лично мне лазерный дальномер пригодился, когда я вешал карниз, и проще было измерить расстояние смартфоном, а не тянуть рулетку. Ведь на больших расстояниях пользоваться рулеткой не так удобно, как дальномером.

Можно ли играть на защищенном смартфоне

Сердцем Doogee V Max LR является процессор MediaTek Dimensity 7300 (MT6873) — восьмиядерный чип, изготовленный по 4-нанометровому техпроцессу. Это современная платформа среднего уровня с поддержкой 5G и искусственного интеллекта. За графику отвечает Mali G615 GPU, способный справиться с большинством современных игр на средних и высоких настройках.

Объем оперативной памяти составляет 16 ГБ, что является отличным показателем даже для флагманских устройств. Расширить ее за счет хранилища можно еще на 20 ГБ, а само хранилище имеет только один вариант — 512 ГБ.

Работает все это быстро и плавно даже в многозадачном режиме. Переключение между приложениями быстрое, а подтормаживания, даже при работе с десятками открытых вкладок в браузере, встречались лишь пару раз и то были незначительными.

Смартфон работает под управлением Android 15 — самой свежей версии операционной системы Google, что гарантирует актуальность функций и безопасность. Сколько точно обновлений получит устройство, сказать сложно, но, учитывая, что он вышел уже на 15-ом «роботе», на пару-тройку лет рассчитывать можно.

Защищенный смартфон с большим экраном

Экран Doogee V Max LR — это 6,78-дюймовая IPS-панель с разрешением 1080×2460 пикселей (FHD+) и соотношением сторон 19:9. Плотность пикселей составляет около 396 ppi, что обеспечивает четкую и детализированную картинку без видимой зернистости. Цветопередача составляет 16,78 миллионов цветов, что достаточно для реалистичного отображения контента.

Так как это именно защищенный смартфон, экран должен быть действительно прочным. Форм-фактор позволяет производителю не гнаться за каждым миллиметром, и поэтому он применил в конструкции закаленное стекло толщиной 1,5 мм, устойчивое к царапинам и потертостям. Это делает экран практически неубиваемым в бытовых условиях.

Дисплей поддерживает мультитач до 10 одновременных касаний, что важно для игр и некоторых профессиональных приложений. Есть даже режим работы в перчатках, который будет особенно полезным, если использовать смартфон по назначению — на холоде, в рабочих условиях или при занятиях экстремальными видами спорта.

Естественно, это не OLED-экран. Зато IPS-технология обеспечивает широкие углы обзора и неплохую читаемость на солнце. Органическим диодам такой экран будет уступать по яркости и контрастности, но это не то устройство, где важна глубокая контрастность. Куда интереснее надежность благодаря отсутствию выгорания и более высокой долговечности.

Как снимает Doogee V Max LR

Основная камера Doogee V Max LR — это тройной модуль, состоящий из главного сенсора на 200 мегапикселей, широкоугольной/макро камеры на 8 мегапикселей и дополнительного модуля ночной съемки на 20 мегапикселей. Главный сенсор с диафрагмой F/1.95 обеспечивает хорошую светосилу для съемки в условиях недостаточного освещения. Широкий угол обзора 120 градусов позволяет захватывать масштабные панорамы.

Камера поддерживает запись видео в разрешении 4K. В полноценный смартфон для создания контента он не превращается, но снять хорошее видео в дороге или зафиксировать что-то на объекте точно можно.

Снимкам на обе камеры немного не хватает контрастности, но среди защищенных смартфонов это одно из лучших решений, ведь обычно производители намного больше экономят на этом. Зато есть система стабилизации изображения и двойная LED-вспышка, которые помогают получать четкие снимки даже в движении. Именно к четкости претензий нет, но опять же с поправкой на форм-фактор устройства. Зато есть полноценный ночной режим. Не просто когда он долго собирает свет за счет долгой выдержки (это тоже есть), а съемка в ИК-спектре.

Примеры съемки на основную камеру Doogee V Max LR:

Зум только цифровой и максимум 4-кратный. Это далеко не самое большое значение, да и качество при максимальном увеличении снижается, но, может быть, даже хорошо, что производитель не стал тратить деньги на отдельный зум-модуль, а сделал ставку на основной.

Фронтальная камера на 32 мегапикселя с диафрагмой F/2.25. По сути, это обычная средняя фронталка для смартфона средней ценовой категории. Тут нет ничего выдающегося, но и упрекнуть ее не в чем. Немного не хватает контрастности, но это обычная ситуация для «не флагманов». Зато искусственный интеллект автоматически определяет до 15 различных сцен и подбирает оптимальные настройки съемки. На месте и все режимы красоты лица, эффект боке с размытием заднего плана, HDR и тому подобное, что мы привыкли видеть в смартфонах средней ценовой категории.

Примеры съемки на фронтальную камеру Doogee V Max LR:

Интересной особенностью является режим подводной съемки, который учитывает специфику цветопередачи под водой. Есть также панорама, замедленная и ускоренная съемка, создание GIF-анимаций и сканер QR-кодов. Для фанатов профессиональной съемки доступны ручные настройки фокуса и экспозиции.

Смартфон, который не надо часто заряжать

Главная звезда Doogee V Max LR — это батарея емкостью 20500 мАч. Это гигантский показатель, который в три-четыре раза превышает емкость аккумуляторов обычных смартфонов. Производитель обещает до 1850 часов работы в режиме ожидания, до 165 часов разговоров и до 10 дней активного использования. Не уверен, что использование получится прям активным, но на 5–6 дней без зарядки точно можно рассчитывать, если не ставить себе целью специально разрядить его, а пользоваться «как обычно».

Быстрая зарядка мощностью 45 Вт позволяет сократить время восполнения заряда, что особенно важно при такой большой батарее. Зато смартфон может работать как power bank, раздавая энергию другим устройствам через USB OTG. Это превращает V Max LR в мобильную электростанцию, способную зарядить другой смартфон, планшет или даже ноутбук.

Система энергосбережения с различными режимами экономии позволяет еще больше продлить автономность. Например, можно ограничить фоновую активность приложений, снизить яркость экрана, отключить ненужные модули связи и тому подобное. В любом случае каждый смартфон может отображать заряд в процентах, а значит, сюрпризов не будет.

Что особенного в Doogee V Max LR

Естественно, как и в любом современном смартфоне, тут не обошлось без модуля NFC, двухдиапазонного Wi-Fi 6E с поддержкой стандартов 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5.4, GPS, ГЛОНАСС, GALILEO и Beidou. Для безопасности есть сканер отпечатков в кнопке и разблокировка по лицу.

Из функций смартфона для экстремальных условий есть лазерный дальномер, уровень, компас и огромный фонарь на задней стенке. Это не просто вспышка, которой можно подсветить себе дорогу в темноте, а именно фонарь, который включает в себя две большие светодиодные панели на задней стенке. Они настолько яркие, что даже днем смотреть на них просто больно глазам. Это называется режим кемпинга, и он позволяет осветить большую площадь при отдыхе на природе.

Правда, фонарь расположен так, что перекрывается чехлом, поэтому надеть его как обычно и повесить или поставить при помощи встроенного откидного кольца не получится. Но есть лайфхак. Не знаю, было ли так задумано производителем, но чехол надевается обратной стороной. То есть можно включить фонарь, надеть чехол так, чтобы он перекрыл экран, и тогда у вас будет и кольцо, и доступ к светящимся элементам.

Этот фонарь может не просто светить, но и работать в нескольких режимах, включая SOS. Также можно регулировать яркость, чтобы сэкономить заряд аккумулятора. В любом случае, заявленные 10 дней в таком режиме телефон не проработает, но посветить час-полтора в кемпинге точно сможет.

Стоит ли покупать Doogee V Max LR

Doogee V Max LR — это смартфон не для всех. Но для тех, кому нужен надежный инструмент, а не модный аксессуар, он почти незаменим. Защищенных смартфонов с большой батареей много, но так, чтобы в него был встроен полноценный светильник и лазерный дальномер, при сохранении качества камеры и экрана, — это еще надо поискать. Я с ходу не смогу назвать аналог. Но я, если прям уж откровенно, не такой большой эксперт в этом направлении. Хотя, мой опыт общения с защищенными телефонами точно богаче среднестатистического.

Этот телефон идеально подойдет строителям, геодезистам и специалистам, работающим с измерениями, благодаря встроенному лазерному дальномеру. Путешественники и туристы оценят высокую автономность и защиту от внешних воздействий. Люди, работающие в экстремальных условиях или проводящие много времени вдали от розеток, тоже найдут в нем незаменимого помощника.

Но если вы цените компактность и легкость, если вам важен тонкий корпус и флагманская камера, если большую часть времени вы проводите в офисе с доступом к розеткам — обратите внимание на обычные смартфоны. Тем более что сейчас производители начали применять новые технологии аккумуляторов, и даже в тонком корпусе 6500–7000 мАч стали нормой. В любом случае V Max LR — это специализированный инструмент с четко определенной аудиторией.

Стоит ли покупать Doogee V Max LR? Ответ на этот вопрос четко сформулирован в двух предыдущих абзацах. Если автономность, защита и профессиональные измерительные инструменты для вас важны, то его точно можно рассматривать к покупке. Хороших аналогов действительно будет немного. Если вы просто хотите большой аккумулятор, то поймите, готовы ли вы носить с собой каждый день полкило смартфона.

За свои деньги этот смартфон предлагает уникальное сочетание характеристик, которое сложно найти у конкурентов. Это не просто телефон — это мобильная электростанция, измерительная лаборатория и защищенный компьютер в одном устройстве, готовый работать там, где обычные смартфоны сдаются. Не зря я назвал этот смартфон диким. Он действительно такой, в хорошем смысле слова.

